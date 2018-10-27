Самые знаковые роли Михаила Ефремова

Один из самых ярких актеров своего поколения, представитель знаменитой артистической династии, Михаил Ефремов создал немало талантливых образов. Лучшие его работы — в нашей фотогалерее.

Отец Иннокентий — безработный актер, который притворяется священником, герой комедий Квартета И "День выборов" (2007) и "День выборов — 2" (2016).

Петя Копейкин — вторая и главная роль тогда еще юного Ефремова в одном из лучших советских фильмов о школе "Когда я стану великаном" (1978). Хулиган, обаятельный и умный, он влюблен в одноклассницу Машу, и из благородства дарит собственные стихи избраннику девочки.

Благородный разбойник Владимир Дубровский в блестящей экранизации классического романа Пушкина (1988).

В сериале по роману Дюма "Королева Марго" (1996-1997) Ефремов создал трагический образ французского короля Карла IX, более сдержанного и адекватного, чем в романе и близкого к историческому Карлу.

Непутевый Алексей Жгут, бесконечно любящий свою жену и азартные игры, — самый обаятельный герой телехита Александра Митты "Граница. Таежный роман" (2000).

Один из 12 присяжных в фильме Михалкова "12" (2007), артист-юморист, опоздавший на гастроли.

Легион Азадовский, главный антагонист в экранизации культового романа Пелевина "Generation П" (2012), избранник Иштар и ее жрецов, рекламщиков, которые по замыслу автора, правят миром.