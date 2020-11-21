Самые соблазнительные образы Анджелины Джоли в кино 

"Особо опасен" — одна из немногих картин, созданная российским режиссером Тимуром Бекмамбетовым, с голливудскими звездами. Джоли в этом фильме сыграла киллершу, которая обучает главного героя азам преступного мира.

В "Александре" Джоли предстала в роли матери полководца. Известно, что актриса отвергла наряд, разработанный костюмерами, настояв на большей откровенности и сексуальности героини.

В основу фильма легла биография известной модели по имени Джиа Мари Каранджи. В конце семидесятых девушка считалась королевой мирового подиума, однако наркотическая зависимость разрушила ее жизнь. До сих пор эта роль считается одной из самых сильных в карьере актрисы.

Режиссером картины "Лазурный берег" стала сама актриса, также в этой работе снялся ее бывший муж, актер Брэд Питт . В фильме они сыграли семью, переживающую кризис. Зрители посчитали, что таким образом, Джоли заявила о проблемах в семье.

История про Лару Крофт берет свое начало в компьютерной игре, которая вышла за пределы компьютеров. В фильме Джоли владеет всеми видами рукопашного боя, стреляет из любых видов оружия и выживает в экстремальных условиях.

Сила очарования и магия соблазна способны как сделать счастливым, так и погубить любого. Особенно, когда речь идет о творческом союзе Анджелины Джоли с Антонио Бандерасом

Очередная интересная роль актрисы, которая сыграла девушку с диагнозом пограничным состоянием. Героиня оказывается в закрытом психиатрическом учреждении, пытаясь найти в своей жизни хоть что-то хорошее.