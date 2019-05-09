Актеры и режиссеры, прошедшие ВОВ

Владимир Заманский

Будущий актер рос без отца, а во время войны, когда в родной город Кременчуг вошли немцы, потерял и мать. Чтобы уйти на фронт, изменил свой возраст. Как радист самоходно-артиллерийского полка принимал участие в наступлении 3-го Белорусского фронта под Оршей. В бою получил тяжелое ранение головы, но сумел спасти раненого командира.

2 февраля 1945 года самоходная установка Заманского уничтожила 50 солдат противника, подбила вражеский танк и повозки с боеприпасами. Экипаж машины взял под контроль и держал важный перекресток дорог.

Заманский награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За отвагу».

Леонид Гайдай

Будущий великий режиссер был призван в 1941 году и сначала служил в Монголии, где объезжал лошадей для фронта. Затем его отправили на Калининский фронт как разведчика. Награжден медалью «За боевые заслуги» за бой под деревней Енкино, где смог захватить трех пленных немцев и уничтожил огневую точку противника. Гайдая комиссовали после тяжелого ранения, которое он получил, подорвавшись на противопехотной мине. Ногу удалось спасти, но боли мучили его на протяжении всей жизни.

Григорий Чухрай

Будущий великий режиссер был призван в армию в 1939 году. Во время войны воевал в воздушно-десантных частях на Южном, Сталинградском, Донском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Участник операции «Днепровский десант». Был трижды ранен. Войну окончил в звании старшего лейтенанта. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени.

Первый орден Чухрай получил за доставку ценных сведений противника, для чего пришлось перейти линию фронта. Второй — за то, что будучи начальником связи полка, захватил в плен вражеского солдата, ручной пулемет и уничтожил шесть солдат противника.

Станислав Ростоцкий

Выдающийся режиссер был признан нестроевым из-за болезни позвоночника, но в феврале 1942 года его призвали в армию. Служил рядовым 46-й запасной стрелковой бригаде, в 1943 году сбежал на линию фронта. Был фотокорреспондентом в 6-м гвардейском кавалерийском корпусе. Ростоцкий прошел боевой путь от Вязьмы и Смоленска до Ровно. Войну окончил в Праге. В 1944 году получил тяжелое ранение под Дубно, был спасен товарищами и фронтовой медсестрой, которая сумела доставить его в госпиталь. Позже посвятил ей картину «А зори здесь тихие». Часть ноги пришлось ампутировать, носил протез. Получил инвалидность второй группы.

Александр Алов

В 1941 году режиссер попал в первый особый кавалерийский полк на Западном фронте. Участник обороны Москвы. Воевал на Донском, Воронежском, Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Алов участвовал в Сталинградской и Курской битвах, а также битве за Днепр, в Белгородско-Харьковской, Ясско-Кишинёвской, Будапештской, Венской операциях. Конец войны встретил в Вене. В январе 1945 года получил осколочное ранение головы, но вернулся в строй.

Владимир Гуляев

Актер с 15 лет занимался в аэроклубе. Во время войны окончил Молотовскую военную авиационную школу и в звании младшего лейтенанта ВВС ушел на фронт. Летчик-штурмовик воевал в Прибалтике и Белоруссии. На его счету — 60 боевых вылетов на самолете Ил-2. Пережил несколько ранений и контузии. Гуляев награжден двумя орденами Красного Знамени и двумя орденами Отечественной войны I степени. Войну окончил в звании лейтенанта в Восточной Пруссии. Участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года.

Юрий Катин-Ярцев

Отпрыск древнего дворянского рода Рязанской губернии. Был призван в армию в 1939 году. На войне был распределен в железнодорожные войска, был помощником командира взвода 63-го мостового железнодорожного батальона. Войну окончил в звании старшего сержанта, был комсоргом батальона. Катин-Ярцев награжден орденом «Красная Звезда», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Николай Гринько

Будущий актер был призван в армию в 1940 году и попал в батальон аэродромного обслуживания. Во время войны — стрелок-радист на бомбардировщиках дальнего действия и комсорг полка. Николай Гринько награждён медалью «За боевые заслуги», войну окончил в звании гвардии старшины.

Евгений Весник

Родителей актера репрессировали. Евгений сумел избежать отправки в детский дом для детей «врагов народа». Из артиллерийского училища вышел в звании младшего лейтенанта. На фронт попал в июне 1944 года, был командиром огневого взвода. Участвовал в штурме Кенигсберга. Войну окончил в звании гвардии лейтенанта.

Павел Луспекаев

Ушел на фронт подростком, воевал в партизанском отряде. Получил тяжелое ранение руки — разрывная пуля раздробила локтевой сустав —но уговорил врача отказаться от ампутации. Руку удалось сохранить. После выздоровления был определен в штаб партизанского движения 3-го Украинского фронта. В 1944 году демобилизовался.

Владислав Стрежельчик

Актер был призван в армию, уже будучи артистом БДТ. Участвовал в Финской войне. Службу начинал в артиллерийском полку. Во время ВОВ воевал в пехоте на Ленинградском фронте. Участвовал в боевых операциях на передовой.