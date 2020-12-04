Что годы сделали с любимыми советскими актрисами 

В СССР кино было предметом национального достояния, и понятно, почему. Ленты тех времен теперь ассоциируются с чем-то легким и беззаботным. Главный плюс советского кино в том, что его можно пересматривать бесконечно, и каждый раз открывать новые детали.

А уж актрисы, которые исполнили ведущие роли в том кино, стали не только любимцами страны, но и настоящими образцами для подражания. Как же сейчас выглядят культовые советские красавицы, на которых весь Союз смотрел восхищенным взглядом?

А кто из них был вашей любимой артисткой?