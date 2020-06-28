Актриса Наталья Рудова больше всего известна по ролям Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» и Ксении Ковальчук в сериале "Универ. Новая общага". "Рамблер" рассказывает, чем она удивляет своих поклонников.

О личной жизни актрисы известно не очень много, своих возлюбленных в Сети она не афиширует. Чаще на ее страничке в Instagram можно увидеть фото ее форм. Актриса ходит в спортзал, благодаря чему сохраняет стройную и подтянутую фигуру. Ей это дается легко, но для некоторых ролей пришлось изрядно потрудиться. Например, Рудова рассказала, что в одной из сцен в сериале "Бихэппи" ей пришлось пройти без одежды. Для того, чтобы сыграть и хорошо смотреться в кадре, ей пришлось сбрасывать вес на протяжении трех месяцев.

В социальной сети у нее 4 миллиона подписчиков, которые регулярно следят за жизнью актрисы и восхищаются ее фотографиями. Она, в свою очередь, регулярно выкладывает туда снимки из повседневной жизни.