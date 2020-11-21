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Самые соблазнительные образы Анджелины Джоли в кино 

Даня Виттиг 36 минут назад
Анджелина Джоли известна своими ролями соблазнительных и сильных женщин. Уверены, многие узнали об актрисе после фильма "Мистер и миссис Смит", где Джоли воевала со своим будущим мужем Бредом Питтом. "Рамблер" решил вспомнить другие роли красотки.
"Особо опасен" — одна из немногих картин, созданная российским режиссером Тимуром Бекмамбетовым, с голливудскими звездами. Джоли в этом фильме сыграла киллершу, которая обучает главного героя азам преступного мира.
В "Александре" Джоли предстала в роли матери полководца. Известно, что актриса отвергла наряд, разработанный костюмерами, настояв на большей откровенности и сексуальности героини.
В основу фильма легла биография известной модели по имени Джиа Мари Каранджи. В конце семидесятых девушка считалась королевой мирового подиума, однако наркотическая зависимость разрушила ее жизнь. До сих пор эта роль считается одной из самых сильных в карьере актрисы.
Режиссером картины "Лазурный берег" стала сама актриса, также в этой работе снялся ее бывший муж, актер Брэд Питт. В фильме они сыграли семью, переживающую кризис. Зрители посчитали, что таким образом, Джоли заявила о проблемах в семье.
История про Лару Крофт берет свое начало в компьютерной игре, которая вышла за пределы компьютеров. В фильме Джоли владеет всеми видами рукопашного боя, стреляет из любых видов оружия и выживает в экстремальных условиях.
Сила очарования и магия соблазна способны как сделать счастливым, так и погубить любого. Особенно, когда речь идет о творческом союзе Анджелины Джоли с Антонио Бандерасом.
Очередная интересная роль актрисы, которая сыграла девушку с диагнозом пограничным состоянием. Героиня оказывается в закрытом психиатрическом учреждении, пытаясь найти в своей жизни хоть что-то хорошее.
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Актеры , Фото , Особо опасен , Особо опасна , Особо опасны , Лазурный берег , Александр , Мистер и миссис Смит , Антонио Бандерас , Брэд Питт , Анджелина Джоли
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