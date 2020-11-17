Как изменились звезды «Реальных пацанов» 

В ноябре 2010 года на телеканале ТНТ состоялась премьера «Реальных пацанов». В этом году зрители увидели уже 13-й сезон комедийного сериала о жизни простых девушек и парней в Перми. WMJ.ru расскажет, как изменилась внешность и сложилась судьба исполнителей главных ролей.

«Друзья друзей», Николай Наумов начал свою карьеру с участия в КВН, где выступал за команды «Парма» и «Друзья» . Образ простодушного хулигана по имени Колян перекочевал со сцены Клуба веселых и находчивых на телевизионные экраны и сделал актера знаменитым и узнаваемым. Параллельно со съемками в «Реальных пацанах» он появлялся в таких проектах, как «Няньки» «Корпоратив» , «Бедные люди», «Гражданский брак». Не менее благополучно сложилась и личная жизнь актера: будучи студентом, он женился на участнице КВН Альбине Сафиной и до сих пор счастлив с ней в браке. Супруги воспитывают троих детей — 9-летнюю Амину, 6-летнего Александра и 4-летнего Сергея.

Роль Леры Обориной стала дебютом для Зои Бербер, прежде игравшей лишь на театральной сцене. «Реальные пацаны» принесли начинающей актрисе всероссийскую славу и номинацию на престижной телевизионной премии «ТЭФИ» в 2015 году. Режиссеры разглядели в белокурой пермячке талант. За одним успешным проектом последовали другие — «Фарца», «Девять жизней» , «Счастья! Здоровья!», «Проект „Анна Николаевна“, „Чума!“ и многие другие. Мало того что сериал стал трамплином для развития карьеры Бербер, он свел девушку с отцом ее будущего ребенка. На съемочной площадке она познакомилась со сценаристом Александром Синегузовым, между ними завязался роман, а в 2015 году у пары родилась дочь Надежда.

Творческий путь Антона Богданова также начался с КВН, где он играл в составе команды „Степлер“ вместе с Владимиром Селивановым и Станиславом Тляшевым. Втроем они создали группу SexPistols, выступали в пермском филиале Comedy Club, принимали участие в проекте „Смех без правил“, а после получили одни из главных ролей в сериале „Реальные пацаны“. В настоящее время фильмография Богданова насчитывает около двух десятков работ — от „Елок“ и „Zомбоящика“ до „Полярного“. Только в 2020 году в прокат выйдут четыре картины с его участием „Огонь“, „Сирийская соната“, „Друг на продажу“ и „Реальные пацаны против зомби“.

В личной жизни Богданову совсем не до веселья. В 2014 году он развелся со своей супругой Полиной после восьми лет совместной жизни и рождения сына Демьяна. Девушка ушла от него к его давнему другу и коллеге по „Реальным пацанам“ Станиславу Тляшеву и вскоре родила ему дочь Лею.

Едва пережив предательство двух близкий людей, Богданов встретил новую любовь — совладелицу фитнес-студии в Санкт-Петербурге Лауру Кемстач.

Первая слава пришла к Марине Федункив еще в начале 2000-х, когда она участвовала в КВН с командой „Добрянка“. Прежде чем стать звездой, она работала проводницей, продавцом на рынке, сортировщицей на овощной базе — одни словом, не чуралась никакой работы, чтобы заработать на жизнь. Она дебютировала в качестве актрисы в скетч-шоу „Даешь молодежь“, после чего исполнила роль экранной матери Николая Наумова в сериале „Реальные пацаны“ и вскоре буквально проснулась знаменитой. На сегодняшний день Федункив может похвастаться двумя десятками ярких ролей, участием в Comedy Woman и тремя миллионами подписчиков в Instagram.

К сожалению, в личной жизни Федункив повезло гораздо меньше. Гражданский муж Сергей Щелчков, с которым она была знакома со студенческой скамьи и прожила в гражданском браке около 12 лет, не смог смириться с ее успехом, злоупотреблял алкоголем и изменял ей прямо на супружеском ложе. Второй избранник актрисы оказался не просто абьюзером, а настоящим тираном. О пагубных зависимостях экс-супруга и домашнем насилии с его стороны она рассказала в YouTube-шоу „Алена, блин!“.

Владимир Селиванов

Владимир Селиванов, известный по роли незадачливого автослесаря в „Реальных пацанах“, пополнил свою актерскую копилку тремя картинами — фильмами »Воин» «Zомбоящик» и сериалом «Бедные люди». Гораздо большее место в жизни актера занимает музыка. Он исполнил саундтрек к сериалу, взял творческий псевдоним Vavan и подался в рэперы. В настоящее время Селиванов продолжает заниматься любимым делом и воспитывает дочь Еву вместе со своей супругой Викторией Маркиной

«Самый лучший день», Роль экранной возлюбленной Владимира Селиванова в «Реальных пацанах» принесла Валентине Мазуниной огромную армию поклонников и послужила мощным толчком к развитию карьеры. После успешного дебюта в сериале актриса закрепила успех, снявшись в нескольких десятках популярных фильмах и сериалах, включая «Горько!» «Елки» , «Метод» и «Иванько». О личной жизни Мазуниной практически ничего не известно.

Станислав Тляшев

Станислав Тляшев, сыгравший в сериале «Реальные пацаны» неудачника по имени Эдик, известен не только как актер. Он писал сценарии к сериалам «Восьмидесятые» и «Адаптация». О личной жизни актера ты уже знаешь. В 2014 году к нему ушла жена Антона Богданова Полина, вскоре у них родилась дочь Ева. Со своим некогда лучшим другом и коллегой по съемочной площадке Тляшев больше не общается.