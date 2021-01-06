10 фактов о Джордже Клуни 

Голливудские артисты стараются держать в секрете подробности своей жизни, часто весьма неординарной. Мы в WMJ.ru решили изучить звезд с самыми необычными судьбами и выделить наиболее интересные факты из их биографий. На очереди история про Джорджа Клуни

В начале карьеры работал журналистом

Свою первую сознательную работу Клуни получил благодаря личной протекции отца — журналиста и телеведущего Ника Клуни. Когда его сын оказался перед выбором будущей профессии, он помог наследнику со стажировкой на родном телеканале. К счастью, долго поработать в качестве журналиста Джорджу не удалось — параллельно он строил планы о спортивной карьере в профессиональном бейсболе.

В итоге ни одна из этих целей не была достигнута — спортивные агенты не рассмотрели в молодом человеке таланта спортсмена, зато куда более зоркими оказались кастинг-директора, которые стали звать начинающего актера на кинопробы. Как это повлияло на дальнейшую судьбу Клуни, всем нам хорошо известно. Итог — не каждый отказ в жизни равен личному провалу, возможно, ты пока просто не вышел на нужную дорогу.

Является дальним родственником Авраама Линкольна

Вероятно, фильм Стивена Спилберга «Линкольн» Джордж Клуни смотрел с особым трепетом, осознавая, что на экране показана жизнь его дальнего родственника — 16-го президента США. Официально доказано, что семья Клуни в пятом поколении связана с семьей Линкольна: прапрапрапрабабушка Джорджа Клуни Мэри Энн Сперроу была единоутробной сестрой Нэнси Хэнкс — матери Авраама Линкольна.

Уступил знаменитую роль Брэду Питту.

Не будет преувеличением сказать, что настоящая слава обрушилась на Брэда Питта после съемок в фильме «Тельма и Луиза». Пусть в кадре он сыграл роль немногословного и хитрого красавчика Джей Ди, но именно его герой так сильно понравился зрителям.

Тем удивительнее, что вместе с Питтом на эту роль претендовал и его будущий близкий друг Джордж Клуни. По мнению режиссера ленты Ридли Скотта, Джордж не совсем подходил на роль, а потому она ушла к Брэду. Между самими актерами не осталось обид, но забавно представить, как иначе могли бы сложиться карьеры обоих артистов, прими Скотт свое решение в пользу Клуни.

Поставил оскаровский рекорд

Расстраиваться по поводу упущенной роли в «Тельме и Луизе» Джорджу явно не стоит — его карьера и так сложилась как нельзя лучше. Доказательством этого служит тот факт, что Клуни стал первым в истории актером, номинированным в шести разных оскаровских номинациях.

Так, благодаря роли в шпионском триллере «Сириана» он был номинирован в категории «Лучший актер второго плана»; за работу в фильмах «Майкл Клейтон», «Мне бы в небо» «Потомки» трижды оказывался в числе претендентов на главную награду в категории «Лучшая мужская роль»; фильм «Спокойной ночи и удачи» подарил ему сразу две почетные номинации в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий»; благодаря «Мартовским идам» Клуни претендовал на награду в номинации «Лучший адаптированный сценарий»; и наконец, спродюсированная им картина «Операция „Арго“ принесла ему номинацию и награду в категории „Лучший фильм“. Неудивительно, что Клуни считается одной из самых почитаемых звезд современного Голливуда.

Амаль Аламуддин — не первая жена актера

Вопреки тому, что о любвеобильности Клуни десятилетиями ходили легенды, а его звездные подруги Джулия Робертс Мишель Пфайффер даже в начале нулевых заключили шутливое пари о том, что в 40 лет актер все же нагуляется и женится, в жизни звезды был один брак еще до встречи с Амаль Аламуддин.

Сегодня уже не многие помнят, что с 1989 по 1993 год актер был женат на своей коллеге, актрисе Талии Болсан. Звездный брак просуществовал не очень долго и закончился из-за нескрываемой амбициозности супругов — оба мечтали о покорении Голливуда, а личную жизнь ставили на второй план. После этого опыта построения семьи Джордж неоднократно называл себя закоренелым холостяком и подчеркивал, что в мире больше нет женщины, способной вдохновить его на повторный поход к алтарю.

