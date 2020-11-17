Куда пропал исполнитель роли Мистера Бина 

Окончив школу, Аткинсон поступил в Ньюкаслский университет, где изучал вовсе не актерское мастерство, а электротехнику. Позже свое образование он продолжил в Оксфорде. Там же он начал выступать с юмористическими номерами на сцене Драматического общества университета.

В 1978 году вместе со своим другом и соавтором Роуэн запустил юмористическое шоу «Люди Аткинсона» на радио BBC. Затем под его руководством вышли такие проекты, как «Жестяной смех» и «Недевятичасовые новости». И лишь в 1983 году Аткинсон впервые снялся в кино — в боевике «Никогда не говори "никогда "». А в 1990 году Роуэн создал образ, который прославил его на весь мир — Мистер Бин. Впервые Бин появился на новогодней программе на канале Thames Television. Затем были сняты несколько сезонов сериала, а в 1997 году был создан первый полнометражный фильм.

Сейчас Роуэн Аткинсон занимается воспитанием сына, который родился в 2017 году. А последнее появление актера на большом экране было в короткометражном фильме «Один день красного носа и свадьба» в 2019 году.