Знаменитые брюнетки старого Голливуда 

Хотя золотая эра Голливуда (тридцатые — начало пятидесятых) породила плеяду белокурых кинозвезд, темноволосые дивы успешно соперничали с ними. «Рамблер» вспомнил самых известных среди них. В подборку не вошла Софи Лорен , потому что расцвет ее карьеры в Голливуде пришелся уже на шестидесятые годы.

Легендарная британская актриса обессмертила свое имя в Голливуде после того, как сыграла Скарлетт О’Хара в «Унесенных ветром» и Бланш Дюбуа в «Трамвае „Желание“. Кстати, за обе роли актриса получила по „Оскару“.

В 1935 году тайно родила дочь Джудит от короля Голливуда Кларка Гейбла. Лоретта работала в разных жанрах, будучи звездой как романтических комедий (»Жена епископа», «Дочь фермера»), так и фильмов нуар ( «Чужестранец» ). Единственный «Оскар» получила за «Дочь фермера». С 1953 года вела собственное шоу, за которое получила три премии «Эмми».

Восхищенные критики говорили об этой актрисе, что у нее лицо ангела и тело богини. Подруга Эрнеста Хемингуэя и возлюбленная Фрэнка Синатры, она блистала в «Снегах Килиманджаро», «Могамбо» и «Босоногой графине». Последняя значительная роль — в фильме «Ночи игуаны». А советские зрители могли увидеть ее в «Синей птице», где она сыграла хозяйку удовольствий.

Главная Клеопатра всех времен и народов начала свою карьеру еще в 1942 году. Двойной ряд ресниц и редкий цвет глаз — лавандово-синий — сделали ее обладательницей особенно выразительного взгляда. Семь браков, любовь к драгоценностям и роман с Ричардом Бертоном сделали ее культовой фигурой еще при жизни. Однако остались еще и прекрасные фильмы — «Кошка на раскалённой крыше», «Внезапно, прошлым летом», «Баттерфилд, 8». В итоге — три «Оскара» и еще множество кинопремий.

Эту актрису часто путали с Вивьен Ли. Хеди стала знаменитой после сцены купания в озере в австрийском фильме «Экстаз» . В 1937 году сбежала от мужа в США, где довольно быстро стала успешной актрисой, запомнившись фильмами «Алжир», «Леди из тропиков», «Квартал Тортилья-Флэтт», «Странная женщина». Кроме того, Хеди Ламарр увлекалась наукой. Она запатентовала систему для дистанционного управления торпедами и технологию «прыгающих частот», которая сейчас используется в Wi-Fi.

Яркая брюнетка стала признанным секс-символом после вестерна «Вне закона» и фильмов в жанре нуар — «Женщина его мечты», «История в Лас-Вегасе», «Макао». В России ее знают по фильму «Джентльмены предпочитают блондинок» , где она сыграла в дуэте с Мэрилин Монро

Величайшая легенда американского кино, обладательница четырех «Оскаров» и двенадцати номинаций на эту премию. Актриса снималась на протяжении пяти десятков лет, начиная с 1932 года, и попробовала себя во всех жанрах. Кэтрин Хепберн до сих пор является признанным эталоном американской актрисы.

Джина Лоллобриджида

Итальянская дива прославилась после фильма «Фанфан-тюльпан» и уже в 1953 году перебралась в Голливуд, опередив свою вечную соперницу Софи Лорен. Уже в первом же фильме — «Посрами дьявола» — она сыграла со знаменитым Хамфри Богартом. В дальнейшем она сочетала съемки на «фабрике грез» с работой у европейских режиссеров.