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Самые красивая блондинка российского кино 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Актриса Наталья Рудова больше всего известна по ролям Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» и Ксении Ковальчук в сериале "Универ. Новая общага". "Рамблер" рассказывает, чем она удивляет своих поклонников.
О личной жизни актрисы известно не очень много, своих возлюбленных в Сети она не афиширует. Чаще на ее страничке в Instagram можно увидеть фото ее форм. Актриса ходит в спортзал, благодаря чему сохраняет стройную и подтянутую фигуру. Ей это дается легко, но для некоторых ролей пришлось изрядно потрудиться. Например, Рудова рассказала, что в одной из сцен в сериале "Бихэппи" ей пришлось пройти без одежды. Для того, чтобы сыграть и хорошо смотреться в кадре, ей пришлось сбрасывать вес на протяжении трех месяцев.
В социальной сети у нее 4 миллиона подписчиков, которые регулярно следят за жизнью актрисы и восхищаются ее фотографиями. Она, в свою очередь, регулярно выкладывает туда снимки из повседневной жизни.
Видео дня. Что стало с девочкой, сыгравшей в «Любовь и голуби»
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Актеры , Фото , Татьяна Баринова , Наталья Рудова
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