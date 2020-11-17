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Куда пропал исполнитель роли Мистера Бина 

Мария Грибова 1 час назад
Именно Роуэн Себастьян Аткинсон исполнил роль легендарного Мистера Бина. В 2007 году Роуэн объявил, что картина «Мистер Бин на отдыхе» станет его последним появлением в этом образе. Однако в 2015 году на экраны вышел короткометражный фильм «Мистер Бин: Похороны». «Рамблер» расскажет, чем сейчас занимается актер.
Окончив школу, Аткинсон поступил в Ньюкаслский университет, где изучал вовсе не актерское мастерство, а электротехнику. Позже свое образование он продолжил в Оксфорде. Там же он начал выступать с юмористическими номерами на сцене Драматического общества университета.
В 1978 году вместе со своим другом и соавтором Роуэн запустил юмористическое шоу «Люди Аткинсона» на радио BBC. Затем под его руководством вышли такие проекты, как «Жестяной смех» и «Недевятичасовые новости». И лишь в 1983 году Аткинсон впервые снялся в кино — в боевике «Никогда не говори "никогда "». А в 1990 году Роуэн создал образ, который прославил его на весь мир — Мистер Бин. Впервые Бин появился на новогодней программе на канале Thames Television. Затем были сняты несколько сезонов сериала, а в 1997 году был создан первый полнометражный фильм.
Помимо этого актер снялся еще в таких популярных картинах, как «Агент Джонни Инглиш», «Молчи в тряпочку» и «Реальная любовь».
Сейчас Роуэн Аткинсон занимается воспитанием сына, который родился в 2017 году. А последнее появление актера на большом экране было в короткометражном фильме «Один день красного носа и свадьба» в 2019 году.
Видео дня. История внебрачного сына Мишулина
Комментарии 2
Актеры , Фото , Агент Джонни Инглиш , Реальная любовь , Мистер Бин на отдыхе , Молчи в тряпочку , Роуэн Аткинсон
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