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Что годы сделали с любимыми советскими актрисами 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 2 часа назад
В СССР кино было предметом национального достояния, и понятно, почему. Ленты тех времен теперь ассоциируются с чем-то легким и беззаботным. Главный плюс советского кино в том, что его можно пересматривать бесконечно, и каждый раз открывать новые детали.
А уж актрисы, которые исполнили ведущие роли в том кино, стали не только любимцами страны, но и настоящими образцами для подражания. Как же сейчас выглядят культовые советские красавицы, на которых весь Союз смотрел восхищенным взглядом?
А кто из них был вашей любимой артисткой?
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