Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Миллиард
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Шазам!
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
После
Мелодрама
Купить билет
Пушистый шпион
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Варавва
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Проклятие плачущей
Мистика, Триллер, Ужасы
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Игры разумов
Биография, Детектив, Драма
Купить билет
Щенячий патруль: Мегащенки
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Последствия
Мелодрама, Военный
Купить билет
Королевский корги
Мультфильм, Комедия
Купить билет
В метре друг от друга
Мелодрама
Купить билет
Нуреев. Белый ворон
Биография, Драма
Купить билет
Большое путешествие
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Миа и белый лев
Приключение, Семейный
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет
Хеллбой
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Кладбище домашних животных
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет

Актеры, полностью раздевшиеся для роли 

Рамблер 3 часа назад
С достоинством демонстрировать достоинство — это тоже надо уметь.
На Netflix состоялась премьера исторической драмы «Король вне закона», которую все обсуждают вовсе не из-за драматического сюжета или исторической достоверности, а из-за сцены с полностью раздетым Крисом Пайном. «Киноафиша» же вспоминает коллег Пайна, которые также не постеснялись полностью отказаться от одежды — но всё исключительно ради роли.

Ричард Гир в «Американском жиголо»

Считается, что именно Гир в фильме 1980 года положил начало отличной традиции — до него голливудские актеры первой величины старались сохранять в кадре хотя бы минимум одежды.

Брюс Уиллис, «Цвет ночи»

Триллеру дали рейтинг R, но могли дать и NC-17 — настолько много в нем было откровенных сцен. Чтобы сохранить рейтинг R, создатели фильма пошли на «зацензуривание» и вырезали 6 минут «самых-самых» сцен.

Юэн МакГрегор, «Интимный дневник»

В портфолио МакГрегора, помимо «Дневника», можно насчитать с десяток фильмов, где актер ничтоже сумняшеся демонстрировал миру все свои достоинства. В «Интимном дневнике» Юэн, по собственному признанию, раздевался настолько часто, что в итоге уже просто и не одевался обратно.

Кевин Бэйкон, «Дикость»

В одной из сцен фильма персонаж Кевина Бэйкона выходит из душа и заворачивается в полотенце. Тех секунд, которые он тратит на заворачивание, вполне достаточно, чтобы все рассмотреть — и американская пресса только об этих секундах и говорила. Сам актер отмечал, что европейские журналисты во время пресс-тура «Дикости» этой сценой не заинтересовались совершенно.

Джуд Лоу, «Талантливый мистер Рипли»

В фильме содержится совсем короткая, но вполне отчетливая сцена с полностью раздетым Джудом Лоу, герой которого так же, как герой Бэйкона в «Дикости», выходит из ванной.

Киллиан Мерфи, «28 дней спустя»

Казалось бы, какая уж тут обнаженка на фоне зомби-апокалипсиса, но в «28 дней спустя» для роли рискнул раздеться Киллиан Мерфи — в самом начале его герой просыпается в больничной койке полностью раздетым, чтобы обнаружить, что миру настал конец.

Марк Руффало, «Темная сторона страсти»

В фильме 2003 года есть несколько весьма откровенных любовных сцен с участием Марка Руффало и Мег Райан. Сам актер позже признавался, что сниматься в таких сценах откровенно боялся — потому что Мег Райан тогда встречалась с Расселом Кроу, а Руффало совсем не хотелось, чтобы их сравнивали.

Колин Фаррелл, «Дом на краю света»

Нулевые вообще выдались богатыми на фильмы с повышенным содержанием «обнаженки», и «Дом на краю света» оказался в их числе. Сам Колин Фаррелл после выхода фильма недоумевал, почему вокруг сцены, где он без одежды, такая шумиха — ведь вся сцена-то с демонстрацией достоинства актера длится каких-то 3 секунды!

Питер Сарсгаард, «Доктор Кинси»

В байопике о пионере сексологии Альфреде Кинси (его играет Лиам Нисон) кто-то обязательно должен был раздеться.

