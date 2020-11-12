Как сейчас выглядят актеры «Твин Пикса» 

«Твин Пикс» заслуженно считается одним из лучших сериалов в истории телевидения. В 90-х проект из простого детектива сумел вырасти в настоящее явление массовой культуры: поклонники творения Дэвида Линча не только мечтали узнать, кто виновен в смерти безобидной школьницы Лоры Палмер , но и с умилением засматривались на стиль главных героев, копируя их манеру одеваться и поведение. С момента выхода сериала прошло 30 лет, и мы решили узнать, как сейчас выглядят главные звезды «Твин Пикса».

Исполнитель роли агента Купера Кайл МакЛоклен в проект пришел уже в статусе суперзвезды. На момент начала съемок сериала за его плечами было длительное и успешное сотрудничество в Дэвидом Линчем: вместе актер и режиссер сделали «Дюну» и «Синий бархат». «Твин Пикс» только усилил позиции МакЛоклена, перед которым открылись двери главных кинобоссов индустрии.

Несмотря на свою востребованность в авторском кинематографе, во второй половине 90-х Кайл решил поэкспериментировать, снявшись и в эротической драме «Шоугерлз», комедийных «Флинстоунах» и напряженном триллере «Эффект спускового крючка». Эти работы вызвали спорные оценки у критиков и зрителей, а потому можно смело утверждать, что, присоединившись в третьем сезоне к мегауспешному детищу HBO «Секс в большом городе» , МакЛоклен подарил своей карьере вторую жизнь.

Звезда и сердце «Твин Пикса» Шерил Ли пришла в проект после первого опыта сотрудничества с Дэвидом Линчем в картине «Дикие сердцем» , где исполнила одну из второстепенных ролей. Лора Палмер в ее исполнении получилась нежным и загадочным персонажем, тайна смерти которого не давала покоя героям и зрителям на протяжении полутора сезонов.

К сожалению, после окончания сериала Шерил Ли не смогла построить успешную кинокарьеру, хотя многие были уверены, что миловидная актриса с ангельской внешностью будет очень востребована у режиссеров. Последние годы Шерил все чаще появляется в эпизодах отдельных сериалов. Так, мы могли видеть ее в одной из серий «Доктора Хауса», «Обмани меня» и «Холма одного дерева».

Рэй Уайз

Один из самых возрастных актеров «Твин Пикса» и тот, чья роль отца погибшей Лоры Палмер оказалась самой неожиданной в созданной Дэвидом Линчем истории. В проект Рэй пришел после нескольких лет съемок в мыльных операх «Даллас» и «Тихая пристань».

После участия в «Твин Пиксе» Уайз продолжил совмещать свою телевизионную карьеру со съемками в большом кино.

Так, он мог сняться в «Западном крыле», «Зачарованных», «Костях», а после согласился на роль в «Доброй ночи и удачи» Джорджа Клуни и в «Людях Х: Первый класс». Можно сказать, что Рэй — один из немногих актеров «Твин Пикса», кто сумел остаться в индустрии и не потеряться во второсортных проектах сомнительного качества.

Лара Флинн Бойл

До начала съемок в «Твин Пиксе» Бойл успела сняться в культовой драме «Общество мертвых поэтов» и в менее заметной третьей части «Полтергейста». Работа в «Твин Пиксе» не только изменила к лучшему личную жизнь актрисы (в момент съемок у нее случился бурный роман с Кайлом МакЛокленом), но и карьеру — Лару стали часто звать на кастинги, различные телешоу, а телефоны ее агентов разрывались от звонков продюсеров и режиссеров.

Казалось, что в Голливуде родилась новая самобытная звезда, но в самый пик своей востребованности Бойл приняла неверное решение, увлекшись пластической хирургией.

Легкое вмешательство в творение природы обернулось страшными и мучительными последствиями для внешности звезды, которая в один момент изменилась до неузнаваемости.

Из-за этого разрушились личные отношения Лары, а интерес к ней в самой индустрии сошел на нет. Сейчас, просматривая фильмографию звезды, сложно выделить в ней хоть один сколько-нибудь стоящий проект — актриса соглашалась на съемки во второсортных романтических комедиях для школьников, но упустила целый ряд по-настоящему ярких ролей.

Шерилин Фенн

Главная бестия «Твин Пикса» в исполнении Шерилин получилась не просто хитрой интриганкой, но и неукротимой соблазнительницей — под чары героини попадали абсолютно все мужские персонажи сериала, встречающиеся на ее пути. В реальной жизни Фенн многое объединяло с ее персонажем — в конце 80-х она успела повстречаться с Джонни Деппом , а также снялась в нескольких картинах эротического характера, включая «Власть, страсть и убийство» и «Слияние двух лун».

Предполагалось, что после выхода «Твин Пикса» Фенн станет более избирательной в выборе ролей и сможет сменить амплуа развратной старшеклассницы на более глубоких персонажей.

Но, увы, чуда не произошло — актриса продолжила выбирать спорные проекты, из раза в раз игнорируя более интересные предложения режиссеров.

Как итог — в новое тысячелетие Шерилин вошла с сомнительной фильмографией, иногда снимаясь в отдельных эпизодах телесериалов. Например, мы могли видеть ее в образе одноногой девушки Джоуи в «Друзьях».

Дэна Эшбрук

Свою карьеру Дэна начал с хоррор-фильмов категории B: сыграл в «Нападении помидоров-убийц», второй части «Возвращения живых мертвецов», «Музее восковых фигур» и «Подружки из ада». Сменить амплуа испуганного школьника Эшбрук отчасти сумел, согласившись на участие в «Твин Пиксе», в котором ему также досталась роль ученика старших классов, но на этот раз он не столько сам пугался внешнего зла, сколько был носителем зла внутреннего, третируя и изводя всех, кто встречался на его пути.

После окончания «Твин Пикса» Эшбрук сделал перерыв в карьере длиной почти в 10 лет. После он также мелькал в «Зачарованных» и «Бухте Доусона», но большими ролями похвастаться не мог. Последняя на сегодняшний день его роль случилась в сериале «Ординатор», о котором мало кто слышал.

Мэдхен Амик

До «Твин Пикса» Амик успела засветиться и в «Спасателях Малибу», и в «Звездном пути», но именно проект Дэвида Линча стал настоящим прорывом в ее карьере. Актриса сделала ставку на телевидение и не прогадала. В разное время она появлялась в «Девочках Гилмор», «Блудливой Калифорнии», «Джоуи», «Сплетнице» и других сериалах.

Сейчас Мэдхен практически перестала сниматься — последний раз она появилась на экране в продолжении «Твин Пикса», вышедшем в 2017 году.

Кажется, актриса устала от бесконечных съемок и предпочла карьере семью, которую она создала с Дэвидом Алексисом еще в 1990 году.

Тайный возлюбленный Лоры Палмер и избранник Донны ранимый байкер Джеймс Херли в исполнении Маршалла был лишен привычной для подобных героев брутальности и запомнился зрителям скорее своей избыточной чувственностью.

Сам актер после завершения проекта, подобно своему герою, очень долго искал себя и свое место в профессии — он соглашался на роли в малобюджетных проектах, ни один из которых не сумел выстрелить. В последние годы Джеймс перестал сниматься, предпочтя кино музыку — во второй половине нулевых Маршалл начал музыкальную карьеру.