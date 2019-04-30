Актеры, полностью раздевшиеся для роли

С достоинством демонстрировать достоинство — это тоже надо уметь.

На Netflix состоялась премьера исторической драмы «Король вне закона», которую все обсуждают вовсе не из-за драматического сюжета или исторической достоверности, а из-за сцены с полностью раздетым Крисом Пайном . «Киноафиша» же вспоминает коллег Пайна, которые также не постеснялись полностью отказаться от одежды — но всё исключительно ради роли.

Ричард Гир в «Американском жиголо»

Считается, что именно Гир в фильме 1980 года положил начало отличной традиции — до него голливудские актеры первой величины старались сохранять в кадре хотя бы минимум одежды.

Брюс Уиллис, «Цвет ночи»

Триллеру дали рейтинг R, но могли дать и NC-17 — настолько много в нем было откровенных сцен. Чтобы сохранить рейтинг R, создатели фильма пошли на «зацензуривание» и вырезали 6 минут «самых-самых» сцен.

Юэн МакГрегор, «Интимный дневник»

В портфолио МакГрегора, помимо «Дневника», можно насчитать с десяток фильмов, где актер ничтоже сумняшеся демонстрировал миру все свои достоинства. В «Интимном дневнике» Юэн, по собственному признанию, раздевался настолько часто, что в итоге уже просто и не одевался обратно.

Кевин Бэйкон, «Дикость»

В одной из сцен фильма персонаж Кевина Бэйкона выходит из душа и заворачивается в полотенце. Тех секунд, которые он тратит на заворачивание, вполне достаточно, чтобы все рассмотреть — и американская пресса только об этих секундах и говорила. Сам актер отмечал, что европейские журналисты во время пресс-тура «Дикости» этой сценой не заинтересовались совершенно.

Джуд Лоу, «Талантливый мистер Рипли»

В фильме содержится совсем короткая, но вполне отчетливая сцена с полностью раздетым Джудом Лоу, герой которого так же, как герой Бэйкона в «Дикости», выходит из ванной.

Киллиан Мерфи, «28 дней спустя»

Казалось бы, какая уж тут обнаженка на фоне зомби-апокалипсиса, но в «28 дней спустя» для роли рискнул раздеться Киллиан Мерфи — в самом начале его герой просыпается в больничной койке полностью раздетым, чтобы обнаружить, что миру настал конец.

Марк Руффало, «Темная сторона страсти»

В фильме 2003 года есть несколько весьма откровенных любовных сцен с участием Марка Руффало и Мег Райан. Сам актер позже признавался, что сниматься в таких сценах откровенно боялся — потому что Мег Райан тогда встречалась с Расселом Кроу , а Руффало совсем не хотелось, чтобы их сравнивали.

Колин Фаррелл, «Дом на краю света»

Нулевые вообще выдались богатыми на фильмы с повышенным содержанием «обнаженки», и «Дом на краю света» оказался в их числе. Сам Колин Фаррелл после выхода фильма недоумевал, почему вокруг сцены, где он без одежды, такая шумиха — ведь вся сцена-то с демонстрацией достоинства актера длится каких-то 3 секунды!

Питер Сарсгаард, «Доктор Кинси»

В байопике о пионере сексологии Альфреде Кинси (его играет Лиам Нисон ) кто-то обязательно должен был раздеться.

Хит Леджер, «Горбатая гора»

Хит в «Горбатой горе» снимался в сценах полностью обнаженным сам, а вот для Джейка Джилленхола наняли дублера.

Джеймс МакЭвой, «Последний король Шотландии»

Ничего сверхъестественного и даже сколько-нибудь откровенного — просто в одной из сцен герой МакЭвоя просыпается и вылезает из кровати без одежды.

Вигго Мортенсен, «Порок на экспорт»

Знаменитый «Арагорн» в этом криминальном триллере может похвастаться 4-минутной сценой драки полностью голым. Снимали эти 4 минуты в общей сложности 2 дня (а изначально планировалось, что будут снимать все 6 дней).

Том Харди, «Бронсон»

От главной роли в «Бронсоне» последовательно отказались сначала Джейсон Стэтхэм, а потом Гай Пирс — обоих смутил тот факт, что придется полностью раздеться в кадре. А вот Тома Харди — не смутил.

Джейсон Сигел, «В пролете»

Джейсон Сигел лично написал сценарий для комедии и совершенно спокойно себя чувствовал, оголяясь в кадре в первые же пять минут фильма.

Майкл Фассбендер, «Стыд»

Ну и, конечно, говоря об обнажении на большом экране, мы не можем не вспомнить драму Стива Маккуина с Фассбендером в главной роли.

Бен Аффлек, «Исчезнувшая»

Сцену с полностью раздетым Аффлеком в «Исчезнувшей» легко пропустить, но она в фильме есть — и сам Бен, и его тогда еще супруга Дженнифер Гарнер неоднократно шутили в СМИ по этому поводу.

Рэйф Файнс, «Большой всплеск»

Знакомый теперь уже каждому по «Зови меня своим именем» режиссер Лука Гуаданьино в 2016 году уговорил раздеться в кадре Рэйфа Файнса, который для съемок даже потренировался — чтобы выглядеть лучше.

Крис Пайн, «Король вне закона»

Ну и последний в длинном списке актеров, согласившихся ради роли снять одежду — Крис Пайн в совсем свежей исторической драме «Король вне закона». Сам Пайн, кстати, вообще не понимает, из-за чего вся шумиха — «Флоренс, например, в этом фильме тоже раздевается полностью, и никто об этом не говорит», отметил он, упоминая свою коллегу по фильму, актрису Флоренс Пью.