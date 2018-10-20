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Какими стали актеры картины «Гардемарины, вперед!»
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Какими стали актеры картины «Гардемарины, вперед!» 

Рамблер 2 часа назад
Как изменились актеры из любимого фильма — смотрите в нашей галерее.
1/6  Шевалье де Брильи. Михаил Боярский сыграл "последнюю любовь стареющего д’Артаньяна", а его прощальной песней стала "Голубка", написанная специально по его просьбе. К слову, „ланфрен-ланфра“ вообще ничего не значит, но часто звучит в народных французских песнях, как и "люли-люли" в русских.
Фото:
2/6  Александр Белов. Сергей Жигунов — еще один секс-символ отечественного кино и любимец всех женщин, но это не помогло ему помириться с режиссером Светланой Дружининой, с которой у него возник конфликт из-за участия в съемках Владимира Шевелькова.
Фото:
3/6  Никита Оленев. Сначала на эту роль пробовался сын Светланы Дружининой Михаил Мукасей, но затем он отказался, и Никиту Оленева сыграл Владимир Шевельков. Несмотря на то, что его герой понравился зрителям, актер считал эту работу провальной, а сам фильм — неудачным.
Фото:
4/6  Алеша Корсак. Дмитрий Харатьян, сыграв Алешу Корсака, мгновенно стал главным кинокумиром всей страны. Кстати, брат его деда был гардемарином и служил на линкоре «Петропавловск».
Фото:
5/6  Софья. Эта роль принесла Ольге Машной невероятную популярность, после выхода фильма даже ходили слухи о том, что она встречается с Дмитрием Харатьяном. Но их любовь существовала только в кино.
Фото:
6/6  Анастасия Ягужинская. К моменту съемок Татьяна Лютаева была беременна, но благодаря пышным платьям это удавалось скрывать. Кстати, дочь Татьяны — Агния Дитковските — также стала актрисой.
Фото:
Фильм Светланы Дружининой "Гардемарины, вперед!" вышел на экраны 30 лет назад и мгновенно завоевал любовь зрителей. Как изменилась внешность актеров из фильма 30 лет спустя — смотрите в нашей галерее.
Алеша Корсак. Дмитрий Харатьян, сыграв Алешу Корсака, мгновенно стал главным кинокумиром всей страны. Кстати, брат его деда был гардемарином и служил на линкоре «Петропавловск».
Софья. Эта роль принесла Ольге Машной невероятную популярность, после выхода фильма даже ходили слухи о том, что она встречается с Дмитрием Харатьяном. Но их любовь существовала только в кино.
Александр Белов. Сергей Жигунов — еще один секс-символ отечественного кино и любимец всех женщин, но это не помогло ему помириться с режиссером Светланой Дружининой, с которой у него возник конфликт из-за участия в съемках Владимира Шевелькова.
Анастасия Ягужинская. К моменту съемок Татьяна Лютаева была беременна, но благодаря пышным платьям это удавалось скрывать. Кстати, дочь Татьяны — Агния Дитковските — также стала актрисой.
Никита Оленев. Сначала на эту роль пробовался сын Светланы Дружининой Михаил Мукасей, но затем он отказался, и Никиту Оленева сыграл Владимир Шевельков. Несмотря на то, что его герой понравился зрителям, актер считал эту работу провальной, а сам фильм — неудачным.
Шевалье де Брильи. Михаил Боярский сыграл "последнюю любовь стареющего д’Артаньяна", а его прощальной песней стала "Голубка", написанная специально по его просьбе. К слову, «ланфрен-ланфра» вообще ничего не значит, но часто звучит в народных французских песнях, как и "люли-люли" в русских.
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