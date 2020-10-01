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Дублерша сыграла Мулан и восхитила Сеть 

Анастасия Иванова 3 часа назад
В сентябре в прокат вышел фильм "Мулан" режиссера Ники Каро. Главную роль в картине сыграла популярна в Китае актриса Лю Ифэй. Однако у нее была дублерша, которая выполнила в фильме все трюки. Девушка по имени Лю Яси (Liu Yaxi) очень впечатлила пользователей Сети. "Рамблер" собрал галерею ее снимков.
Лю Яси — каскадерша из Китая. Девушка поделилась фотографиями со съемок фильма "Мулан" в своем Instagram-аккаунте и этим привлекла внимание пользователей. В Сети начали писать, что дублерша настолько красивая, что должна была сыграть в картине главную роль.

"Намного симпатичнее, чем актриса главной роли", — написали пользователи.

Сама Лю Яси рассказала, что очень гордится тем, что в титрах она указана как дублер Лю Ифэй.
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Актеры , Фото , Мулан
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