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Что стало со звездами «Бригады» спустя 18 лет 

WMJ.ru 4 часа назад
В 2002 году на телеэкраны вышел сериал «Бригада». Когда, если не в главный мужской праздник, вспомнить банду Саши Белого! О том, как изменилась внешность и сложились судьбы звезд гангстерской саги и главных красавцев нулевых, читайте в новом материале WMJ.ru!

Сергей Безруков

На момент начала съемок «Бригады» Сергей Безруков уже являлся заслуженным артистом РФ, имел за плечами порядка двадцати картин и был известен в среде театралов. Роль главаря преступной банды Саши Белого принесла актеру широкую узнаваемость и популярность. Тем не менее главный успех Безрукова был впереди. «Мастер и Маргарита», «Есенин», «Пушкин: Последняя дуэль», «Ирония судьбы. Продолжение», «Адмиралъ», «Высоцкий. Спасибо, что живой» — эти и многие другие фильмы и сериалы буквально вознесли его на творческий олимп. В 2008 году Безруков стал народным артистом РФ, а россияне несколько лет подряд признавали его «Актером года» (2016-2018). Вот уже шесть лет он руководит Московским губернским театром, блещет на подмостках и телеэкранах.
Личная жизнь Сергея Безрукова сложилась не менее удачно. В 2015 году актер развелся со своей супругой Ириной спустя пятнадцать лет совместной жизни, а годом позже женился на Анне Матисон. Поклонники не раз отмечали, что бывшая и нынешняя жены звезды «Бригады» внешне похожи друг на друга. У Сергея и Анны подрастают двое детей — 4-летняя дочь Мария и 2-летний сын Степан.
Надо сказать, что отцовство идет Безрукову, как никому другому. На своей странице в Instagram он регулярно делится фотографиями и видео с наследниками, умиляя фолловеров.

Дмитрий Дюжев

Съемки и выход «Бригады» пришлись на непростое для Дмитрия Дюжева время. В 1998 году младшая сестра актера умерла от лейкемии, через четыре года отец покончил жизнь самоубийством, а годом позже у матери случился сердечный приступ и врачам не удалось ее спасти. Тогда Дюжев с головой окунулся в работу. Роль криминального авторитета Космоса послужила мощным толчком к развитию карьеры. Сегодня за плечами актера более семидесяти сыгранных картин, три срежиссированных фильма и десятки театральных.
Есть у Дмитрия Дюжева и другие таланты. В 2007-2008 годах актер принимал участие в телешоу «Две звезды» с Тамарой Гвердцители — и их вокальный дуэт был признан лучшим. В 2021 году звезда «Бригады» продемонстрировал пластику и чувство ритма в проекте «Танцы со звездами». Партнершей актера стала Мария Смольникова. Пара показала не один яркий номер, но уступила победу Сергею Лазареву и Екатерине Осиповой.
Сердце Дмитрия Дюжева занято Татьяной Зайцевой. На днях супруги отметили тринадцатую, кружевную годовщину свадьбы. Они воспитывают двоих сыновей — 12-летнего Ивана и 6-летнего Дмитрия.

Павел Майков

В отличие от остальных, Павел Майков пришел в «Бригаду», будучи неопытным актером. Гангстерская сага стала второй работой в его фильмографии. Роль приятеля Саши Белого и Космоса Пчелы прославила Майкова, но после окончания съемок он оказался менее востребован по сравнению с Безруковым и Дюжевым. Как бы то ни было, актер снялся более чем в полусотне картин. В 2021 году на телеканале ТНТ состоялась премьера сериала «Отпуск», в котором Майков появился вместе с комиком Демисом Карибидисом, звездой TikTok и девушкой Егора Крида Валей Карнавал.
Помимо кино, актер играет в театре и увлекается музыкой. Вот уже три года он играет в основанной им же группе «Магрит».
Начиная с 2006 года Павел Майков счастлив в браке с Марией Саффо. Общих детей у супругов нет, у актера подрастает 17-летний сын Даниил от бывшей жены Екатерины Масловской.

Владимир Вдовиченков

Прежде чем стать актером, Владимир Вдовиченков отучился на моряка и на протяжении четырех лет служил во флоте. Однако любовь к кино пересилила, в 1997 году он поступил во ВГИК. Параллельно с учебой в Институте кинематографии он снимался в фильмах и сериалах, а на четвертом курсе и вовсе был утвержден на роль Фила в «Бригаду». Гангстерская сага превратила Вдовиченкова в настоящую звезду, а вышедший годом позже «Бумер» только закрепил его успех. Актер и по сей день не перестает радовать поклонников своим появлением на экранах. Одна из последних его запоминающихся ролей — Батя в одноименной комедии Дмитрия Ефимовича (2021).
Владимир Вдовиченков был женат пять раз. От второй и четвертой супруг Анны Коневой и Ольги Филипповой у звезды «Бригады» есть двое детей — 27-летний сын Леонид и 15-летняя дочь Вероника. На протяжении последних пяти лет актер счастлив в браке с Еленой Лядовой. Общих детей у пары нет.
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Комментарии
Актеры , Фото , Бумер , Адмиралъ , Тамара Гвердцители , Крид , Екатерина Осипова , Сергей Лазарев , Елена Лядова , Павел Майков , Анна Матисон , Мария Смольникова , Владимир Вдовиченков , Мария Саффо , Ольга Филиппова , Демис Карибидис , Екатерина Масловская , Дмитрий Дюжев , WMJ.RU
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