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56 лет «самой некрасивой красотке Голливуда»

Диана Товсепова
21 минуту назад
"Самой некрасивой красотке Голливуда", Саре Джессике Паркер, сегодня исполнилось 56 лет. Миниатюрная кудрявая блондинка с яркими чертами лица и выдающимся профилем никогда не вписывалась в общепринятые стандарты красоты, но сумела достичь такой славы, которая и не снилась большинству писанных красавиц.
Голливудской актрисе Саре Джессике Паркер исполнилось 56 лет.
1/7 Голливудской актрисе Саре Джессике Паркер исполнилось 56 лет.
Фото: @sarahjessicaparker
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Весь мир знает ее по роли красотки Кэрри из культового сериала "Секс в большом городе".
2/7 Весь мир знает ее по роли красотки Кэрри из культового сериала "Секс в большом городе".
Фото: globallookpress.com
Паркер достигла мировой славы без кукольной внешности, длинных ног и идеального профиля.
3/7 Паркер достигла мировой славы без кукольной внешности, длинных ног и идеального профиля.
Фото: globallookpress.com
Многих женщин вдохновил ее пример.
4/7 Многих женщин вдохновил ее пример.
Фото: globallookpress.com
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И даже несмотря на то, что сериал закончился еще в 2004 году, Паркер помнят и любят все.
5/7 И даже несмотря на то, что сериал закончился еще в 2004 году, Паркер помнят и любят все.
Фото: globallookpress.com
А в свои 56 она все также необычно прекрасна.
6/7 А в свои 56 она все также необычно прекрасна.
Фото: globallookpress.com
Но теперь она не только актриса, а еще и одна из самых влиятельных женщин в мире моды.
7/7 Но теперь она не только актриса, а еще и одна из самых влиятельных женщин в мире моды.
Фото: @sarahjessicaparker
Так, в Голливуде считают, что у Сары Джессики Паркер "оберег от забвения", ведь сериал "Секс в большом городе", сделавший ее знаменитой, закончился еще в 2004 году, но ее до сих пор помнят все. И не просто помнят. Весь мир знает, какие туфли надевала на свадьбу ее героиня Кэрри. Весь мир помнит мелодию, под которую та самая Кэрри с четырьмя подругами разгуливала по Нью-Йорку.
Кроме того, сериал и полнометражные фильмы по нему по-прежнему смотрят и пересматривают буквально до дыр, а наряды Кэрри в сериале сделали иконой моды и героиню, и саму актрису. Именно поэтому Сара Джессика Паркер так легко влилась в мир моды: запустила марку обуви, стала лицом модных брендов и консультантом по стилю для известной марки.
Помимо этого Паркер продолжила сниматься в кино и сейчас участвует в возрождении "Секса в большом городе". И все это без кукольной внешности и модельного роста... Сейчас ей 56, а она все также знаменита и красива.
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