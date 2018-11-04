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Советские актрисы с тяжелой судьбой
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Советские актрисы с тяжелой судьбой 

Рамблер 2 часа назад
Безумно красивые женщины чаще всего выглядят счастливыми только на экране.
1/6  Нонна Мордюкова. Жемчужина картины «Молодая гвардия» была одной из самых выдающихся актрис XX века. После череды успешных проектов, актрису вдруг сдвинули на второй план, а позже и вовсе перестали приглашать на пробы.
Фото:
2/6  Наталья Кустинская. Одна из красивейших актрис мира на самом деле была глубоко несчастной женщиной. Шесть неудачных браков, ноль отличных киноролей, смерть единственного сына, а позже и внука.
Фото:
3/6  Кюнна Игнатова. Молодая и хорошенькая актриса подавала большие надежды, но, встретив своего второго мужа Владимира Белокурова, завязала крепкую дружбу с алкоголем. Результатом слабости стали маленькие роли в кино, развод с Белокуровым.
Фото:
4/6  Советская красотка Екатерина Савинова заболела бруцеллёзом еще в 27 лет. Болезнь добралась до нервной системы актрисы и развилась в шизофрению. Мучаясь с диагнозом на протяжении 9 лет, Савинова решила поставить точку в сценарии своей жизни и кинулась под поезд.
Фото:
5/6  Александра Завьялова. Промелькнув в успешных картинах, Завьялова больше не смогла добиться хорошего проекта. Итогом забвения стали затяжные депрессии, которые довели ее до психиатрической больницы. В это время муж Александры забрал дочь к себе, а сын попал в детский дом. В 79 лет актриса умерла от рук собственного сына.
Фото:
6/6  Елена Добронравова. Большая чистая любовь, образы достойных женщин – это все, о чем мечтала актриса с кукольным лицом. Но режиссеры так и не смогли разглядеть в Елене талант, а мужчины не были головы на что-то большее, нежели легкий роман. Так, в последние годы жизни мечтательница превратилась в одинокую затворницу.
Фото:
Безумно красивые женщины чаще всего выглядят счастливыми только на экране. На съемочной площадке они изо всех сил сражаются за роль в успешной картине, а в суровой реальности — за семейное счастье. Великие советские актрисы, по судьбам которых впору писать трагические пьесы, — в нашем материале.
Наталья Кустинская. Одна из красивейших актрис мира на самом деле была глубоко несчастной женщиной. Шесть неудачных браков, ноль отличных киноролей, смерть единственного сына, а позже и внука, затяжные депрессии — мытарства, через которые пришлось пройти лучезарной артистке, что скончалась в полном одиночестве.
Кюнна Игнатова. Молодая и хорошенькая актриса подавала большие надежды, но, встретив своего второго мужа Владимира Белокурова, завязала крепкую дружбу с алкоголем. Результатом слабости стали маленькие роли в кино, развод с Белокуровым. Скончалась актриса в больнице, но врачи не смогли установить причину смерти.
Александра Завьялова. Промелькнув в успешных картинах, Завьялова больше не смогла добиться хорошего проекта. Итогом забвения стали затяжные депрессии, которые довели ее до психиатрической больницы. В это время муж Александры забрал дочь к себе, а сын попал в детский дом. В 79 лет актриса умерла от рук собственного сына.
Екатерина Савинова. Советская красотка Екатерина Савинова заболела бруцеллёзом еще в 27 лет. Болезнь добралась до нервной системы актрисы и развилась в шизофрению. Мучаясь с диагнозом на протяжении 9 лет, Савинова решила поставить точку в сценарии своей жизни и кинулась под поезд.
Нонна Мордюкова. Жемчужина картины «Молодая гвардия» была одной из самых выдающихся актрис XX века. После череды успешных проектов, актрису вдруг сдвинули на второй план, а позже и вовсе перестали приглашать на пробы. Последние годы своей жизни Нонна провела в нищете, но до последнего дня продолжала репетировать.
Елена Добронравова. Большая чистая любовь, образы достойных женщин — это все, о чем мечтала актриса с кукольным лицом. Но режиссеры так и не смогли разглядеть в Елене талант, а мужчины не были головы на что-то большее, нежели легкий роман. Так, в последние годы жизни мечтательница превратилась в одинокую затворницу.
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