Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Прямой эфир ТВ

Как изменилась звезда «Пятого элемента» Милла Йовович 

Полина Алферова 6 часов назад
Милла Йовович стремительно ворвалась в мировой кинематограф, сыграв Лилу в культовом фильме Люка Бессона «Пятый элемент». Хрупкая рыжеволосая девушка, говорящая на неизвестном языке, стала одним из самых узнаваемых персонажей девяностых. Сейчас в активе актрисы больше трех десятков самых разных ролей, а сама она давно стала признанной голливудской дивой. В день рождения актрисы «Рамблер» собрал самые эффектные снимки.
Настоящее имя актрисы — Милица. Она родилась в семье врача из Черногории Богдана Йововича и русской актрисы Галины Логиновой. Дед и брат деда по отцовской линии были участниками заговора против руководителя Югославии Иосипа Броза Тито. Поэтому отец Миллы вместе со своим братом бежали в СССР.
В 1980 году семья эмигрировала в Лондон, а потом — в США. Родителям звезды пришлось некоторое время работать прислугой, в том числе в доме режиссера Брайана де Пальмы. Впоследствии супруги развелись, а отец попал в тюрьму по обвинению в мошенничестве. Юная Милла за три месяца выучила английский язык, но вспоминала, что одноклассники не принимали ее из-за советского происхождения. Первым агентом начинающей актрисы стала ее мать Галина.
Милла начала модельную карьеру в девять лет, а в 12 бросила школу, чтобы полноценно работать. В 19 лет она получила американское гражданство. Йовович сотрудничала с такими брендами как Revlon, Hugo Boss, Guess, Calvin Klein, L’Oréal. Модные журналисты и фотографы часто сравнивали ее с Линдой Евангелистой, подчеркивая внешнее сходство. Кинодебют Миллы состоялся в 13 лет в фильме Залмана Кинга «Слияние двух лун».
После успеха «Пятого элемента» Милла ежегодно снималась в нескольких картинах. Любители фантастических фильмов знают ее по ролям в «Ультрафиолете» и «Обители зла».
Актриса трижды побывала в браке. Первый ее мужем стал актер Шон Эндрюс, вторым — режиссер Люк Бессон. С третьим мужем, режиссером Полом Андерсоном, она воспитывает трех дочерей.
Видео дня. Что стало с советской Мэрилин Монро
Комментарии 21
Актеры , Фото , Пятый элемент , Люк Бессон , Пол Андерсон , Милла Йовович , Залман Кинг , Брайан де Пальма , Галина Логинова , Шон Эндрюс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как сложилась судьба Пьеро
03:53
Как сложилась судьба Пьеро
Актеры
Что стало с советской Мэрилин Монро
08:22
Что стало с советской Мэрилин Монро
Актеры
Как сложилась судьба звезды сериала «Следствие ведут знатоки»
05:17
Как сложилась судьба звезды сериала «Следствие ведут знатоки»
Актеры
Спорные сцены в фильмах, которые вы никогда не увидите
04:06
Спорные сцены в фильмах, которые вы никогда не увидите
Фильмы
Дичайшие ляпы культовых советских фильмов
02:44
Дичайшие ляпы культовых советских фильмов
Фильмы
Запрещенные сцены фильмов, которые не показывают зрителям
04:31
Запрещенные сцены фильмов, которые не показывают зрителям
Фильмы
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
05:46
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
Актеры
Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
09:15
Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
Актеры
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
12:00
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
Актеры
Что стало с актерами ленты «В бой идут одни „старики“»
12:44
Что стало с актерами ленты «В бой идут одни „старики“»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение