Какими стали актеры картины «Гардемарины, вперед!» 

Фильм Светланы Дружининой "Гардемарины, вперед!" вышел на экраны 30 лет назад и мгновенно завоевал любовь зрителей. Как изменилась внешность актеров из фильма 30 лет спустя — смотрите в нашей галерее.
Алеша Корсак. Дмитрий Харатьян, сыграв Алешу Корсака, мгновенно стал главным кинокумиром всей страны. Кстати, брат его деда был гардемарином и служил на линкоре «Петропавловск».
Софья. Эта роль принесла Ольге Машной невероятную популярность, после выхода фильма даже ходили слухи о том, что она встречается с Дмитрием Харатьяном. Но их любовь существовала только в кино.
Александр Белов. Сергей Жигунов — еще один секс-символ отечественного кино и любимец всех женщин, но это не помогло ему помириться с режиссером Светланой Дружининой, с которой у него возник конфликт из-за участия в съемках Владимира Шевелькова.
Анастасия Ягужинская. К моменту съемок Татьяна Лютаева была беременна, но благодаря пышным платьям это удавалось скрывать. Кстати, дочь Татьяны — Агния Дитковските — также стала актрисой.
Никита Оленев. Сначала на эту роль пробовался сын Светланы Дружининой Михаил Мукасей, но затем он отказался, и Никиту Оленева сыграл Владимир Шевельков. Несмотря на то, что его герой понравился зрителям, актер считал эту работу провальной, а сам фильм — неудачным.
Шевалье де Брильи. Михаил Боярский сыграл "последнюю любовь стареющего д’Артаньяна", а его прощальной песней стала "Голубка", написанная специально по его просьбе. К слову, «ланфрен-ланфра» вообще ничего не значит, но часто звучит в народных французских песнях, как и "люли-люли" в русских.