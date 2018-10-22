Актрисы, которые снимались беременными

Конечно, актрисы привыкли к перевоплощениям и сложной работе, но что если задача усложняется? Как сыграть супергероиню в обтягивающем костюме, если ты на пятом месяце беременности? Или с какого ракурса снимать обнаженную сцену, чтобы зрители не догадались, что главная героиня в положении? В нашей галерее — талантливые актрисы, которым пришлось скрывать в кадре свою беременность.

Кожевникова должна была играть в фильме "Батальонъ" одну из главных ролей, но из-за беременности ей предложили второстепенную — роль графини Натальи Татищевой, которая в силу своего характера и обстоятельств на фронт не попадает.

Съемки продолжились и после родов Марии, но поблажек актриса себе не делала: "Физические нагрузки были фантастические. Мы преодолевали полосы препятствий, бегали по песку в тяжелой амуниции с ружьями. В фильме есть эпизод, когда мою героиню избивают. Обычно драки снимают условно, но у Месхиева свой подход: меня били взаправду".

Надежда Михалкова снималась беременной в сериале "Сын отца народов", она играла дочь Сталина Светлану Аллилуеву . Художникам по костюмам этого проекта пришлось пойти на хитрость: все наряды героини им пришлось расширить, чтобы максимально скрыть округлившийся живот.

К моменту съемок финала пятого сезона исполнительница роли Серсеи была на пятом месяце беременности. Чтобы зрители ничего не заподозрили режиссерам пришлось пригласить дублершу, которая вместо актрисы прошла обнаженной путь позора от тюрьмы до королевского дворца. Эту сцену снимали целых три дня.

Узнав о беременности Лины Хиди , режиссеры хотели вообще оказаться от обнаженной сцены, но в конце концов решили, что это слишком важный эпизод и все-таки подменили тела.

Стилисты сериала "Секс в большом городе" делали все возможное, чтобы зритель не заметил интересного положения Паркер , поскольку по сюжету не предполагалось, что Кэрри может быть беременна. Актрису одевали в объемные наряды, добавляли яркие аксессуары, которые должны были отвлекать внимание от живота.

Однако позже было принято решение сократить этот сезон до восьми серий, потому что больше никакие хитрости не могли скрыть округлившийся живот миниатюрной Сары Джессики Паркер.

Финальный сезон сериала "Друзья" был снят, когда Кортни Кокс была на пятом месяце беременности. Чтобы скрыть живот актрисы, режиссеры постарались на славу: ставили сцены так, чтобы живот Моники загораживали мебель, корзина для белья или скрывала широкая одежда.

Поменять сценарий тоже не было возможности, поскольку все серии сезона были посвящены тому, что пара не может зачать ребенка и в результате даже прибегает к усыновлению.

Беременность Скарлетт Йоханссон во время съемок фильма "Первый мститель: Другая война" внесла изменения в график работы всей группы. Все эпизоды с Черной вдовой были отсняты в первую очередь.

Несмотря на то, что Скарлетт очень уставала, часто снимала тесный кожаный костюм и делала большие перерывы между съемками эпизодов, все сложные трюки на мотоцикле она выполнила сама. Правда, многие другие трюки все-таки выполняла дублерша.

Пенелопа Крус снималась беременной в приключенческом фильме "Пираты Карибского моря: На странных берегах".

По сюжету фильма возлюбленная Джека Воробья Анжелика носила тесные корсеты и участвовала во всех сражениях. Поэтому нет ничего удивительного в том, что актрису под конец съемок заменила ее родная сестра Моника, которая внешне очень на нее похожа.