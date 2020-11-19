Актриса, которая заставила всех играть в шахматы

Актрисе Ане Тейлор-Джой 24 года. За шесть лет работы в киноиндустрии девушка снялась в нескольких крупных проектах и стала голливудской звездой. Необычная внешность актрисы покорила миллионы фанатов. Особенно поклонников приковывает ее пронзительный взгляд. "Рамблер" собрал галерею фото Ани Тейлор-Джой.

Девушка родилась в Америке, но в детстве они с семьей часто переезжали: сначала жили в Аргентине, а потом - в Англии. В кино Тейлор-Джой начала сниматься, когда ей было 18 лет. Этому поспособствовало знакомство с актером Алленом Личем, который привел ее к своему агенту.

Внимание на девушку обратили уже через год, когда она появилась в фильме ужасов "Ведьма". Увидев себя на экране, Тейлор-Джой была в ужасе и хотела завязать с карьерой актрисы. Однако все были восхищены восходящей звездой. Потом были съемки в фильмах "Морган", "Сплит", "Стекло", "Опасный элемент". Еще актриса приняла участие в пятом сезоне "Острых козырьков".

Недавно вышел мини-сериал "Ход королевы", где Аня Тейлор-Джой сыграла роль гениальной шахматистки. Это был триумф актрисы. Теперь все с нетерпением ждут второй сезон, а многие всерьез задумались научиться играть в шахматы.