Как бы там ни было, а в 2014 году актеру пришлось нарушить собственное правило — он сыграл свадьбу с юристом Амаль Аламуддин, тремя годами позже родившей ему двойняшек.

Является весьма успешным бизнесменом

Весомых успехов Джордж сумел добиться не только на съемочной площадке, но и за ее пределами. На протяжении многих лет артист заключал выгодные контракты с главными брендами планеты: от швейцарских часов до кофемашин. В 2017 и 2018 годах Клуни признавался самым высокооплачиваемым актером Голливуда, но его последняя на тот момент работа в кино »Финансовый монстр» датировалась 2016 годом. Так откуда же у звезды такие высокие доходы?

Ответ лежит на поверхности — сторонний бизнес. Несколько лет назад Клуни стал сооснователем алкогольного бренда, в который на старте вложил $600 тысяч. Через некоторое время он вместе с партнерами решил продать компанию, стоимость которой возросла до $1 млрд Сам артист ушел со сделки с $239 млн на банковском счете. Остается только завидовать предпринимательской жилке актера.

Подарил друзьям $14 млн

Учитывая предыдущий пункт из биографии звезды, можно не удивляться и его завидной щедрости. Так, осенью 2020 года в интервью изданию GQ Джордж признался, что несколько лет назад подарил 14 своим друзьям по $1 млн На этот поступок его вдохновило желание отблагодарить близких людей за поддержку, которую они оказали актеру в начале его карьеры.

«Я подумал: все, что у меня есть, — это мои друзья. Я спал в их гостиных, когда был на мели. Одалживал деньги. Они помогали мне в течение многих лет, когда я в этом нуждался. И я понял, что без них этого бы всего не было»,

— объяснил свое решение Клуни. Возможно, однажды про Джорджа снимут фильм, который просто обязан быть назван «Четырнадцать друзей Клуни».

Помогал с разрешением военных конфликтов и был арестован во время митинга

В 2020 году Клуни оказался в списке «Человек года» по версии журнала People. Актер был удостоен этого звания за свою активную социальную позицию и благотворительную деятельность. Уже много лет он помогает освещать военные конфликты, лично посещая горячие точки. В 2020 году Джордж пожертвовал $500 тысяч для некоммерческой организации «Инициатива равного правосудия», возникшей после гибели американского спортсмена Джорджа Флойда . Организация обеспечивает юридическое представительство заключенных, которые могли быть ошибочно осуждены за преступления, бедных заключенных без эффективного представительства и т. д.

Помимо этого, Клуни пожертвовал $1 млн на помощь в борьбе с COVID-19 в Италии, Лондоне и Лос-Анджелесе. Также актер помог в организации средств пострадавшим во время страшного взрыва в Бейруте.

В 2012 году Джордж вместе с отцом был арестован во время участия в стихийном митинге напротив посольства Судана в Вашингтоне — актер протестовал против правительства Судана.

Помог в продвижении мультфильма «Южный парк»

Одним из первых эпизодов будущего анимационного хита стала серия под названием «Дух Рождества». Тогда еще мультсериал не был продан на телевидение и пользовался популярностью только в узких кругах кинематографистов. В их числе оказался и Джордж Клуни, увидевший праздничный эпизод на видеокассете.

Актеру настолько понравилась серия, что он показал ее своим друзьям — телевизионным продюсерам, расхвалив и общую стилистику проекта, и необычный черный юмор создателей «Южного парка». Реклама Джорджа сработала — на мультсериал обратили внимание, и во многом своим успехом он обязан именно Клуни.

На протяжении 18 лет жил в одном доме со свиньей

В 2006 году в жизни голливудской звезды произошла трагедия: в возрасте 18 лет скончался его любимый боров по кличке Макс, которого актер купил еще в конце 80-х. Необычный домашний питомец весил почти 126 килограммов, и, по признаниям самого Клуни, он частенько брал животное к себе в постель.

Чтобы сгладить боль от потери, через 9 лет, уже находясь в браке с Амаль, актер решился взять из приюта собаку по кличке Милли. Возможно, артист имел виды на нового кабана, но, кажется, избранница Джорджа не была в восторге от его намерений, а потому пришлось сойтись на более традиционном «лучшем друге человека».