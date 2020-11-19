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Актриса, которая заставила всех играть в шахматы

Анна Арсеньева
4 часа назад
Актрисе Ане Тейлор-Джой 24 года. За шесть лет работы в киноиндустрии девушка снялась в нескольких крупных проектах и стала голливудской звездой. Необычная внешность актрисы покорила миллионы фанатов. Особенно поклонников приковывает ее пронзительный взгляд. "Рамблер" собрал галерею фото Ани Тейлор-Джой.
Актрисе Ане Тейлор-Джой 24 года. За шесть лет работы в киноиндустрии девушка снялась в нескольких крупных проектах и стала голливудской звездой.
1/10 Актрисе Ане Тейлор-Джой 24 года. За шесть лет работы в киноиндустрии девушка снялась в нескольких крупных проектах и стала голливудской звездой.
Фото: @anyataylorjoy
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Необычная внешность актрисы покорила миллионы фанатов. Особенно поклонников приковывает ее пронзительный взгляд.
2/10 Необычная внешность актрисы покорила миллионы фанатов. Особенно поклонников приковывает ее пронзительный взгляд.
Фото: Кадр из сериала "Ход королевы"
Девушка родилась в Америке, но в детстве они с семьей часто переезжали: сначала жили в Аргентине, а потом - в Англии.
3/10 Девушка родилась в Америке, но в детстве они с семьей часто переезжали: сначала жили в Аргентине, а потом - в Англии.
Фото: Кадр из фильма "Новые мутанты"
В кино Тейлор-Джой начала сниматься, когда ей было 18 лет. Этому поспособствовало знакомство с актером Алленом Личем, который привел ее к своему агенту.
4/10 В кино Тейлор-Джой начала сниматься, когда ей было 18 лет. Этому поспособствовало знакомство с актером Алленом Личем, который привел ее к своему агенту.
Фото: @anyataylorjoy
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До съемок в кино она работала моделью.
5/10 До съемок в кино она работала моделью.
Фото: globallookpress.com
Внимание на девушку обратили уже через год, когда она появилась в фильме ужасов "Ведьма".
6/10 Внимание на девушку обратили уже через год, когда она появилась в фильме ужасов "Ведьма".
Фото: Кадр из фильма "Ведьма"
Потом были съемки в фильмах "Морган", "Сплит", "Стекло", "Опасный элемент". Еще актриса приняла участие в пятом сезоне "Острых козырьков".
7/10 Потом были съемки в фильмах "Морган", "Сплит", "Стекло", "Опасный элемент". Еще актриса приняла участие в пятом сезоне "Острых козырьков".
Фото: @anyataylorjoy
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Недавно вышел мини-сериал "Ход королевы", где Аня Тейлор-Джой сыграла роль гениальной шахматистки.
8/10 Недавно вышел мини-сериал "Ход королевы", где Аня Тейлор-Джой сыграла роль гениальной шахматистки.
Фото: Кадр из сериала "Ход королевы"
После него социальные сети актрисы завалили комплиментами.
9/10 После него социальные сети актрисы завалили комплиментами.
Фото: @anyataylorjoy
Теперь все с нетерпением ждут второй сезон, а многие всерьез задумались научиться играть в шахматы.
10/10 Теперь все с нетерпением ждут второй сезон, а многие всерьез задумались научиться играть в шахматы.
Фото: @anyataylorjoy
Девушка родилась в Америке, но в детстве они с семьей часто переезжали: сначала жили в Аргентине, а потом - в Англии. В кино Тейлор-Джой начала сниматься, когда ей было 18 лет. Этому поспособствовало знакомство с актером Алленом Личем, который привел ее к своему агенту.
Внимание на девушку обратили уже через год, когда она появилась в фильме ужасов "Ведьма". Увидев себя на экране, Тейлор-Джой была в ужасе и хотела завязать с карьерой актрисы. Однако все были восхищены восходящей звездой. Потом были съемки в фильмах "Морган", "Сплит", "Стекло", "Опасный элемент". Еще актриса приняла участие в пятом сезоне "Острых козырьков".
Недавно вышел мини-сериал "Ход королевы", где Аня Тейлор-Джой сыграла роль гениальной шахматистки. Это был триумф актрисы. Теперь все с нетерпением ждут второй сезон, а многие всерьез задумались научиться играть в шахматы.
"Ее красота отвлечет вас от того, что королева и король оказались не в том месте", "Она восхитительна, боже мой!", "Ты сделана магией", "Кто еще купил шахматную доску после сериала", "Столько чувственности и загадочности", - пишут актрисе в социальных сетях, восхищаясь ее талантом.
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