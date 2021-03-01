Великолепная семерка: самые горячие испанские актеры 

В день рождения Хавьера Бардема , который совпадает с календарным приходом весны, предлагаем вам подборку самых ярких испанских актеров, которые покоряют не только своим талантом, но и бешеной харизмой.

Испания, без всяких сомнений, является одной из самых красивых стран мира. С такой богатой культурой и традициями вовсе не удивительно, что и сегодня Испания является «кузницей» великих талантов. В частности, эту солнечную европейскую страну прославляют актеры, которые завоевывают признание не только на родине, но и в далеком Голливуде.

Некоторые из них прошли долгий путь от участия в местных кинокартинах до получения премии «Гойя» (испанский эквивалент «Оскара») и даже наград Американской академии киноискусства. Вспоминаем самых горячих испанских актеров, перед которыми преклоняется современный кинематограф.

Хавьер Бардем

Хавьер Бардем, один из самых известных испанских актеров, имеет очень насыщенную фильмографию. Его кинодебют состоялся, когда юному актеру исполнилась всего 6 лет. Хавьер снялся в картине «El Picaro», после чего начал много гастролировать по родине в составе театральной труппы.

Первые предложения мэтров испанского кино не заставили себя долго ждать — в 22 года Бардем снялся в фильме Педро Альмодовара «Высокие каблуки» , а через год появился в драме «Ветчина, ветчина» Бигаса Луны, которая получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. С тех пор испанец снялся более чем в 50 фильмах, среди которых множество успешных голливудских кинокартин.

Этот испанский красавец востребован не только в родной Испании, но и в Голливуде. С детства он увлекался большим теннисом и хотел связать свою жизнь со спортом, но из-за серьезной травмы ему пришлось пересмотреть свои планы. Мигель попробовал себя в модельном бизнесе, но мир кинематографа все же оказался ему ближе. В начале 2000‑х он участвовал в театральных постановках и снимался в эпизодических ролях у местных режиссеров.

Но уже через несколько лет его карьера стала стремительно развиваться. Сначала он получил главную роль в спектакле Марио Фрати «P O R N O», затем снялся в картине «Дистанция» , за которую получил свою первую кинонаграду — тулузскую премию «Лучший испанский актер». Талантливым испанцем вскоре заинтересовался и Голливуд. Его пригласили на главную роль в сериале «Восьмое чувство», который выходил на Netflix с 2015 по 2018 годы. Также Мигель появился в третьем сезоне «Нарко», который является флагманом развлекательной платформы.

Кстати, некоторое время назад актер встречался со своими соотечественницами — Белен Лопес и Бланкой Суарес — но сегодня сердце 37-летнего Мигель свободно.

Если вы смотрели «Три метра над уровнем неба», то прекрасно знаете, кто такой Марио Касас. Роль очаровательного хулигана Аче, который влюбляется в приличную девушку из богатой семьи, прославила этого актера на весь мир. Но, к сожалению, самая успешная роль в карьере Марио сыграла с ним дурную шутку: этому испанцу до сих пор приходится много работать, доказывая, что он способен на более серьезные актерские перевоплощения.

После «Трех метров над уровнем неба» Касас снялся в трагикомедии андеграундного режиссера Пако Кабесаса «Неоновая плоть», которая получила широкий резонанс не только из-за своей острой социальной тематики, но и удивительного расхождения мнения критиков (одни называли фильм «шедевром», другие заклеймили его «безвкусицей»).

Также актер появился в мистическом сериале «Ведьмы из Сугаррамурди» , основанном на испанских легендах и суевериях, и в картине своего знаменитого соотечественника Антонио Бандераса «33» , повествующей о 33‑х чилийских шахтерах, которые на 69 дней оказались в ловушке под землей. Съемки этого фильма, основанного на реальных событиях, происходили в Колумбии и Чили, поэтому съемочная команда смогла сполна прочувствовать тот ужас, который испытали настоящие герои этой страшной истории.

Сегодня 33-летний Марио Касас в основном снимается в испанских кинокартинах, однако вполне возможно, что уже совсем скоро он появится и в голливудских проектах.

Антонио Бандерас

Этот испанец не только талантлив, но и очень трудолюбив: в его фильмографии в два раза больше работ, чем у Хавьера Бардема. При этом любопытно, что Антонио Бандерас стал актером по воле случая. В детстве он был подающим большие надежды футболистом, но в 14 лет получил серьезный перелом ноги, из-за чего на спортивной карьере пришлось поставить крест. Приблизительно в то же самое время юный Бандерас попал на знаменитый спектакль «Волосы», который шел в местном театре.

