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Лучшие роли Василия Ланового 

Александра Нечаева 55 минут назад
Поздно вечером 28 января 2021 года не стало знаменитого актера Василия Ланового. Актер скончался в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией на 88 году жизни.
Его любила и знала вся страна, его называли самым красивым актером советского кино и театра, ценили за невероятный талант и честность. Долгие годы Василий Лановой оставался главным романтическим героем отечественного кинематографа, образцом благородства и преданности своему делу. Фильмы с участием артиста навсегда вошли в историю советского и российского кинематографа, каждая роль была запоминающейся. Вспоминаем знаменитого артиста и самые известные образы, которые Василий Лановой блестяще воплотил на экране.
Листайте фотогалерею.
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