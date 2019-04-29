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10 самых красивых пар в истории кино 

Рамблер 4 часа назад
Если про кого-то говорят, что он или она выглядит, как звезда кино, это всегда означает, что речь идет об очень красивом человеке. Одном из тех, от кого "глаз не отвести". Десятилетиями производители кинофильмов отбирали на главные роли актеров и актрис с внешними данными намного выше среднего уровня, потому что кино — это всегда немного сказка. Порой кинопары получались настолько фантастически хороши собой, что у зрителя буквально захватывало дух, и даже качество сюжета уже не имело большого значения. В этом списке перечислены 10 самых красивых пар в истории кино, однако в него наверняка не вошли многие не менее интересные кинопары. Кого мы забыли?
Актеры , Фото
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