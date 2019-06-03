Артисты, сбежавшие из СССР

Карьера творческих личностей в СССР часто определялась не только талантом, но и благосклонным отношением партийных чиновников. Конечно, это сильно ограничивало артистов, поэтому, неудивительно, что некоторые из них решались на побег, чтобы попытать счастье за границей.

Борис Сичкин

Артист отлично пел, танцевал, умел в одиночку держать целый зал. Успех Бубы из "Неуловимых мстителей" не давал покоя не только зрителям, но и коллегам, и чиновникам. В результате Сичкина обвинили в том, что за свои выступления он брал деньги в обход кассы, что приравнивалось к хищению государственного имущества. Актер находился в заключении целый год, а на суде выяснилось, что ничего лишнего он не брал. Тем не менее, гастроли прекратились, предложений сняться в кино почти не осталось. В 70-е актер решил эмигрировать в США.

Андрей Тарковский

Гениальному режиссеру на родине не давали работать, поэтому в 1984 году он остался в Италии, где находился после съемок картины "Ностальгия". Мэрия Флоренции подарила ему квартиру. В конце 1986 года Тарковский скончался от рака легких. Похоронен в Париже.

Галина Вишневская и Мстислав Ростропович

Третьим мужем оперной певицы Вишневской стал гениальный виолончелист Мстислав Ростропович. Вместе они дружили с писателем Солженицыным, из-за чего на родине у них были проблемы. Во время пребывания за рубежом в 1978 году они были лишены советского гражданства и государственных наград — "за действия, порочащие звание гражданина СССР". Много гастролировали по миру, жили в США и во Франции. Вернулись в Россию после 1991 года.

Наталья Макарова

Балерина решила остаться в Лондоне во время гастролей в 1970 году. Макарова танцевала в США, Англии и Франции, была партнершей танцоров Барышникова и Годунова. В 1991 году закончила карьеру. Сейчас живет в США, занимается постановками и благотворительностью.

Рудольф Нуреев

В 1961 году после окончания гастролей труппы в Париже талантливый танцор Нуреев попросил политического убежища, став одним из самых известных "невозвращенцев" в СССР. Известен дуэтом с английской балериной Марго Фонтейн , длившимся 17 лет. Руководил балетной труппой Парижской оперы, а в конце жизни пробовал себя как дирижер. 25 лет прожил в паре с танцором Эриком Бруном . Умер в 1993 году от СПИДа.

Михаил Барышников

Как и многие артисты балета, Барышников остался в Канаде во время гастролей в 1974 году. Позже стал премьером Американского театра балета. Кроме того, он проявил себя как талантливый актер: снялся в фильмах "Поворотный пункт", "Белые ночи" и в сериале "Секс в большом городе".