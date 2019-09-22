Наши актрисы, погибшие до 40 лет 

1/6 Елена Майорова погибла 23 августа 1997 в возрасте 39 лет, на ней загорелось платье и она умерла от ожогов. Фото: Кадр из фильма "Везучая"

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2/6 Описание: Надежда Смирнова играла в советских фильмах 70-80хх годов принцесс и невест. Увы, рак оборвал жизнь 32-летней актрисы в 1995 году. Фото: кадр из фильма "Сказка как сказка"

3/6 Мария Зубарева умерла в 1993 году от рака в возрасте 31 года. Она запомнилась зрителям ролями в "Мордашке" и "Возвращении Будулая". Фото: кадр из фильма "Мордашка"

4/6 Наталия Юнникова в 2017 году ударилась головой при падении в собственном доме. Травма оказалась смертельной, и актриса погибла в 37 лет. Фото: кадр из сериала "Возвращение Мухтара"

5/6 Ирину Метлицкую, звезду театра Виктюка и таких фильмов, как "Куколка" и "Палач", убил в 1997 году острый лейкоз. Ей было всего 35 лет. Фото: Кадр из фильма "Палач"

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