Как сложилась судьба «маленькой Веры» 

В конце 80-х не было в СССР девушки популярнее, чем Наталья Негода — исполнительница главной роли в фильме «Маленькая Вера» . Картина, на которую сегодня никто не обратил бы внимание, в перестроечном СССР произвела эффект разорвавшейся бомбы. Впервые на экране появились откровенные постельные сцены и неприкрытая «чернуха» — реальность советской жизни, которую никогда не показывали в кино.

Негода сразу стала известной, причем для одних актриса стала примером, а для других — олицетворением пошлости и разврата. Как сложилась судьба актрисы после этой роли и чем она занята сейчас?

Наталья Негода, дочь режиссера Тамары Павлюченко и актера Игоря Негоды , росла в творческой атмосфере. С ранних лет девочка мечтала о балете — она видела себя примой-балериной Большого театра. Но хореографам молодое дарование казалось неуклюжим и полноватым и приоритеты пришлось несколько изменить.

После школы девушка без малейшего сомнения отправилась поступать в школу-студию МХАТ. Несмотря на известную фамилию, попасть в вуз Наталья смогла только со второго раза. Закончив учебу, молодая актриса начала активно пробовать себя в театре и кино, но особо успеха и известности эти попытки не приносили.

Негода снялась в драме «Завтра была война» и в сериале «Этот фантастический мир», прежде чем ей предложили роль, изменившую не только ее карьеру, но и всю жизнь. Драма режиссера Василия Пичула «Маленькая Вера» в которой советский зритель впервые мог увидеть натуралистические сцены, стала сенсацией как в нашей стране, так и за рубежом.

На Западе зритель хоть и был избалован откровенными сценами, но никогда не сталкивался с их подачей в советском антураже. Многих привлекали и колоритные зарисовки жизни простых граждан «империи зла», которые были показаны не как люди из стали, побеждающие врагов и строящие доменные печи, а как обыватели, с их маленькими радостями и страхами, проблемами и мечтами. Сама Наталья в одном из интервью сказала об этом так:

«Фильм на Западе имел очень большой успех, невероятный, — отмечала Наталья. — Раньше картины, которые вывозились за рубеж на показ, были более пропагандистского толка, редко туда попадали ленты про жизнь, про обычный советский быт».

Что касается наших зрителей, то фильм Пичула разделил страну на два противоборствующих лагеря. Одни ненавидели Негоду за ее распутный образ, а другие были восхищены смелостью и красотой актрисы. После премьеры «Маленькой Веры» молодая актриса за считанные недели стала звездой первой величины и секс-символом СССР. Советскую драму ставили в один ряд с зарубежными картинами, пробившими «железный занавес».

Наталье наперебой предлагали сниматься в кино и рекламе, приглашали на телепередачи, преследовали, чтобы взять интервью. В самом конце 80-х Негода снялась в Playboy, став первой советской моделью этого популярного издания. На волне успеха Наталья оставила родину и переехала в США, чтобы начать там попытки построить карьеру звезды мирового масштаба.

Актриса не кривила душой и честно рассказывала в интервью, что не видела для себя перспектив ни в СССР, ни в России. Она получила уникальную возможность самостоятельно выбирать свой путь и решила не упускать его.

«Не буду лукавить, я отказывалась от многого, что мне не нравилось, мне стереотипно все время предлагали роли каких-то девочек, которые только сейчас из ПТУ. А потом появилось предложение из Лос-Анджелеса сняться в одной картине, затем подписался контракт с агентом в США, а в России начались 90-е, и мне неприятно стало возвращаться в Москву, где все было печально».

Но в 2009 году актриса все же вернулась в Россию, чтобы сыграть роль в кинокартине Алексея Мизгирева «Бубен, барабан» . Эта работа оказалась очень удачной, и Наталья получила за нее сразу две престижные российские кинопремии — «Золотого Орла» и «Белого Слона». Однако успех на родине не вдохновил актрису и после роли у Мизгирева Негода не снималась долгих 8 лет даже в США.

Говорят, что Негоду уже 32 года преследует образ героини из «Маленькой Веры», который так и не смогла затмить ни одна другая роль актрисы в России или США. 12 ноября 2020 года Наталье Игоревне исполнилось 57 лет, но каждая новость об этой дате начинается с упоминания того самого фильма Василия Пичула.

О личной жизни актрисы известно совсем немного. В начале 90-х, едва переехав в США, Наталья вышла замуж за русского эмигранта, бывшего москвича. С этим человеком Негода прожила 13 лет, после чего пара тихо рассталась. Причины развода до сих пор неизвестны — звезда бдительно хранит секреты личной жизни от посторонних глаз и ушей.

Наталья Игоревна ведет довольно скрытный образ жизни, не появляется на мероприятиях и редко попадает в объективы папарацци. Интервью актриса дает очень неохотно, а о личной жизни советская и американская звезда кино, вообще, говорить отказывается. Негоду часто называют самой скрытной отечественной знаменитостью — иногда о ней нет никакой информации несколько лет подряд.