Эта постановка произвела такое сильное впечатление на юношу, что он решил попробовать свои силы в актерском ремесле. Его дебют состоялся на сцене Школы Драматического искусства. Антонио принял участие в спектакле по пьесе Бертольда Брехта , который был запрещен в Испании в те годы. Ночь после премьеры начинающий актер провел в отделении полиции. Но это ничуть не убавило пыл Бандераса — очевидно, он придерживался мнения, что искусство должно стоять выше политики и цензуры, поэтому продолжил играть в резонансном спектакле.

Хорди Молья

Его называют «испанским Томом Крузом ». Однако его голливудский прототип не может похвастаться таким разносторонним списком талантов, каким обладает Хорди Молья. Испанец не только снимается в кино, но и также пробует себя в режиссуре и сценарном мастерстве, пишет картины. Кстати, в последнем Хорди Молья особенно преуспел. Его художественные работы выставляются в галереях Мадрида и Барселоны.

Впрочем, конечно же, основной своей профессией Молья считает актерство. Он снялся уже более чем в 80 картинах, в том числе — в драме «Кокаин» , где его партнерами по съемочной площадке стали Джонни Депп и Пенелопа Крус, боевике «Коломбиана» и фантастическом триллере «Риддик» . Любопытно, что его актерский дебют на большом экране произошел в 1992 году — тогда Хорди Молья появился в драме «Ветчина, ветчина» Бигаса Луны.

Алекс Гонсалес

Алекс Гонсалес появился на свет 13 августа 1980 года в Мадриде. Свою первую эпизодическую роль в сериале он исполнил, когда ему было всего 4 года. Так что уже в детстве Алекс понял, что хочет связать свою жизнь с миром кинематографа. Ближе к старшим классам он стал мечтать о поступлении в актерскую школу Арона Роберта, но обучение стоило больших денег, поэтому начинающий актер вознамерился неприменно накопить необходимую сумму.

Он брался за любую подработку, которую только мог найти — разносил еду в кафе, ремонтировал электрику в домах соседей. В 1999 году Алекс случайно познакомился с известным испанским клоуном Нестором Чмисо. Ему удалось не только подружиться со знаменитым артистом, но и договориться на частные уроки актерского мастерства.

На протяжении двух лет Чмисо помогал Гонсалесу осваивать азы профессии, после чего начинающий актер с легкостью поступил на драматический факультет Международной студии, которой руководил легендарный Хуан Карло Корасс. С начала 2000‑х Гонсалес стал появляться в эпизодических ролях на местном телевидении, а в 2005 году вышел фильм «Второй раунд», в котором актер сыграл одну из центральных ролей.

Через несколько лет Гонсалес стал получать предложения не только от испанских режиссеров, но и мэтров Голливуда. В 2011 году он появился в приключенческом боевике «Люди Икс: Первый класс» , после которого проснулся знаменитым. Личная жизнь 30-летнего актера не менее насыщенная, чем его актерская биография.

Ему приписывали романы с самыми яркими звездами испанского кинематографа, а с сестрой Пенелопы Крус он едва не отправился под венец. Сегодня Гонсалес встречается с другой коллегой по актерскому цеху — Адрианой Угарте . И судя по всему, у молодых людей все серьезно.

Этот испанский актер цыганского происхождения с детства лелеял мечту стать авиационным инженером, но впервые взойдя на театральные подмостки в 13 лет, понял, что мир искусства привлекает его гораздо больше. Дебютировал он в пьесе легендарного Уильяма Шекспира . После окончания школы Оскар получил несколько эпизодических ролей в сериалах, а в 2003 году он появился в драме «Ноябрь» испанского режиссера Ачеро Маньяса

«Предел контроля» В центре сюжета этого фильма была деятельность группы с одноименным названием, которая развивала идею уличного театра. Оскару досталась роль одного из лидеров этой безумной затеи. Но настоящий расцвет карьеры испанского актера пришелся на конец 2000‑х. Тогда Хаэнада появился в фильмах «Че: Часть вторая» Стивена Содерберга Джима Джармуша и «Наследие Вальдемара» Хосе Луиса Алемана.

А в 2011 году испанцу посчастливилось стать частью съемочной команды популярной кинофраншизы «Пираты Карибского моря». В настоящий момент актер продолжает активно покорять голливудский олимп и зрительские сердца по всему миру.