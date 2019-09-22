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Наши актрисы, погибшие до 40 лет 

Рамблер 5 часов назад
Эти звезды ушли молодыми, и причины нескольких трагедий остались неясны.
Елена Майорова погибла 23 августа 1997 в возрасте 39 лет, на ней загорелось платье и она умерла от ожогов.
1/6  Елена Майорова погибла 23 августа 1997 в возрасте 39 лет, на ней загорелось платье и она умерла от ожогов.
Фото:
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Описание: Надежда Смирнова играла в советских фильмах 70-80хх годов принцесс и невест. Увы, рак оборвал жизнь 32-летней актрисы в 1995 году.
2/6  Описание: Надежда Смирнова играла в советских фильмах 70-80хх годов принцесс и невест. Увы, рак оборвал жизнь 32-летней актрисы в 1995 году.
Фото:
Мария Зубарева умерла в 1993 году от рака в возрасте 31 года. Она запомнилась зрителям ролями в "Мордашке" и "Возвращении Будулая".
3/6  Мария Зубарева умерла в 1993 году от рака в возрасте 31 года. Она запомнилась зрителям ролями в "Мордашке" и "Возвращении Будулая".
Фото:
Наталия Юнникова в 2017 году ударилась головой при падении в собственном доме. Травма оказалась смертельной, и актриса погибла в 37 лет.
4/6  Наталия Юнникова в 2017 году ударилась головой при падении в собственном доме. Травма оказалась смертельной, и актриса погибла в 37 лет.
Фото:
Ирину Метлицкую, звезду театра Виктюка и таких фильмов, как "Куколка" и "Палач", убил в 1997 году острый лейкоз. Ей было всего 35 лет.
5/6  Ирину Метлицкую, звезду театра Виктюка и таких фильмов, как "Куколка" и "Палач", убил в 1997 году острый лейкоз. Ей было всего 35 лет.
Фото:
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Ребенок-звезда Юлия Космачева погибла в 24 года в 2000 году. Сосед, у которого она была в гостях, сказал, что нашел ее мертвой под окном.
6/6  Ребенок-звезда Юлия Космачева погибла в 24 года в 2000 году. Сосед, у которого она была в гостях, сказал, что нашел ее мертвой под окном.
Фото:
Эти актрисы ушли молодыми: кто-то из-за тяжелой болезни, кто-то из-за трагического стечения обстоятельств или собственной невнимательности и дурных привычек. Жизни нескольких звезд очень рано унесла онкология. Белорусская актриса-ребенок Юлия Космачева, сыгравшая роль дочери персонажа Станислава Садальского в "Белых росах", погибла при загадочных обстоятельствах в возрасте 24 лет. Ее мать рассказывала
"Ничто не предвещало беды, это был обычный субботний день. Мы провели его вместе в нашей минской квартире. Юлька была веселая, счастливая, прыгала и танцевала. Что-то постирала. Нажарила целую сковородку своей любимой картошки. Вечером она пошла в гости к другу в соседнюю квартиру. Когда мне позвонили в три часа ночи и сказали: "Юля умерла", я не поверила… Увидела ее уже лежащей на диване мертвой. Помню, вызвала Скорую. Врачи сказали, что она умерла очень быстро, за какие-то считанные секунды. Юлин друг сказал, что они играли в кости, и все было хорошо. Потом он ушел в магазин, а когда вернулся, Юля уже была мертвой. "
Обстоятельства гибели Елены Майоровой в 1997 году тоже не до конца ясны: актриса прибежала к служебному входу в театр имени Моссовета, который находился рядом с подъездом ее дома, буквально полыхая. Ее платье, длинные волосы — все горело. Как это произошло, осталось неясным. Подозревали суицид или несчастный случай при заправке керосином антикварной лампы, которую Майорова привезла с гастролей.
Убийцу советской актрисы так и не нашли
Комментарии2
Актеры , Фото , Юлия Космачева , Елена Майорова
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