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Главные разлучницы советского кино 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Случаи скандальных разводов среди актеров не редки и приковывают внимание общественности.
Марина Зудина и Олег Табаков.
1/6  Марина Зудина и Олег Табаков.
Фото: globallookpress.com
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Марина Зудина.
2/6  Марина Зудина.
Фото: @marinazudina_official
Наталья Фатеева.
3/6  Наталья Фатеева.
Фото: globallookpress.com
Владимир Басов.
4/6  Владимир Басов.
Фото: РИА Новости
Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук.
5/6  Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук.
Фото: globallookpress.com
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Ирина Скобцева.
6/6  Ирина Скобцева.
Фото: globallookpress.com
Случаи скандальных разводов среди актеров не редки и приковывают внимание общественности. Особенно люди любят обсуждать любовные треугольники, когда мужчина уходит от одной женщины к другой. "Рамблер" рассказывает о женщинах, которых долго осуждали после того, как они вступили в отношения с женатым мужчиной.

Марина Зудина

Будущая актриса мечтала учиться у Олега Табакова, и в 16 лет поступила к нему на курс в ГИТИС. На тот момент ему было 46 лет и он был женат на актрисе Людмиле Крыловой и воспитывал двоих детей. Как рассказывала Зудина, отношения возникли случайно, а сама она не собиралась никого уводить из семьи.

"Все ученики были в него влюблены — и мальчики, и девочки. Это было обожание. Я не думала, что так сложится. Отношения были честными, я не собиралась никого уводить. Олег Павлович ничего не обещал"

По некоторым данным, тайный роман Марины Зудиной и Олега Табакова длился десять лет, а после он развелся со своей первой женой. Людмила Крылова и ее дочь так и не смогли простить Табакова, поэтому не общались с ним до самой гибели.

Наталья Фатеева

Со своим будущим супругом Фатеева познакомилась на съемках фильма "Случай на шахте восемь". Режиссер Владимир Басов начал оказывать знаки внимания молодой актрисе, несмотря на то, что был женат на другой коллеге Розе Макагоновой. Вскоре Басов ушел из семьи и сыграл свадьбу с Фатеевой. Несмотря на то, что в этом браке у актрисы родился сын, спустя три года после свадьбы супруги расстались. Позднее Фатеева вновь увела из семьи женатого мужчину, которым оказался космонавт Борис Егоров. В браке у супругов родилась дочь, но позднее Егоров ушел из семьи к Наталье Кустинской.

Ирина Скобцева

Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук познакомились на съемках фильма "Отелло". Режиссер был женат на актрисе Инне Макаровой и воспитывал дочь. Тайный роман Скобленой и Бондарчука длился четыре года. Все это время Макарова получала анонимные письма об изменах мужа, но терпела, а потом сама предложила ему развестись. Несмотря на то, как обошелся с ней Бондарчук, они остались друзьями и общались уже после того, как режиссер женился во второй раз.
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Комментарии 1
Актеры , Фото , Сергей Бондарчук , Наталья Фатеева , Ирина Скобцева , Инна Макарова , Владимир Басов , Борис Егоров , Людмила Крылова , Марина Зудина , Наталья Кустинская , Роза Макагонова , Олег Табаков
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