56 лет «самой некрасивой красотке Голливуда»

"Самой некрасивой красотке Голливуда", Саре Джессике Паркер , сегодня исполнилось 56 лет. Миниатюрная кудрявая блондинка с яркими чертами лица и выдающимся профилем никогда не вписывалась в общепринятые стандарты красоты, но сумела достичь такой славы, которая и не снилась большинству писанных красавиц.

1/7 Голливудской актрисе Саре Джессике Паркер исполнилось 56 лет. Фото: @sarahjessicaparker Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Весь мир знает ее по роли красотки Кэрри из культового сериала "Секс в большом городе". Фото: globallookpress.com 3/7 Паркер достигла мировой славы без кукольной внешности, длинных ног и идеального профиля. Фото: globallookpress.com 4/7 Многих женщин вдохновил ее пример. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 И даже несмотря на то, что сериал закончился еще в 2004 году, Паркер помнят и любят все. Фото: globallookpress.com 6/7 А в свои 56 она все также необычно прекрасна. Фото: globallookpress.com 7/7 Но теперь она не только актриса, а еще и одна из самых влиятельных женщин в мире моды. Фото: @sarahjessicaparker

Так, в Голливуде считают, что у Сары Джессики Паркер "оберег от забвения", ведь сериал "Секс в большом городе", сделавший ее знаменитой, закончился еще в 2004 году, но ее до сих пор помнят все. И не просто помнят. Весь мир знает, какие туфли надевала на свадьбу ее героиня Кэрри. Весь мир помнит мелодию, под которую та самая Кэрри с четырьмя подругами разгуливала по Нью-Йорку.

Кроме того, сериал и полнометражные фильмы по нему по-прежнему смотрят и пересматривают буквально до дыр, а наряды Кэрри в сериале сделали иконой моды и героиню, и саму актрису. Именно поэтому Сара Джессика Паркер так легко влилась в мир моды: запустила марку обуви, стала лицом модных брендов и консультантом по стилю для известной марки.