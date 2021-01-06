10 фактов о Джордже Клуни 

Голливудские артисты стараются держать в секрете подробности своей жизни, часто весьма неординарной. Мы в WMJ.ru решили изучить звезд с самыми необычными судьбами и выделить наиболее интересные факты из их биографий. На очереди история про Джорджа Клуни.
В начале карьеры работал журналистом
Свою первую сознательную работу Клуни получил благодаря личной протекции отца — журналиста и телеведущего Ника Клуни. Когда его сын оказался перед выбором будущей профессии, он помог наследнику со стажировкой на родном телеканале. К счастью, долго поработать в качестве журналиста Джорджу не удалось — параллельно он строил планы о спортивной карьере в профессиональном бейсболе.
В итоге ни одна из этих целей не была достигнута — спортивные агенты не рассмотрели в молодом человеке таланта спортсмена, зато куда более зоркими оказались кастинг-директора, которые стали звать начинающего актера на кинопробы. Как это повлияло на дальнейшую судьбу Клуни, всем нам хорошо известно. Итог — не каждый отказ в жизни равен личному провалу, возможно, ты пока просто не вышел на нужную дорогу.
Является дальним родственником Авраама Линкольна
Вероятно, фильм Стивена Спилберга «Линкольн» Джордж Клуни смотрел с особым трепетом, осознавая, что на экране показана жизнь его дальнего родственника — 16-го президента США. Официально доказано, что семья Клуни в пятом поколении связана с семьей Линкольна: прапрапрапрабабушка Джорджа Клуни Мэри Энн Сперроу была единоутробной сестрой Нэнси Хэнкс — матери Авраама Линкольна.
Уступил знаменитую роль Брэду Питту.
Не будет преувеличением сказать, что настоящая слава обрушилась на Брэда Питта после съемок в фильме «Тельма и Луиза». Пусть в кадре он сыграл роль немногословного и хитрого красавчика Джей Ди, но именно его герой так сильно понравился зрителям.
Тем удивительнее, что вместе с Питтом на эту роль претендовал и его будущий близкий друг Джордж Клуни. По мнению режиссера ленты Ридли Скотта, Джордж не совсем подходил на роль, а потому она ушла к Брэду. Между самими актерами не осталось обид, но забавно представить, как иначе могли бы сложиться карьеры обоих артистов, прими Скотт свое решение в пользу Клуни.
Поставил оскаровский рекорд
Расстраиваться по поводу упущенной роли в «Тельме и Луизе» Джорджу явно не стоит — его карьера и так сложилась как нельзя лучше. Доказательством этого служит тот факт, что Клуни стал первым в истории актером, номинированным в шести разных оскаровских номинациях.
Так, благодаря роли в шпионском триллере «Сириана» он был номинирован в категории «Лучший актер второго плана»; за работу в фильмах «Майкл Клейтон», «Мне бы в небо» и «Потомки» трижды оказывался в числе претендентов на главную награду в категории «Лучшая мужская роль»; фильм «Спокойной ночи и удачи» подарил ему сразу две почетные номинации в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий»; благодаря «Мартовским идам» Клуни претендовал на награду в номинации «Лучший адаптированный сценарий»; и наконец, спродюсированная им картина «Операция „Арго“ принесла ему номинацию и награду в категории „Лучший фильм“. Неудивительно, что Клуни считается одной из самых почитаемых звезд современного Голливуда.
Амаль Аламуддин — не первая жена актера
Вопреки тому, что о любвеобильности Клуни десятилетиями ходили легенды, а его звездные подруги Джулия Робертс и Мишель Пфайффер даже в начале нулевых заключили шутливое пари о том, что в 40 лет актер все же нагуляется и женится, в жизни звезды был один брак еще до встречи с Амаль Аламуддин.
Сегодня уже не многие помнят, что с 1989 по 1993 год актер был женат на своей коллеге, актрисе Талии Болсан. Звездный брак просуществовал не очень долго и закончился из-за нескрываемой амбициозности супругов — оба мечтали о покорении Голливуда, а личную жизнь ставили на второй план. После этого опыта построения семьи Джордж неоднократно называл себя закоренелым холостяком и подчеркивал, что в мире больше нет женщины, способной вдохновить его на повторный поход к алтарю.
