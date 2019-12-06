Аткрисы, которых сумели прославиться благодаря фигуре

Эти актрисы стали кумирами миллионов зрителей не только благодаря собственному таланту. Не менее выдающимися можно назвать их формы, которые притягивают восхищенные взгляды мужчин и вызывают нестерпимую зависть женщин. "Рамблер" рассказывает об актрисах, запомнившихся своими фигурами.

Меган Фокс

Начала сниматься в 2001 году, но мировую известность ей принесли "Трансформеры" , к этому времени актриса успела исправить нос и увеличить грудь.

Хейли Этуэл

Кейли Куоко

Карьера Кейли началась, когда ей было всего 8 месяцев, девочка снялась в рекламе игрушек. В 6 лет она снялась в рекламе кукол Барби. Настоящую популярность ей принес сериал "Теория Большого взрыва" , где она сыграла максимально соблазнительную штучку.

София Вергара

Путь к славе начался с рекламы, затем актриса работала телеведущей, потом начала сниматься в кино и сериалах. С 2012 года София Вергара считается одной из самых высокооплачиваемых актрис на американском телевидении.

Памела Андерсон

Известная модель Playboy до сих пор волнует воображение мужчин всего мира. Всенародную любовь и славу ей принесла роль в сериале "Спасатели Малибу"

Кэт Деннингс

Родители не сразу одобрили выбор дочери, но Кэт и не думала отступать от мечты. В 13 лет она снялась в сериале "Секс в большом городе" , а дальше карьера шла только в гору. Имеет несколько наград за фильм "Будь мои парнем на пять минут" и сериал "Две девицы на мели".

Кристина Хендрикс

Наибольшую известность ей принесла работа в сериале "Безумцы" , за который она получила несколько наград.

Анна Николь-Смит

Начинала как модель Playboy, успела сыграть несколько ролей. Жизнь актрисы оборвалась слишком рано, ей было всего 39 лет.