Самые яркие романы Брэда Питта 

Уильям Брэдли Питт известен без преувеличения всему миру. Актер, продюсер, меценат, признанный секс-символ Голливуда в одном флаконе. Помимо двух официальных браков этот красавец может похвастаться весьма внушительным списком любовных побед и разбитых женских сердец. В день рождения звезды «Рамблер» решил вспомнить самые яркие романы голливудского актера.

С моделью Робин Гивенс актер познакомился на съемках фильма «Староста класса», где между ними проскочила искра. Брэда не смутил даже тот факт, что Робин была замужем за знаменитым боксером Майком Тайсоном . Однажды супруг застукал жену с любовницей. В результате С Робин расстался и Брэд , и Майк.

Актер умудрился поставить рекорд, провстречавшись с американской актрисой Кристина Эпплгейт лишь один полноценный день. Они познакомились незадолго до премии MTV Music Video Awards, предположительно сходили на несколько коротких свиданий, и официально появились в качестве пары на церемонии вручения музыкальных наград. Но в тот же вечер Кристина нашла кого-то поинтереснее.

Джилл Шолен

По-настоящему серьезные отношения Брэд Питт начал строить с миловидной брюнеткой Джилл Шолен, которая вскоре даже согласилась выйти за него замуж. Но через три месяца помолвки неожиданно приняла решение порвать эти отношения, чем разбила сердце своему жениху. По слухам, она встретила другого мужчину.

Джульетт Льюис

Вскоре Брэд встретил новую любовь — ей оказалась Джульетт Льюис. Они встречались три года, но вскоре актер решил расстаться. Девушка, которой на тот момент было всего 17, очень переживала по этому поводу. Чтобы расслабиться, начала принимать наркотики.

Их считали одной из самых красивых пар 1990-х. Брэд называл Гвинет «ангелом во плоти» и «любовью всей жизни». В 1996 году он сделал ей предложение, и она с радостью его приняла. Но свадьба так и не состоялась. Спустя год эта пара неожиданно для всех объявила о расставании.

Они познакомились на свидании вслепую, которое организовали их агенты. И после этого уже практически не расставались. Через год Дженнифер и Брэд публично объявили о помолвке. В 2000 году они сыграли красивую свадьбу в Малибу, а их семейная жизнь казалась идеальной, пока в жизни Питта не появилась Джоли , которая, по слухам, послужила причиной для развода супругов.

Анджелина Джоли

Они долго отрицали свои отношения. А в 2006 году внезапно не только вышли в свет вместе, но и объявили о том, что ожидают ребенка. 27 мая на свет появилась их дочь. Еще через два года Анджелина родила очаровательную двойню. Но поженились они спустя девять лет после начала отношений. Все были убеждены, что этот брак обещает стать одним из самых крепких и долгих в Голливуде. Но, парадоксально, что спустя два года пара объявила о разводе.