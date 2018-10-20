Юные звезды советского экрана

Актрисы, прославившиеся на на весь СССР, — в нашей фотогалерее.

Наталья Вавилова исполнила роль Саши Тихомировой в фильме "Москва слезам не верит", который вышел в 1979 году. До этого она уже успела поработать с режиссером Владимиром Меньшовым в его картине "Розыгрыш". Наталья не снимается в кино с 1991 года и не часто общается с прессой.

Мария Миронова , родившаяся в актерской семье Андрея Миронова и Екатерины Градовой, продолжила династию и стала успешной актрисой. Советские зрители хорошо ее помнят по роли Бэкки Тэтчер в фильме "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна".

Татьяна Проценко попала на роль Мальвины в фильме «Приключения Буратино» случайно, ассистент режиссера заметил ее в поезде и предложил пройти пробы. Планировалось, что она сыграет и Красную Шапочку, но из-за сотрясения мозга не смогла принять участие в съемках, роль получила другая актриса.

Яна Поплавская , в 10 лет сыгравшая знаменитую Красную Шапочку, продолжает сниматься, играть и преподавать.

Анастасия Немоляева , известная по роли Кати Кузнецовой в фильме "Курьер", стала заслуженной артисткой России, но сейчас снимается крайне редко и занимается росписью по стеклу и дереву.

Роль Герды для Елены Прокловой стала в кино второй, но очень успешной. Актриса продолжает работать в кино, театре и на телевидении.