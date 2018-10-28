Звезды, которым не нужен «Оскар»

Элизабет Тейлор за роль в фильме "Кто боится Вирджинии Вулф?" получила свою вторую статуэтку. Но пропустить церемонию ее уговорил ее муж, который так боялся вновь остаться без награды, что хотел остаться дома вместе с женой.

5/5 Элизабет Тейлор за роль в фильме "Кто боится Вирджинии Вулф?" получила свою вторую статуэтку. Но пропустить церемонию ее уговорил ее муж, который так боялся вновь остаться без награды, что хотел остаться дома вместе с женой.

Вуди Аллен также игнорирует церемонию вручения премии "Оскар", но единственное исключение из этого правила сделал в 2002 году. Он представлял фильм, снятый в Нью-Йорке, и посчитал своим долгом поддержать город после атаки 11 сентября.

4/5 Вуди Аллен также игнорирует церемонию вручения премии "Оскар", но единственное исключение из этого правила сделал в 2002 году. Он представлял фильм, снятый в Нью-Йорке, и посчитал своим долгом поддержать город после атаки 11 сентября.

Терренс Малик ведет затворническую жизнь: не посещает светские мероприятия, отказывается от интервью и никогда не ходит на церемонии награждения.

3/5 Терренс Малик ведет затворническую жизнь: не посещает светские мероприятия, отказывается от интервью и никогда не ходит на церемонии награждения.

Стэнли Кубрик не пришел на церемонию, когда его фильм «Космическая одиссея 2001» был признан лучшим за визуальные эффекты. Вместо него награду получили коллеги, которые отшутились, сказав, что Кубрик в это время находится на Марсе в поисках новых мест для съемок.

2/5 Стэнли Кубрик не пришел на церемонию, когда его фильм «Космическая одиссея 2001» был признан лучшим за визуальные эффекты. Вместо него награду получили коллеги, которые отшутились, сказав, что Кубрик в это время находится на Марсе в поисках новых мест для съемок.

Марлон Брандо был возмущен дискриминацией индейцев и не пришел за наградой, которую ему присудили за лучшую мужскую роль в фильме "Крестный отец". Вместо него на сцену поднялась малоизвестную актрису, представительницу индейцев апачи по имени Сашин Легкое Перо.

1/5 Марлон Брандо был возмущен дискриминацией индейцев и не пришел за наградой, которую ему присудили за лучшую мужскую роль в фильме "Крестный отец". Вместо него на сцену поднялась малоизвестную актрису, представительницу индейцев апачи по имени Сашин Легкое Перо.

Эти звезды настолько уверены в себе, что не пришли за заслуженными наградами, — в нашей галерее.

Самые уверенные в себе актеры и режиссеры, которые пренебрегли премией "Оскар".

Марлон Брандо был возмущен дискриминацией индейцев и не пришел за наградой, которую ему присудили за лучшую мужскую роль в фильме "Крестный отец". Вместо него на сцену поднялась малоизвестную актрису, представительницу индейцев апачи по имени Сашин Легкое Перо.

Стэнли Кубрик не пришел на церемонию, когда его фильм «Космическая одиссея 2001» был признан лучшим за визуальные эффекты. Вместо него награду получили коллеги, которые отшутились, сказав, что Кубрик в это время находится на Марсе в поисках новых мест для съемок. не пришел на церемонию, когда его фильм «Космическая одиссея 2001» был признан лучшим за визуальные эффекты. Вместо него награду получили коллеги, которые отшутились, сказав, что Кубрик в это время находится на Марсе в поисках новых мест для съемок.

Терренс Малик ведет затворническую жизнь: не посещает светские мероприятия, отказывается от интервью и никогда не ходит на церемонии награждения. ведет затворническую жизнь: не посещает светские мероприятия, отказывается от интервью и никогда не ходит на церемонии награждения.

Вуди Аллен также игнорирует церемонию вручения премии "Оскар", но единственное исключение из этого правила сделал в 2002 году. Он представлял фильм, снятый в Нью-Йорке, и посчитал своим долгом поддержать город после атаки 11 сентября.