Как бы там ни было, а в 2014 году актеру пришлось нарушить собственное правило — он сыграл свадьбу с юристом Амаль Аламуддин, тремя годами позже родившей ему двойняшек.
Является весьма успешным бизнесменом
Весомых успехов Джордж сумел добиться не только на съемочной площадке, но и за ее пределами. На протяжении многих лет артист заключал выгодные контракты с главными брендами планеты: от швейцарских часов до кофемашин. В 2017 и 2018 годах Клуни признавался самым высокооплачиваемым актером Голливуда, но его последняя на тот момент работа в кино »Финансовый монстр» датировалась 2016 годом. Так откуда же у звезды такие высокие доходы?
Ответ лежит на поверхности — сторонний бизнес. Несколько лет назад Клуни стал сооснователем алкогольного бренда, в который на старте вложил $600 тысяч. Через некоторое время он вместе с партнерами решил продать компанию, стоимость которой возросла до $1 млрд Сам артист ушел со сделки с $239 млн на банковском счете. Остается только завидовать предпринимательской жилке актера.
Подарил друзьям $14 млн
Учитывая предыдущий пункт из биографии звезды, можно не удивляться и его завидной щедрости. Так, осенью 2020 года в интервью изданию GQ Джордж признался, что несколько лет назад подарил 14 своим друзьям по $1 млн На этот поступок его вдохновило желание отблагодарить близких людей за поддержку, которую они оказали актеру в начале его карьеры.
«Я подумал: все, что у меня есть, — это мои друзья. Я спал в их гостиных, когда был на мели. Одалживал деньги. Они помогали мне в течение многих лет, когда я в этом нуждался. И я понял, что без них этого бы всего не было»,
— объяснил свое решение Клуни. Возможно, однажды про Джорджа снимут фильм, который просто обязан быть назван «Четырнадцать друзей Клуни».
Помогал с разрешением военных конфликтов и был арестован во время митинга
В 2020 году Клуни оказался в списке «Человек года» по версии журнала People. Актер был удостоен этого звания за свою активную социальную позицию и благотворительную деятельность. Уже много лет он помогает освещать военные конфликты, лично посещая горячие точки. В 2020 году Джордж пожертвовал $500 тысяч для некоммерческой организации «Инициатива равного правосудия», возникшей после гибели американского спортсмена Джорджа Флойда. Организация обеспечивает юридическое представительство заключенных, которые могли быть ошибочно осуждены за преступления, бедных заключенных без эффективного представительства и т. д.
Помимо этого, Клуни пожертвовал $1 млн на помощь в борьбе с COVID-19 в Италии, Лондоне и Лос-Анджелесе. Также актер помог в организации средств пострадавшим во время страшного взрыва в Бейруте.
В 2012 году Джордж вместе с отцом был арестован во время участия в стихийном митинге напротив посольства Судана в Вашингтоне — актер протестовал против правительства Судана.
Помог в продвижении мультфильма «Южный парк»
Одним из первых эпизодов будущего анимационного хита стала серия под названием «Дух Рождества». Тогда еще мультсериал не был продан на телевидение и пользовался популярностью только в узких кругах кинематографистов. В их числе оказался и Джордж Клуни, увидевший праздничный эпизод на видеокассете.
Актеру настолько понравилась серия, что он показал ее своим друзьям — телевизионным продюсерам, расхвалив и общую стилистику проекта, и необычный черный юмор создателей «Южного парка». Реклама Джорджа сработала — на мультсериал обратили внимание, и во многом своим успехом он обязан именно Клуни.
На протяжении 18 лет жил в одном доме со свиньей
В 2006 году в жизни голливудской звезды произошла трагедия: в возрасте 18 лет скончался его любимый боров по кличке Макс, которого актер купил еще в конце 80-х. Необычный домашний питомец весил почти 126 килограммов, и, по признаниям самого Клуни, он частенько брал животное к себе в постель.
Чтобы сгладить боль от потери, через 9 лет, уже находясь в браке с Амаль, актер решился взять из приюта собаку по кличке Милли. Возможно, артист имел виды на нового кабана, но, кажется, избранница Джорджа не была в восторге от его намерений, а потому пришлось сойтись на более традиционном «лучшем друге человека».