12 ноября 2020 года Людмила Марковна Гурченко могла бы отметить 85-й день рождения.

Легендарная актриса ушла из жизни девять лет назад, но по сей день поклонники ее творчества не устают пересматривать картины с участием Гурченко и изучать подробности ее биографии. В частности, фанатов интересует личная жизнь артистки, которая была такой же яркой, как и ее карьера.

Гурченко выходила замуж 5 раз. Кроме того, в ее жизни была череда громких романов. Подробнее о тех, кому удалось покорить сердце знаменитой актрисы, — в материале "Рамблера".