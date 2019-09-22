Наши актрисы, погибшие до 40 лет 

Эти актрисы ушли молодыми: кто-то из-за тяжелой болезни, кто-то из-за трагического стечения обстоятельств или собственной невнимательности и дурных привычек. Жизни нескольких звезд очень рано унесла онкология. Белорусская актриса-ребенок Юлия Космачева, сыгравшая роль дочери персонажа Станислава Садальского в "Белых росах", погибла при загадочных обстоятельствах в возрасте 24 лет. Ее мать рассказывала
"Ничто не предвещало беды, это был обычный субботний день. Мы провели его вместе в нашей минской квартире. Юлька была веселая, счастливая, прыгала и танцевала. Что-то постирала. Нажарила целую сковородку своей любимой картошки. Вечером она пошла в гости к другу в соседнюю квартиру. Когда мне позвонили в три часа ночи и сказали: "Юля умерла", я не поверила… Увидела ее уже лежащей на диване мертвой. Помню, вызвала Скорую. Врачи сказали, что она умерла очень быстро, за какие-то считанные секунды. Юлин друг сказал, что они играли в кости, и все было хорошо. Потом он ушел в магазин, а когда вернулся, Юля уже была мертвой. "
Обстоятельства гибели Елены Майоровой в 1997 году тоже не до конца ясны: актриса прибежала к служебному входу в театр имени Моссовета, который находился рядом с подъездом ее дома, буквально полыхая. Ее платье, длинные волосы — все горело. Как это произошло, осталось неясным. Подозревали суицид или несчастный случай при заправке керосином антикварной лампы, которую Майорова привезла с гастролей.