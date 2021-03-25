56 лет «самой некрасивой красотке Голливуда»

Так, в Голливуде считают, что у Сары Джессики Паркер "оберег от забвения", ведь сериал "Секс в большом городе", сделавший ее знаменитой, закончился еще в 2004 году, но ее до сих пор помнят все. И не просто помнят. Весь мир знает, какие туфли надевала на свадьбу ее героиня Кэрри. Весь мир помнит мелодию, под которую та самая Кэрри с четырьмя подругами разгуливала по Нью-Йорку.
Кроме того, сериал и полнометражные фильмы по нему по-прежнему смотрят и пересматривают буквально до дыр, а наряды Кэрри в сериале сделали иконой моды и героиню, и саму актрису. Именно поэтому Сара Джессика Паркер так легко влилась в мир моды: запустила марку обуви, стала лицом модных брендов и консультантом по стилю для известной марки.
Помимо этого Паркер продолжила сниматься в кино и сейчас участвует в возрождении "Секса в большом городе". И все это без кукольной внешности и модельного роста... Сейчас ей 56, а она все также знаменита и красива.