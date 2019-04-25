На смену опытным мастерам сцены и экрана, таким, как Олег Меньшиков, Владимир Машков, Евгений Миронов или Дмитрий Нагиев идет молодое поколение актеров, некоторые из которых являются продолжателями актерской династии. Среди них Петр Федоров (1982 г.р.), известный по сериалам "Клуб" и фильмам «Ледокол» и «Дуэлянт», Павел Табаков (р.1995), сын Олега Табакова и Марины Зудиной («Звезда», «Дуэлянт» «Екатерина. Взлет» и другие проекты), сын Дмитрия Нагиева Кирилл (р.1989), телеведущий и актер, снявшийся в «Принце Сибири», «Столице греха» и «Интернах»; 27-летний Артем Крылов ("Охота на дьявола", "Закон Мерфи"); звезда российского "ужастика" "Гоголь. Страшная месть" Александр Петров (р.1989) и Александр Молочников (1992 г.р.), снялся в "Людях Хэ", имеет театральные награды. Кто из этих молодых талантливых красавцев кажется вам наиболее обаятельным?