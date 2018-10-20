Какими стали актеры картины «Гардемарины, вперед!» 

1/6 Шевалье де Брильи. Михаил Боярский сыграл "последнюю любовь стареющего д’Артаньяна", а его прощальной песней стала "Голубка", написанная специально по его просьбе. К слову, „ланфрен-ланфра“ вообще ничего не значит, но часто звучит в народных французских песнях, как и "люли-люли" в русских. Фото: Кадр из фильма «Гардемарины, вперед!» / Globallookpress.com

2/6 Александр Белов. Сергей Жигунов — еще один секс-символ отечественного кино и любимец всех женщин, но это не помогло ему помириться с режиссером Светланой Дружининой, с которой у него возник конфликт из-за участия в съемках Владимира Шевелькова. Фото: Кадр из фильма «Гардемарины, вперед!» / Globallookpress.com

3/6 Никита Оленев. Сначала на эту роль пробовался сын Светланы Дружининой Михаил Мукасей, но затем он отказался, и Никиту Оленева сыграл Владимир Шевельков. Несмотря на то, что его герой понравился зрителям, актер считал эту работу провальной, а сам фильм — неудачным. Фото: Кадр из фильма «Гардемарины, вперед!» / РИА Новости

4/6 Алеша Корсак. Дмитрий Харатьян, сыграв Алешу Корсака, мгновенно стал главным кинокумиром всей страны. Кстати, брат его деда был гардемарином и служил на линкоре «Петропавловск». Фото: Кадр из фильма «Гардемарины, вперед!» / Globallookpress.com

5/6 Софья. Эта роль принесла Ольге Машной невероятную популярность, после выхода фильма даже ходили слухи о том, что она встречается с Дмитрием Харатьяном. Но их любовь существовала только в кино. Фото: Кадр из фильма «Гардемарины, вперед!» / Globallookpress.com