Актрисы 80-х, о которых мечтали все мужчины 

Даже те из нас, кто вырос не в 80-х, все равно знают и любят многие фильмы тех времен. Независимо от того, «Звездные войны» или «Охотников за привидениями» вы записывали на кассеты, фильмы, созданные в десятилетие перестройки, гласности и крутых цветных спортивных курток, так или иначе вам известны. Не исключено, что вы даже были втайне влюблены в одну из красоток, снявшихся в этих фильмах.

Фильмы того времени полны прекрасных девушек, в свое время претендовавших на звание мировых секс-символов. На волне популярности были высокие, подтянутые актрисы с красивыми скулами. Впрочем, зачем тянуть, просто взгляните на красоток из нашего списка.