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Милла Йовович стремительно ворвалась в мировой кинематограф, сыграв Лилу в культовом фильме Люка Бессона «Пятый элемент» . Хрупкая рыжеволосая девушка, говорящая на неизвестном языке, стала одним из самых узнаваемых персонажей девяностых. Сейчас в активе актрисы больше трех десятков самых разных ролей, а сама она давно стала признанной голливудской дивой. В день рождения актрисы «Рамблер» собрал самые эффектные снимки.

Настоящее имя актрисы — Милица. Она родилась в семье врача из Черногории Богдана Йововича и русской актрисы Галины Логиновой . Дед и брат деда по отцовской линии были участниками заговора против руководителя Югославии Иосипа Броза Тито. Поэтому отец Миллы вместе со своим братом бежали в СССР.

В 1980 году семья эмигрировала в Лондон, а потом — в США. Родителям звезды пришлось некоторое время работать прислугой, в том числе в доме режиссера Брайана де Пальмы . Впоследствии супруги развелись, а отец попал в тюрьму по обвинению в мошенничестве. Юная Милла за три месяца выучила английский язык, но вспоминала, что одноклассники не принимали ее из-за советского происхождения. Первым агентом начинающей актрисы стала ее мать Галина.

Милла начала модельную карьеру в девять лет, а в 12 бросила школу, чтобы полноценно работать. В 19 лет она получила американское гражданство. Йовович сотрудничала с такими брендами как Revlon, Hugo Boss, Guess, Calvin Klein, L’Oréal. Модные журналисты и фотографы часто сравнивали ее с Линдой Евангелистой, подчеркивая внешнее сходство. Кинодебют Миллы состоялся в 13 лет в фильме Залмана Кинга «Слияние двух лун».

После успеха «Пятого элемента» Милла ежегодно снималась в нескольких картинах. Любители фантастических фильмов знают ее по ролям в «Ультрафиолете» и «Обители зла».