Актрисе Елене Воробей 53 года. Уже более 20 лет юмористка выступает на сцене с комедийными номерами. За это время она заметно изменилась. "Рамблер" собрал галерею фото артистки в молодости и сейчас.

Карьера Воробей началась еще в начале 1990-х. Актриса начала выступать на конкурсах и понравилась публике. Популярна она стала после того, как Алла Пугачева пригласила ее на "Рождественские встречи". С 2000 года Елена Воробей — артистка юмористической передачи "Аншлаг".

Сейчас она играет в театре, продолжает работать на телевидении и сниматься кино. В ноябре Елена Воробей выступила в защиту артистов, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. Юмористка попросила, чтобы им дали льготы на продукты.