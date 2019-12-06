Эти актрисы стали кумирами миллионов зрителей не только благодаря собственному таланту. Не менее выдающимися можно назвать их формы, которые притягивают восхищенные взгляды мужчин и вызывают нестерпимую зависть женщин. "Рамблер" рассказывает об актрисах, запомнившихся своими фигурами.
Меган Фокс
Начала сниматься в 2001 году, но мировую известность ей принесли "Трансформеры", к этому времени актриса успела исправить нос и увеличить грудь.
Хейли Этуэл
Актриса начинала со съемок в рекламе, ее карьера рванула вверх после съемок в фильмах "Первый мститель" и "Первый мститель: другая война", где она сыграла агента Пегги Картер.
Кейли Куоко
Карьера Кейли началась, когда ей было всего 8 месяцев, девочка снялась в рекламе игрушек. В 6 лет она снялась в рекламе кукол Барби. Настоящую популярность ей принес сериал "Теория Большого взрыва", где она сыграла максимально соблазнительную штучку.
София Вергара
Путь к славе начался с рекламы, затем актриса работала телеведущей, потом начала сниматься в кино и сериалах. С 2012 года София Вергара считается одной из самых высокооплачиваемых актрис на американском телевидении.
Памела Андерсон
Известная модель Playboy до сих пор волнует воображение мужчин всего мира. Всенародную любовь и славу ей принесла роль в сериале "Спасатели Малибу".
Кэт Деннингс
Родители не сразу одобрили выбор дочери, но Кэт и не думала отступать от мечты. В 13 лет она снялась в сериале "Секс в большом городе", а дальше карьера шла только в гору. Имеет несколько наград за фильм "Будь мои парнем на пять минут" и сериал "Две девицы на мели".
Кристина Хендрикс
Наибольшую известность ей принесла работа в сериале "Безумцы", за который она получила несколько наград.
Анна Николь-Смит
Начинала как модель Playboy, успела сыграть несколько ролей. Жизнь актрисы оборвалась слишком рано, ей было всего 39 лет.