Самая красивая рыжеволосая актриса

Американской актрисе и продюсеру Джессике Честейн исполняется 43 года, и она не перестает удивлять своих поклонников новыми ролями и фотосессиями. "Рамблер" рассказывает о самой красивой рыжеволосой актрисе Голливуда.

1/7 Американской актрисе и продюсеру Джессике Честейн исполняется 43 года, и она не перестает удивлять своих поклонников новыми ролями и фотосессиями. Фото: @jessicachastain Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Джессика Честейн наиболее известна по фильмам "Интерстеллар", "Оно 2", "Багровый пик", "Марсианин", "Агент Ева", "Жена смотрителя зоопарка". Фото: @jessicachastain 3/7 Список популярных фильмов с этой актрисой можно перечислять до бесконечности, несмотря на то, что в ее фильмографии их мало. Фото: @jessicachastain 4/7 Каждая лента, где играет Честейн, становится популярной. Фото: @jessicachastain Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Честейн замужем за моделью и лицом итальянского бренда Moncler Джаном Лука Пасси, у них есть дочь, рожденная в 2018 году от суррогатной матери. Фото: @jessicachastain 6/7 Актриса известна тем, что ее всегда высоко оценивают кинокритики. Самые строгие мужчины называли ее "открытием года", а ее героинь характеризуют как "воплощение красоты". Фото: @jessicachastain 7/7 "Честейн стала хорошим поводом посмотреть любой фильм, и для этого есть две причины", — писали об актрисе критики. Фото: @jessicachastain

Джессика Честейн наиболее известна по фильмам "Интерстеллар", "Оно 2", "Багровый пик", "Марсианин", "Агент Ева", "Жена смотрителя зоопарка". Список популярных фильмов с этой актрисой можно перечислять до бесконечности, несмотря на то, что в ее фильмографии их мало. Каждая лента, где играет Честейн, становится популярной.

Честейн замужем за моделью и лицом итальянского бренда Moncler Джаном Лука Пасси, у них есть дочь, рожденная в 2018 году от суррогатной матери.

Актриса известна тем, что ее всегда высоко оценивают кинокритики. Самые строгие мужчины называли ее "открытием года", а ее героинь характеризуют как "воплощение красоты".