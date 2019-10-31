В 2016 году Эмбер Херд была признана актрисой с самой идеальной внешностью. Хирург из Лондона создал программу, основанную на золотом сечении. Она определяет расстояние и пропорции лица, а потом подсчитывает, насколько они удовлетворяют всем требованиям.
Эмбер Херд начала свою карьеру актрисы еще когда ей было 18 лет. Девушка родилась в Техасе, а потом переехала в Лос-Анджелес, где снималась в эпизодических ролях. После этого ей начали поступать более выгодные предложения, но на весь мир она стала знаменитой гораздо позднее.
В 2011 году вышел фильм "Ромовый дневник", где актриса сыграла главную роль в паре с Джонни Деппом. Через год стало известно, что Херд начала встречаться со своим партнером съемочной площадке. Именно этот фильм и союз сделали девушку очень популярной. В 2015 году влюбленные сыграли свадьбу, несмотря на заявления актрисы о том, что она любит женщин.
В 2017 году между Деппом и Херд начались разногласия и они развелись. До сих пор экс-супруги дают комментарии и обвиняют друг друга в ненадлежащем отношении. Скандал между ними разгорелся, когда Депп заявил, что Херд его избивала, то же самое сказала бывшая девушка актрисы. Процесс был очень громким, поэтому его обсуждают до сих пор. Спустя некоторое время стало известно о новом возлюбленном Херд. Им стал миллиардер Илон Маск, но отношения длились недолго. Сейчас о личной жизни девушки ничего неизвестно.