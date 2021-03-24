Самая красивая рыжеволосая актриса

Джессика Честейн наиболее известна по фильмам "Интерстеллар", "Оно 2", "Багровый пик", "Марсианин", "Агент Ева", "Жена смотрителя зоопарка". Список популярных фильмов с этой актрисой можно перечислять до бесконечности, несмотря на то, что в ее фильмографии их мало. Каждая лента, где играет Честейн, становится популярной.
Честейн замужем за моделью и лицом итальянского бренда Moncler Джаном Лука Пасси, у них есть дочь, рожденная в 2018 году от суррогатной матери.
Актриса известна тем, что ее всегда высоко оценивают кинокритики. Самые строгие мужчины называли ее "открытием года", а ее героинь характеризуют как "воплощение красоты".