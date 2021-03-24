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Самая красивая рыжеволосая актриса

Елизавета Назарова
2 часа назад
Американской актрисе и продюсеру Джессике Честейн исполняется 43 года, и она не перестает удивлять своих поклонников новыми ролями и фотосессиями. "Рамблер" рассказывает о самой красивой рыжеволосой актрисе Голливуда.
Американской актрисе и продюсеру Джессике Честейн исполняется 43 года, и она не перестает удивлять своих поклонников новыми ролями и фотосессиями.
1/7 Американской актрисе и продюсеру Джессике Честейн исполняется 43 года, и она не перестает удивлять своих поклонников новыми ролями и фотосессиями.
Фото:  @jessicachastain
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Джессика Честейн наиболее известна по фильмам "Интерстеллар", "Оно 2", "Багровый пик", "Марсианин", "Агент Ева", "Жена смотрителя зоопарка".
2/7 Джессика Честейн наиболее известна по фильмам "Интерстеллар", "Оно 2", "Багровый пик", "Марсианин", "Агент Ева", "Жена смотрителя зоопарка".
Фото:  @jessicachastain
Список популярных фильмов с этой актрисой можно перечислять до бесконечности, несмотря на то, что в ее фильмографии их мало.
3/7 Список популярных фильмов с этой актрисой можно перечислять до бесконечности, несмотря на то, что в ее фильмографии их мало.
Фото:  @jessicachastain
Каждая лента, где играет Честейн, становится популярной.
4/7 Каждая лента, где играет Честейн, становится популярной.
Фото:  @jessicachastain
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Честейн замужем за моделью и лицом итальянского бренда Moncler Джаном Лука Пасси, у них есть дочь, рожденная в 2018 году от суррогатной матери.
5/7 Честейн замужем за моделью и лицом итальянского бренда Moncler Джаном Лука Пасси, у них есть дочь, рожденная в 2018 году от суррогатной матери.
Фото:  @jessicachastain
Актриса известна тем, что ее всегда высоко оценивают кинокритики. Самые строгие мужчины называли ее "открытием года", а ее героинь характеризуют как "воплощение красоты".
6/7 Актриса известна тем, что ее всегда высоко оценивают кинокритики. Самые строгие мужчины называли ее "открытием года", а ее героинь характеризуют как "воплощение красоты".
Фото:  @jessicachastain
"Честейн стала хорошим поводом посмотреть любой фильм, и для этого есть две причины", — писали об актрисе критики.
7/7 "Честейн стала хорошим поводом посмотреть любой фильм, и для этого есть две причины", — писали об актрисе критики.
Фото: @jessicachastain
Джессика Честейн наиболее известна по фильмам "Интерстеллар", "Оно 2", "Багровый пик", "Марсианин", "Агент Ева", "Жена смотрителя зоопарка". Список популярных фильмов с этой актрисой можно перечислять до бесконечности, несмотря на то, что в ее фильмографии их мало. Каждая лента, где играет Честейн, становится популярной.
Честейн замужем за моделью и лицом итальянского бренда Moncler Джаном Лука Пасси, у них есть дочь, рожденная в 2018 году от суррогатной матери.
Актриса известна тем, что ее всегда высоко оценивают кинокритики. Самые строгие мужчины называли ее "открытием года", а ее героинь характеризуют как "воплощение красоты".
"Честейн стала хорошим поводом посмотреть любой фильм, и для этого есть две причины", — писали об актрисе критики.
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