Звезды Голливуда, которые первыми решились на пластику 

Первая пластика датируется 1814 годом. Тогда лондонский хирург Джозеф Карпю провел первую в мире операцию по изменению внешности. Полагается, что с тех пор услуги пластических хирургов стали востребованы и до сих пор помогают женщинам всего мира добиться идеальной внешности.

Вы даже могли не догадываться об этом, но под скальпелем оказывались и Мэрилин Монро , и Марлен Дитрих . Какие же стандарты были тогда, почему девушкам приходилось кое-что менять в себе и самое главное, было ли искусство пластической хирургии так же безопасно и качественно, как и сейчас?

Актриса, чья карьера выпала как раз на «золотую эпоху», стала первой знаменитостью, которая созналась в пластике. Хеди Ламарр увлеклась этим еще в 60-х: она изменила себе форму лица и скорректировала кончик носа. На этом актриса не собиралась останавливаться.

Сейчас от женщины, которая вдохновляла Уолта Диснея на создание Белоснежки и стала прототипом Женщины-кошки в DC, почти ничего не осталось.

За многочисленными операциями и инъекциями ботокса скрывается главная звезда раннего Голливуда, но внешнее ее не узнать.

Первый раз великая актриса решилась на изменение внешности в 20 лет. Тогда режиссеры MGM заявили, что у начинающей звезды слишком широкий нос. Проблему она исправила быстро, однако это было только началом. После хирурги брались за круговую подтяжку, пластику век, липосакцию и даже процедуру «омоложения» голосовых связок. Стоит заметить, что такие казалось бы серьезные перемены пошли Элизабет Тейлор только на пользу, что скорее исключение, чем правило.

У Риты были испанские корни, однако эффектную южную красавицу долго не принимал Голливуд: там-то были иные стандарты красоты. Поэтому молодой актрисе пришлось кардинально поменяться — с помощью электролиза (выжигания волосяных фолликулов) изменить линию роста волос и форму лба, покрасить черные волосы в рыжие и отбелить кожу.

Марлен Дитрих

Если не смотреть на фото «до» и» после”, можно не поверить в то, что лица Марлен Дитрих касался скальпель. Тем более, что сама дива никогда не признавалась в пластике.

Эксперты и близкие знакомые утверждают обратное: актриса как минимум удалила несколько коренных зубов, чтобы добиться эффекта впалых щек и острых скул.

А вот актер и певец Дин Мартин сделал пластику, когда уже был суперзвездой. На ринопластику ему намекнул агент знаменитости. На самом деле даже после операции различия минимальны, только спинка носа стала чуть уже. Сам актер был доволен — он говорил, что наконец-то избавился от «жалкого» выражения лица.

Мэри Пикфорд повезло меньше, чем других звездам старого Голливуда. Она была актрисой немого кино в 20-х и в принципе все складывалось удачно, если бы Пикфорд не зациклилась на идее омоложения. Ей было всего 35 лет, когда она легла под нож хирурга. Во время операции ей повредили лицевой нерв, из-за чего полностью пропала мимика — даже улыбнутся актрисе было непросто. Желание сохранить карьеру привело к ее потере.

Мэрилин Монро

Казалось бы в этом случае не может быть никаких сомнений в натуральности. Однако главную тайну актрисы продали на аукционе в 2010: там обнародовали документы пластического хирурга, который лично уменьшил Мэрилин нос и вставил небольшой имплант в подбородок. Важно заметить, что даже такие простые вмешательства в те времена были невероятно опасны для жизни и здоровья.

Актриса не могла смириться с нависшим веком и первыми признаками возрастных изменений, поэтому перекроила себя основательно еще в молодости. ей казалось, что именно от этого зависит успешность ее карьеры. В общей сумме на хирургов у Кроуфорд ушло 10 тысяч долларов.

Актриса решила преобразиться после 60. Рассказывают, что тогда она принесла хирургу фото себя в 20 — именно так ей нужно было выглядеть после операции. Конечно, этого не получилось, но в целом небольшая подтяжка действительно в меру омолодила актрису.