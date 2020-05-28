Славой и популярностью у мужчин актриса Чести Морган обязана своей выдающейся груди. Настоящее имя кинозвезды Лилиана Вильчиковска, она родом из Варшавы, но попала в Израиль, после того как ее родители погибли во время Холокоста. Позже Лилиана перебралась в США, где начала танцевать в бурлеск-шоу, сначала под псевдонимом За-За, который потом сменила на Чести Морган. С таким пышным бюстом — 185 сантиметров! — ее ждал оглушительный успех.

В 1970-е годы Чести Морган начала сниматься в кино, она успела поработать даже с Феллини. Коронным приемом кинозвезды на экране стало "удушение" мужчин грудью.

Несмотря на интерес мужчин, личная жизнь Чести Морган не сложилась. Первый муж погиб во время ограбления — попал под пулю, а второй муж вместе с дочерью разбился в автокатастрофе.

Одной из последних работ Чести Морган стала картина "Старая стриптизерша", где она сыграла саму себя. Актриса избегает общения с прессой, но поклонники у нее по-прежнему есть, они ведут страницы в соцсетях и делятся самыми впечатляющими кадрами.