Хит Леджер, «Горбатая гора»

Хит в «Горбатой горе» снимался в сценах полностью обнаженным сам, а вот для Джейка Джилленхола наняли дублера.

Джеймс МакЭвой, «Последний король Шотландии»

Ничего сверхъестественного и даже сколько-нибудь откровенного — просто в одной из сцен герой МакЭвоя просыпается и вылезает из кровати без одежды.

Вигго Мортенсен, «Порок на экспорт»

Знаменитый «Арагорн» в этом криминальном триллере может похвастаться 4-минутной сценой драки полностью голым. Снимали эти 4 минуты в общей сложности 2 дня (а изначально планировалось, что будут снимать все 6 дней).

Том Харди, «Бронсон»

От главной роли в «Бронсоне» последовательно отказались сначала Джейсон Стэтхэм, а потом Гай Пирс — обоих смутил тот факт, что придется полностью раздеться в кадре. А вот Тома Харди — не смутил.

Джейсон Сигел, «В пролете»

Джейсон Сигел лично написал сценарий для комедии и совершенно спокойно себя чувствовал, оголяясь в кадре в первые же пять минут фильма.

Майкл Фассбендер, «Стыд»

Ну и, конечно, говоря об обнажении на большом экране, мы не можем не вспомнить драму Стива Маккуина с Фассбендером в главной роли.

Бен Аффлек, «Исчезнувшая»

Сцену с полностью раздетым Аффлеком в «Исчезнувшей» легко пропустить, но она в фильме есть — и сам Бен, и его тогда еще супруга Дженнифер Гарнер неоднократно шутили в СМИ по этому поводу.

Рэйф Файнс, «Большой всплеск»

Знакомый теперь уже каждому по «Зови меня своим именем» режиссер Лука Гуаданьино в 2016 году уговорил раздеться в кадре Рэйфа Файнса, который для съемок даже потренировался — чтобы выглядеть лучше.

Крис Пайн, «Король вне закона»

Ну и последний в длинном списке актеров, согласившихся ради роли снять одежду — Крис Пайн в совсем свежей исторической драме «Король вне закона». Сам Пайн, кстати, вообще не понимает, из-за чего вся шумиха — «Флоренс, например, в этом фильме тоже раздевается полностью, и никто об этом не говорит», отметил он, упоминая свою коллегу по фильму, актрису Флоренс Пью.
Комментарии9
Актеры , Фото , Крис Пайн , Питер Сарсгаард , Джейсон Сигел , Колин Фаррелл , Стив Маккуин , Лиам Нисон , Лука Гуаданьино , Рассел Кроу , Кевин Бэйкон , Бен Аффлек , Дженнифер Гарнер , Джеймс Макэвой , Брюс Уиллис , Вигго Мортенсен , Марк Руффало , Киллиан Мерфи , Джуд Лоу , Ричард Гир , Том Харди , Майкл Фассбендер , Netflix
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда «Игра престолов» закончится на самом деле?2
Лоза рассказал, как устроено шоу «Голос»10
«Отпадают паразитирующие связи с людьми»
Как снимали «Место встречи изменить нельзя»13
«Отряд самоубийц» пополнился новым злодеем
Новости партнеров
Видео
В «Пионере» прошла премьера фильма «Последствия»
Фильмы
Для Лободы «история „Голоса“ окончена»
ТВ
Лоза рассказал, как устроено шоу «Голос»
ТВ
Куда пропал Сергей Дроботенко
ТВ
Любопытные факты о популярных фильмах
Фильмы
Тайны мультфильмов, которые пора раскрыть
Фильмы
Болливудские фильмы, над которыми рыдали в СССР
Фильмы
Дамы и алкоголь в жизни Олега и Михаила Ефремовых
Актеры
Фильмы, которые недополучили внимания зрителей
Фильмы
Почему прервалась карьера Золотухина
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение