Где сейчас Марина Александрова 

Карьера Марины Александровой в кино началась в 2000 году, и с тех пор она до сих пор часто появляется на экранах. Актриса прославилась благодаря роли Елизаветы в экранизации "Азазель". "Рамблер" рассказывает, что с ней происходит сейчас.

С тех пор у актрисы было много запоминающихся ролей. В 2019 году она снялась сразу в нескольких телевизионных проектах: «Екатерина. Самозванцы», «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова», «Одесский пароход». Даже во время карантина звезда смогла сняться в сериале «Окаянные дни», в котором рассказываются истории россиян на самоизоляции.

Одним из последних проектов актрисы стал нашумевший сериал Федора Бондарчука "Псих", где Александрова сыграла одну из главных ролей.