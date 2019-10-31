Актриса с самой идеальной внешностью

В 2016 году Эмбер Херд была признана актрисой с самой идеальной внешностью. Хирург из Лондона создал программу, основанную на золотом сечении. Она определяет расстояние и пропорции лица, а потом подсчитывает, насколько они удовлетворяют всем требованиям.

Эмбер Херд начала свою карьеру актрисы еще когда ей было 18 лет. Девушка родилась в Техасе, а потом переехала в Лос-Анджелес, где снималась в эпизодических ролях. После этого ей начали поступать более выгодные предложения, но на весь мир она стала знаменитой гораздо позднее.

В 2011 году вышел фильм "Ромовый дневник" , где актриса сыграла главную роль в паре с Джонни Деппом . Через год стало известно, что Херд начала встречаться со своим партнером съемочной площадке. Именно этот фильм и союз сделали девушку очень популярной. В 2015 году влюбленные сыграли свадьбу, несмотря на заявления актрисы о том, что она любит женщин.