Дублерша сыграла Мулан и восхитила Сеть 

В сентябре в прокат вышел фильм "Мулан" режиссера Ники Каро. Главную роль в картине сыграла популярна в Китае актриса Лю Ифэй. Однако у нее была дублерша, которая выполнила в фильме все трюки. Девушка по имени Лю Яси (Liu Yaxi) очень впечатлила пользователей Сети. "Рамблер" собрал галерею ее снимков.

Лю Яси — каскадерша из Китая. Девушка поделилась фотографиями со съемок фильма "Мулан" в своем Instagram-аккаунте и этим привлекла внимание пользователей. В Сети начали писать, что дублерша настолько красивая, что должна была сыграть в картине главную роль.

"Намного симпатичнее, чем актриса главной роли", — написали пользователи.

Сама Лю Яси рассказала, что очень гордится тем, что в титрах она указана как дублер Лю Ифэй.