Что стало с Мариной Влади 

Французская актриса и певица русского происхождения до сих пор приковывает к себе внимание публики. Она получила престижные актерские награды и была последней супругой Высоцкого. "Рамблер" рассказывает, что стало с русской красавицей, покорившей Европу.

Родители Марины Влади были русскими. Ее отец выступал в оперных театрах во Франции после того, как переехал туда после Первой мировой войны. Ее мать уехала из России в Белград, где познакомилась с отцом актрисы.

Свою первую роль Влади сыграла в 11 лет, но популярность пришла к ней в 16 лет съемок в фильме "Перед полетом". В СССР актриса прославилась благодаря фильму "Колдунья" , снятому по повести Куприна.

В 1967 году Марина Влади начала отношения с Высоцким. Она специально пришла в театр на Таганке, чтобы посмотреть на известного актера, а потом у них завязались отношения.

После гибели Высоцкого Влади вернулась в Париж и выкл замуж за врача-онколога, с которым прожила до 2003 года. Она жила в пригороде Парижа и писала книги, а потом перебралась поближе к городу. В 2015 актриса устроила аукцион, где распродала вещи Высоцкого. Этот жест вызвал возмущение в России, но она заявила, что хочет попрощаться с прошлым. В последний раз она снималась в 2010 году в небольшом фильме.