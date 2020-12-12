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Где сейчас Марина Александрова 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Карьера Марины Александровой в кино началась в 2000 году, и с тех пор она до сих пор часто появляется на экранах. Актриса прославилась благодаря роли Елизаветы в экранизации "Азазель". "Рамблер" рассказывает, что с ней происходит сейчас.
С тех пор у актрисы было много запоминающихся ролей. В 2019 году она снялась сразу в нескольких телевизионных проектах: «Екатерина. Самозванцы», «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова», «Одесский пароход». Даже во время карантина звезда смогла сняться в сериале «Окаянные дни», в котором рассказываются истории россиян на самоизоляции.
Одним из последних проектов актрисы стал нашумевший сериал Федора Бондарчука "Псих", где Александрова сыграла одну из главных ролей.
Сейчас актриса счастлива в браке с режиссером Первого канала Андреем Болтенко. В 2012 году у них родился первенец, а потом влюбленные поженились. В 2015 году у Александровой появилась дочь.
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Актеры , Фото , Андрей Болтенко , Марина Александрова , Федор Бондарчук
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