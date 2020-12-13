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Как выглядела Елена Воробей в молодости 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Актрисе Елене Воробей 53 года. Уже более 20 лет юмористка выступает на сцене с комедийными номерами. За это время она заметно изменилась. "Рамблер" собрал галерею фото артистки в молодости и сейчас.
Карьера Воробей началась еще в начале 1990-х. Актриса начала выступать на конкурсах и понравилась публике. Популярна она стала после того, как Алла Пугачева пригласила ее на "Рождественские встречи". С 2000 года Елена Воробей — артистка юмористической передачи "Аншлаг".
Сейчас она играет в театре, продолжает работать на телевидении и сниматься кино. В ноябре Елена Воробей выступила в защиту артистов, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. Юмористка попросила, чтобы им дали льготы на продукты.
Что касается личной жизни, Елена Воробей трижды была замужем. Сейчас она в отношениях, но личность своего возлюбленного не раскрывает. Известно, что он работает в государственной сфере, и, по словам артистки, обладает отличным чувством юмора. В будущем пара планирует свадьбу. Еще у актрисы есть 17-летняя дочь София.
Видео дня. Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
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Актеры , Фото , Елена Воробей , Алла Пугачева
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