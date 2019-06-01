Страшная судьба Фроси Бурлаковой

Однажды, уехав к сестре в Новосибирск, актриса больше не вернулась ни на съемочные площадки, ни на экраны, ни просто домой.

5/5 Однажды, уехав к сестре в Новосибирск, актриса больше не вернулась ни на съемочные площадки, ни на экраны, ни просто домой.

Фильм хоть и был снят, далось это с большим трудом еще и потому, что во время съемок Екатерину скосила серьезная болезнь бруцеллёз. Диагноз страшный: недуг повлиял на мозг и нервную систему Савиновой.

4/5 Фильм хоть и был снят, далось это с большим трудом еще и потому, что во время съемок Екатерину скосила серьезная болезнь бруцеллёз. Диагноз страшный: недуг повлиял на мозг и нервную систему Савиновой.

Несмотря на нервные срывы и тяжелую борьбу за свое место в искусстве, Савинова очень любила жизнь и не опускала руки.

2/5 Несмотря на нервные срывы и тяжелую борьбу за свое место в искусстве, Савинова очень любила жизнь и не опускала руки.

Фрося Бурлакова из известной ленты «Приходите завтра» и Матрёна из картины «Женитьба Бальзаминова» — Екатерина Савинова безупречно справилась со своими ролями. Помимо своего актерского таланта, она прекрасно владела голосом — более трех октав диапазона! Ошеломляющий успех фильмов обрушился на актрису быстро, но она так и осталась для всех Фросей. Судьба не отвела ей достаточно времени — Савиновой не стало в возрасте 43 лет.

В большое кино актриса попала благодаря своему мужу Евгению Ташкову . Заботливый супруг не мог позволить, чтобы прекрасная, по его мнению, артистка уже который год оставалась невостребованной. В 34 года она впервые снялась в главной роли. Героиня Фрося Бурлакова была написана, как и весь сценарий, Ташковым специально для Екатерины. Девушка сама принимала участие в разработке сценария. Судьба полунищей приезжей героини Савиновой была взята не из воздуха — во многом она перекликалась с судьбой самой актрисы.

Блестящая карьера киноактрисы могла начаться намного раньше — в возрасте 22 лет, когда студенткой ее заметил Пырьев, руководитель «Мосфильма». Однако интерес его был не исключительно профессиональный. Однажды Катя была приглашена к нему, как ей казалось, для репетиции, но планы у начальника были другие. Актриса немедленно отвесила тому пощечину и с того же момента оказалась в «черном списке». На 13 лет её карьера замерла. До выхода «Приходите завтра».

Несмотря на нервные срывы и тяжелую борьбу за свое место в искусстве, Савинова очень любила жизнь и не опускала руки. Роль Фроси Бурлаковой принесла ей огромную радость, но и с этой картиной не вышло без трудностей. Фильм снимали в Одессе, так как дорога на «Мосфильм» девушке была закрыта. Однако и туда добрались посыльные Пырьева. Съемки постарались прекратить, ссылаясь на «полную бездарность главной героини». Но потраченные немалые средства спасли картину.

Фильм хоть и был снят, далось это с большим трудом еще и потому, что во время съемок Екатерину скосила серьезная болезнь бруцеллёз. Диагноз страшный: недуг повлиял на мозг и нервную систему Савиновой, и у той начали замечать, помимо прочих симптомов, признаки психического расстройства. Впоследствии артистка страдала от шизофрении, вяло протекающей. Но на экране никто из зрителей этого не заметил.

Болезнь забирала Катю все больше. Минуты просветления случались уже реже, актриса слышала голоса, странно вела себя, однако секундами понимала, что с ней происходит и так пугалась осознания того, что ее считают сумасшедшей! Однажды, уехав к сестре в Новосибирск, актриса больше не вернулась ни на съемочные площадки, ни на экраны, ни просто домой. Написав записку, она шагнула с платформы под движущийся поезд. Она оставила слова:

«Простите меня. Особенно Андрей (13-летний сын артистки. Прим.ред.). Милый мой мальчик. Если б ты знал, что ждёт меня в будущем, ты бы простил меня. Не переживайте. Не надо плакать».