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Как сейчас выглядят актеры сериала «Счастливы вместе» 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Комедийный сериал "Счастливы вместе" выходил на ТНТ на протяжении шести лет — с 2006 по 2013 год. За жизнью продавца обуви из Екатеринбурга Гены Букина и его семьи наблюдали тысячи зрителей. "Рамблер" рассказывает, чем занимаются актеры сериала сейчас, спустя семь лет после его завершения.

Виктор Логинов

Сыгравший главного персонажа в сериале Виктор Логинов после завершения съемок не пропал с телевидения. 45-летний актер стал ведущим нового шоу "Назад в будущее", которое выходит 9 ноября на телеканале НТВ. В передаче звезды будут отвечать на вопросы о прошлом. Кроме того, в 2020 году Логинов в четвертый раз женился. Его супругой стала Мария Гуськова.

Наталья Бочкарева

Бочкаревой в сериале досталось роль рыжеволосой Даши Букиной. Актриса играет в театрах. Еще у нее есть своя школа актерского мастерства. Пока театры не работали из-за пандемии коронавируса, Бочкарева занималась преподаванием дистанционно. Кроме того, с тех пор 40-летняя актриса заметно похорошела. В социальных сетях восхищаются тому, как ей удалось сбросить лишний вес.

Дарья Сагалова

Дарья Сагалова, сыгравшая старшую дочь блондинку Свету Букину, продолжает свою актерскую карьеру. Недавно она пожаловалась, что из-за пандемии она упустила два серьезных проекта. Кстати, сама Дарья Сагалова недавно переболела коронавирусом. Еще 34-летняя актриса работает хореографом и занимается воспитанием троих детей. Самый младший родился в апреле 2019 года.

Александр Якин

Сейчас 30-летний Александр Якин, известный по роли Ромы Букина, играет в Театре Наций. После выхода "Счастливы вместе" актер успел сняться во многих популярных сериалах. Один из них — "Восьмидесятые", который выходил с 2012 по 2016 год.

Юлия Захарова

Роль Лены Полено была звездной для актрисы Юлии Захаровой. Однако сейчас о карьере актрисы немного информации. В ее социальных сетях написано: "Непубличная личность", а на странице, в основном, — фотографии с собакой. Известно, что актриса играет в театре.

Павел Савинков

Сейчас Павлу Савенкову 38 лет. Актер активно снимается в российских сериалах. На его счету "Метод Лавровой", "Челночницы", "Парфюмерша", "Улица", "Склифосовский" и многие другие.

Илья Бутковский

Самый юный актер сериала — Илья Бутковский. Он сыграл младшего сына Сему Букина, который появился во втором сезоне "Счастливы вместе". Сейчас актеру 20 лет. После участия в популярном сериале он появился еще в нескольких проектах: "Если у вас нету тети", "12 месяцев. Новая сказка", "Контракт на любовь".
Видео дня. Что стало с героем драмы «Не могу сказать „прощай“»
Комментарии 1
Актеры , Фото , Назад в будущее , Склифосовский , Счастливы вместе , Мария Гуськова , Виктор Логинов , Александр Якин , Дарья Сагалова , Павел Савинков , Наталья Бочкарева , Илья Бутковский , Юлия Захарова , НТВ
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