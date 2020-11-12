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Скандальные, тайные и мимолетные романы Людмилы Гурченко 

Мира Маркина 4 часа назад
12 ноября 2020 года Людмила Марковна Гурченко могла бы отметить 85-й день рождения.
Легендарная актриса ушла из жизни девять лет назад, но по сей день поклонники ее творчества не устают пересматривать картины с участием Гурченко и изучать подробности ее биографии. В частности, фанатов интересует личная жизнь артистки, которая была такой же яркой, как и ее карьера.
Гурченко выходила замуж 5 раз. Кроме того, в ее жизни была череда громких романов. Подробнее о тех, кому удалось покорить сердце знаменитой актрисы, — в материале "Рамблера".
Видео дня. Актриса, прозванная «украинской Раневской»
Актеры , Фото , Людмила Гурченко
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