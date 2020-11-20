Главные разлучницы советского кино 

Случаи скандальных разводов среди актеров не редки и приковывают внимание общественности. Особенно люди любят обсуждать любовные треугольники, когда мужчина уходит от одной женщины к другой. "Рамблер" рассказывает о женщинах, которых долго осуждали после того, как они вступили в отношения с женатым мужчиной.

Будущая актриса мечтала учиться у Олега Табакова , и в 16 лет поступила к нему на курс в ГИТИС. На тот момент ему было 46 лет и он был женат на актрисе Людмиле Крыловой и воспитывал двоих детей. Как рассказывала Зудина, отношения возникли случайно, а сама она не собиралась никого уводить из семьи.

"Все ученики были в него влюблены — и мальчики, и девочки. Это было обожание. Я не думала, что так сложится. Отношения были честными, я не собиралась никого уводить. Олег Павлович ничего не обещал"

По некоторым данным, тайный роман Марины Зудиной и Олега Табакова длился десять лет, а после он развелся со своей первой женой. Людмила Крылова и ее дочь так и не смогли простить Табакова, поэтому не общались с ним до самой гибели.

Со своим будущим супругом Фатеева познакомилась на съемках фильма "Случай на шахте восемь". Режиссер Владимир Басов начал оказывать знаки внимания молодой актрисе, несмотря на то, что был женат на другой коллеге Розе Макагоновой . Вскоре Басов ушел из семьи и сыграл свадьбу с Фатеевой. Несмотря на то, что в этом браке у актрисы родился сын, спустя три года после свадьбы супруги расстались. Позднее Фатеева вновь увела из семьи женатого мужчину, которым оказался космонавт Борис Егоров . В браке у супругов родилась дочь, но позднее Егоров ушел из семьи к Наталье Кустинской