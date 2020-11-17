Как изменились актеры первого сезона «Универа» 

Первый сезон телесериала «Универ» вышел на экраны 12 лет назад. «Рамблер» расскажет, как изменились исполнители главных ролей за это время.

«Zомбоящик». Гайдулян стал известен именно после роли сына олигарха Сергеева в сериале «Универ». Затем он предстал в том же образе в спин-оффе «СашаТаня». Последние проекты с участием Андрея Гайдуляна — «Медсестра»

Гогунский исполнил роль глуповатого качка Кузи. Актер также снялся в продолжении сериала — «Универ. Новая общага», а также в спин-оффе «СашаТаня». После этого Виталий снялся в фильмах «Бармен» и «Держи удар, детка». Последний проект с участием Гогунского — «Очень женские истории». По сообщениям СМИ, в разработке сейчас находится полнометражный проект «Пузя» с Виталием в главной роли.

Кожевникова является полной противоположностью своей героини Аллочки в сериале. За 12 лет Мария успела стать депутатом Государственной думы и сняться таких фильмах, как «Батальонъ» , «Духless и сериале „Казнить нельзя помиловать“.

Рубцова исполнила роль отличницы Тани Архиповой, а затем в том же образе актриса предстала в спин-оффе „СашаТаня“. С 2013 года у Валентины не было новых проектов. До этого она успела сняться в фильмах „Мужская женская игра“, „С новым годом, мамы“ и в нескольких других проектах.

Арарат Кещан