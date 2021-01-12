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Как выглядят сыновья-актеры Добронравова 

Анна Арсеньева 6 часов назад
У 59-летнего Федора Добронравова, звезды сериала "Сваты" и комедийного шоу "6 кадров", двое взрослых сыновей: Иван и Виктор. Наследники актера как две капли похожи на отца. "Рамблер" рассказывает, чем они занимаются.
Оба сына Добронравова пошли по его стопам и тоже стали актерами. Старшему из них, Виктору, 37 лет. Актер служит в Театре имени Вахтангова и Театре Антона Чехова, а в его фильмографии более 70 картин. Еще он играет в музыкальной группе "Ковер-Квартет". В 2018 году Виктору Добронравову было присвоено звание Заслуженного артиста России. У актера две дочери: 10-летняя Варвара и 4-летняя Василиса.
Младший сын Добронравова — Иван. Сейчас ему 31 год. В 14 лет актер прославился после роли в фильме Звягинцева "Возвращение". Позже он сыграл в картинах "Утомленные солнцем 2", "Гагарин. Первый в космосе", сериалах "Сваты 4", "Метод" и других. Он, как и брат, окончил Щукинское училище и играл в Театре Антона Чехова. В 2018-м у Ивана Добронравова родилась дочь Вероника.
Видео дня. Как выглядят дети российских телеведущих
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Актеры , Фото , Возвращение , Виктор Добронравов , Федор Добронравов , Иван Добронравов , Антон Чехов
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