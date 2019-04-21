Как сейчас выглядят актрисы сериалов 90-х

Сериалы 90-х очень быстро стали главной приметой времени. Героини мексиканских, аргентинских, бразильских, американских, австралийских телешоу стали своими в каждом доме. Их плакаты смотрели со стен комнат, на них равнялись. Причем некоторые сериалы с одинаковым удовольствием смотрели и девочки, и мальчики.

Новую серию любимого проекта ждали с таким же нетерпением, как сейчас фанаты ждут «Игру престолов», хотя технически и стилистически простые сериалы 90-х нельзя сравнивать с проектами нашего времени.

И все-таки они дарили позитивные эмоции, хорошее настроение и темы для разговоров с друзьями, надолго занимая свое место в сердцах неискушенных зрителей. Многие из нас и сейчас, услышав знакомую мелодию заставки, почувствуют ностальгию. Как сейчас выглядят актрисы, сыгравшие главные роли в любимых сериалах, смотрите в нашей подборке.