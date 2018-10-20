Взрослые роли еще юных актеров

Юным актерам всегда трудно приходится на съемках, ведь это очень сложная работа. Обычно они играют вариации на тему самих себя — обаятельных малышей в большом взрослом мире. Но порой режиссеры ставят перед ними куда более сложные задачи, которые особо талантливые дети с блеском выполняют. В фотогалерее самые яркие роли детей-актеров, сыгравших не хуже взрослых.

Кирстен Данст — «Интервью с вампиром». Героиня Кирстен — 300-летняя женщина в теле маленькой девочки, обращенная в вампира в детстве. Согласитесь, роль не из легких, но Кирстен справилась с ней блестяще, когда ей было всего 12 лет. Она даже была номинирована на «Золотой глобус».

Татум О’Нил — «Бумажная луна». Благодаря этому фильму 9-летняя Татум О'Нил стала самой юной в истории обладательницей премии «Оскар». Вместе с отцом они сыграли главных персонажей картины — осиротевшую девочку и любовника ее матери, которые путешествуют по Америке во времена Великой депрессии.

Хейли Джоэл Осмент — «Шестое чувство». Персонаж 10-летнего Хейли Джоэл Осмента получился гораздо интереснее и ярче, чем герой Брюса Уиллиса . И понятно почему, это ведь мальчика донимают призраки умерших, а не его психиатра.

Кристиан Бэйл — «Империя Солнца». Фильм стал дебютом для Кристиана Бэйла, которому на момент съемок было всего 13 лет. За роль мальчика, попавшего в плен во время Второй мировой войны в Китае, Кристиан получил премию Young Artist Award от голливудской Киноакадемии.

Дейви Чейз — «Звонок». Роль ужасающей Самары Морган стала самой известной в списке актрисы. Поговаривают, что когда Дэйви Чейз смотрела «Звонок» в кинотеатре, то испугалась самой себя. Зато с уверенностью можно сказать, что известность актриса получила не за счет смазливого личика, а за самоотверженность и талант.

Кристина Риччи — «Семейка Аддамс». Кристина Риччи одна из немногих киновундеркиндов, которая после ранней славы смогла вырасти в успешную актрису. В готической комедии Кристина исполнила роль суровой девочки с черными косичками и таким же черным юмором. На момент съемок в фильме актрисе было 10 лет.

Джоди Фостер — «Таксист». Будучи подростком, Джоди Фостер сыграла 12-летнюю проститутку Айриc. После этой роли Джоди была номинирована на «Оскар» и обзавелась безумным фанатом, который впоследствии пытался убить президента США.

Натали Портман — «Леон». Её дебют в художественном кино состоялся, когда ей было всего 13 лет. В кадре юная Портман дружит с киллером, курит и мечтает отомстить убийцам своей семьи.

Томас Тургус — «Это Англия». Томасу Тургусу, который сыграл главного героя Шона, было 14 лет во время съёмок фильма. Это история о мальчике, попавшем в компанию скинхедов. Говорят, Томас был даже убедительнее взрослых актеров.