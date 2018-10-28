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Звезды, которым не нужен «Оскар»
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Звезды, которым не нужен «Оскар» 

Рамблер 38 минут назад
Эти звезды настолько уверены в себе, что не пришли за заслуженными наградами, — в нашей галерее.
1/5  Марлон Брандо был возмущен дискриминацией индейцев и не пришел за наградой, которую ему присудили за лучшую мужскую роль в фильме "Крестный отец". Вместо него на сцену поднялась малоизвестную актрису, представительницу индейцев апачи по имени Сашин Легкое Перо.
Фото:
2/5  Стэнли Кубрик не пришел на церемонию, когда его фильм «Космическая одиссея 2001» был признан лучшим за визуальные эффекты. Вместо него награду получили коллеги, которые отшутились, сказав, что Кубрик в это время находится на Марсе в поисках новых мест для съемок.
Фото:
3/5  Терренс Малик ведет затворническую жизнь: не посещает светские мероприятия, отказывается от интервью и никогда не ходит на церемонии награждения.
Фото:
4/5  Вуди Аллен также игнорирует церемонию вручения премии "Оскар", но единственное исключение из этого правила сделал в 2002 году. Он представлял фильм, снятый в Нью-Йорке, и посчитал своим долгом поддержать город после атаки 11 сентября.
Фото:
5/5  Элизабет Тейлор за роль в фильме "Кто боится Вирджинии Вулф?" получила свою вторую статуэтку. Но пропустить церемонию ее уговорил ее муж, который так боялся вновь остаться без награды, что хотел остаться дома вместе с женой.
Фото:
Самые уверенные в себе актеры и режиссеры, которые пренебрегли премией "Оскар".
Марлон Брандо был возмущен дискриминацией индейцев и не пришел за наградой, которую ему присудили за лучшую мужскую роль в фильме "Крестный отец". Вместо него на сцену поднялась малоизвестную актрису, представительницу индейцев апачи по имени Сашин Легкое Перо.
Стэнли Кубрик не пришел на церемонию, когда его фильм «Космическая одиссея 2001» был признан лучшим за визуальные эффекты. Вместо него награду получили коллеги, которые отшутились, сказав, что Кубрик в это время находится на Марсе в поисках новых мест для съемок.
Терренс Малик ведет затворническую жизнь: не посещает светские мероприятия, отказывается от интервью и никогда не ходит на церемонии награждения.
Вуди Аллен также игнорирует церемонию вручения премии "Оскар", но единственное исключение из этого правила сделал в 2002 году. Он представлял фильм, снятый в Нью-Йорке, и посчитал своим долгом поддержать город после атаки 11 сентября.
Элизабет Тейлор за роль в фильме "Кто боится Вирджинии Вулф?" получила свою вторую статуэтку. Но пропустить церемонию ее уговорил ее муж, который так боялся вновь остаться без награды, что хотел остаться дома вместе с женой.
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