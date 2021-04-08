Пятница, о которой мечтает каждый Робинзон

История Робинзона Крузо, рассказанная английским писателем Даниэлем Дефо , знакома всем нам со школьной скамьи. Роман пережил множество экранизаций, в том числе комедийных. Одной из самых известных можно считать итальянский фильм «Синьор Робинзон», вышедший в прокат в 1976 году. Партнером исполнителя главной роли, популярного комика Паоло Вилладжо , в этой картине стала темнокожая актриса по имени Зеуди Арая. Своей популярностью фильм во многом обязан именно ей.

1/9 История Робинзона Крузо, рассказанная английским писателем Даниэлем Дефо, знакома всем нам со школьной скамьи. Фото: https://bigpicture.ru/ Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Роман пережил множество экранизаций, в том числе комедийных. Фото: https://bigpicture.ru/ 3/9 Одной из самых известных можно считать итальянский фильм «Синьор Робинзон», вышедший в прокат в 1976 году. Фото: https://bigpicture.ru/ 4/9 Партнером исполнителя главной роли, популярного комика Паоло Вилладжо, в этой картине стала темнокожая актриса по имени Зеуди Арая. Своей популярностью фильм во многом обязан именно ей. Фото: https://bigpicture.ru/ Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Обычно в фильмах про Робинзона роль Пятницы достается мужчинам, но в комедии «Синьор Робинзон» режиссера Серджио Корбуччи необычным было все. Фото: https://bigpicture.ru/ 6/9 Кто мог себе представить Паоло Вилладжо, прославившегося своей ролью растяпы Фантоцци, в роли вынужденного отшельника? Фото: https://bigpicture.ru/ 7/9 Девушка в роли Пятницы, да еще и такая прекрасная как Зеуди Арая – еще одно нестандартное решение режиссера, оказавшееся очень удачным. Фото: https://bigpicture.ru/ Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Зеуди Арая родилась 10 февраля 1951 года в городе Асмэра, столице Эритреи, которая в то время была частью Эфиопии. Фото: https://bigpicture.ru/ 9/9 Несмотря на то что родина девушки всегда была одним из беднейших в мире государств, Зеуди никогда не нуждалась, так как ее отец был известным политиком и послом Эфиопии в Италии. Фото: https://bigpicture.ru/

Обычно в фильмах про Робинзона роль Пятницы достается мужчинам, но в комедии «Синьор Робинзон» режиссера Серджио Корбуччи необычным было все. Кто мог себе представить Паоло Вилладжо, прославившегося своей ролью растяпы Фантоцци, в роли вынужденного отшельника? Девушка в роли Пятницы, да еще и такая прекрасная как Зеуди Арая – еще одно нестандартное решение режиссера, оказавшееся очень удачным.

Зеуди Арая родилась 10 февраля 1951 года в городе Асмэра, столице Эритреи, которая в то время была частью Эфиопии. Несмотря на то что родина девушки всегда была одним из беднейших в мире государств, Зеуди никогда не нуждалась, так как ее отец был известным политиком и послом Эфиопии в Италии.

Еще в школе Арая начала участвовать в местных конкурсах красоты. В 1969 году юная красавица заканчивает школу и почти сразу же одерживает победу на конкурсе «Мисс Эфиопия». Став королевой красоты в своей стране, Зеуди решила двигаться дальше – ее мечтой была работа в модельном бизнесе и кино.

Предложений темнокожей красотке поступало предостаточно и вскоре девушка подписала контракт с итальянским рекламным агентством. Первым проектом Араи в Италии была реклама кофе на итальянском телевидении, но в 1971 году на нее обратили внимание продюсеры киностудии «Чинечита».

Фильмографию актрисы сложно назвать обширной – Арая снялась всего в нескольких фильмах, среди которых был и «Синьор Робинзон» Серджио Корбуччи. Именно благодаря этой комедии, попавшей в советский прокат, граждане СССР и познакомились с этой красавицей.

Зеуди Арая снималась в кино, работала моделью, вела передачи на телевидении. В 1974 году актриса попала на обложку Playboy, после чего снялась в эротических фотосессиях еще для нескольких известных журналов, На киностудии Зеуди познакомилась со своим мужем, режиссером Франко Кристальди, с которым связала свою жизнь в 1983 году. Пара прожила вместе всего 9 лет – в 1992 Кристальди умер.

Овдовев, Арая оставляет актерскую работу и полностью погружается в бизнес покойного мужа. Женщина стала партнером по бизнесу Массимо Кристальди, своего пасынка. С тех пор Зеуди Арая занимается продюсерской деятельностью в кино и на телевидении.