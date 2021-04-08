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Пятница, о которой мечтает каждый Робинзон

BigPicture.ru
8 часов назад
История Робинзона Крузо, рассказанная английским писателем Даниэлем Дефо, знакома всем нам со школьной скамьи. Роман пережил множество экранизаций, в том числе комедийных. Одной из самых известных можно считать итальянский фильм «Синьор Робинзон», вышедший в прокат в 1976 году. Партнером исполнителя главной роли, популярного комика Паоло Вилладжо, в этой картине стала темнокожая актриса по имени Зеуди Арая. Своей популярностью фильм во многом обязан именно ей.
История Робинзона Крузо, рассказанная английским писателем Даниэлем Дефо, знакома всем нам со школьной скамьи.
1/9 История Робинзона Крузо, рассказанная английским писателем Даниэлем Дефо, знакома всем нам со школьной скамьи.
Фото: https://bigpicture.ru/
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Роман пережил множество экранизаций, в том числе комедийных.
2/9 Роман пережил множество экранизаций, в том числе комедийных.
Фото: https://bigpicture.ru/
Одной из самых известных можно считать итальянский фильм «Синьор Робинзон», вышедший в прокат в 1976 году.
3/9 Одной из самых известных можно считать итальянский фильм «Синьор Робинзон», вышедший в прокат в 1976 году.
Фото: https://bigpicture.ru/
Партнером исполнителя главной роли, популярного комика Паоло Вилладжо, в этой картине стала темнокожая актриса по имени Зеуди Арая. Своей популярностью фильм во многом обязан именно ей.
4/9 Партнером исполнителя главной роли, популярного комика Паоло Вилладжо, в этой картине стала темнокожая актриса по имени Зеуди Арая. Своей популярностью фильм во многом обязан именно ей.
Фото: https://bigpicture.ru/
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Обычно в фильмах про Робинзона роль Пятницы достается мужчинам, но в комедии «Синьор Робинзон» режиссера Серджио Корбуччи необычным было все.
5/9 Обычно в фильмах про Робинзона роль Пятницы достается мужчинам, но в комедии «Синьор Робинзон» режиссера Серджио Корбуччи необычным было все.
Фото: https://bigpicture.ru/
Кто мог себе представить Паоло Вилладжо, прославившегося своей ролью растяпы Фантоцци, в роли вынужденного отшельника?
6/9 Кто мог себе представить Паоло Вилладжо, прославившегося своей ролью растяпы Фантоцци, в роли вынужденного отшельника?
Фото: https://bigpicture.ru/
Девушка в роли Пятницы, да еще и такая прекрасная как Зеуди Арая – еще одно нестандартное решение режиссера, оказавшееся очень удачным.
7/9 Девушка в роли Пятницы, да еще и такая прекрасная как Зеуди Арая – еще одно нестандартное решение режиссера, оказавшееся очень удачным.
Фото: https://bigpicture.ru/
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Зеуди Арая родилась 10 февраля 1951 года в городе Асмэра, столице Эритреи, которая в то время была частью Эфиопии.
8/9 Зеуди Арая родилась 10 февраля 1951 года в городе Асмэра, столице Эритреи, которая в то время была частью Эфиопии.
Фото: https://bigpicture.ru/
Несмотря на то что родина девушки всегда была одним из беднейших в мире государств, Зеуди никогда не нуждалась, так как ее отец был известным политиком и послом Эфиопии в Италии.
9/9 Несмотря на то что родина девушки всегда была одним из беднейших в мире государств, Зеуди никогда не нуждалась, так как ее отец был известным политиком и послом Эфиопии в Италии.
Фото: https://bigpicture.ru/
Обычно в фильмах про Робинзона роль Пятницы достается мужчинам, но в комедии «Синьор Робинзон» режиссера Серджио Корбуччи необычным было все. Кто мог себе представить Паоло Вилладжо, прославившегося своей ролью растяпы Фантоцци, в роли вынужденного отшельника? Девушка в роли Пятницы, да еще и такая прекрасная как Зеуди Арая – еще одно нестандартное решение режиссера, оказавшееся очень удачным.
Зеуди Арая родилась 10 февраля 1951 года в городе Асмэра, столице Эритреи, которая в то время была частью Эфиопии. Несмотря на то что родина девушки всегда была одним из беднейших в мире государств, Зеуди никогда не нуждалась, так как ее отец был известным политиком и послом Эфиопии в Италии.
Еще в школе Арая начала участвовать в местных конкурсах красоты. В 1969 году юная красавица заканчивает школу и почти сразу же одерживает победу на конкурсе «Мисс Эфиопия». Став королевой красоты в своей стране, Зеуди решила двигаться дальше – ее мечтой была работа в модельном бизнесе и кино.
Предложений темнокожей красотке поступало предостаточно и вскоре девушка подписала контракт с итальянским рекламным агентством. Первым проектом Араи в Италии была реклама кофе на итальянском телевидении, но в 1971 году на нее обратили внимание продюсеры киностудии «Чинечита».
Фильмографию актрисы сложно назвать обширной – Арая снялась всего в нескольких фильмах, среди которых был и «Синьор Робинзон» Серджио Корбуччи. Именно благодаря этой комедии, попавшей в советский прокат, граждане СССР и познакомились с этой красавицей.
Зеуди Арая снималась в кино, работала моделью, вела передачи на телевидении. В 1974 году актриса попала на обложку Playboy, после чего снялась в эротических фотосессиях еще для нескольких известных журналов, На киностудии Зеуди познакомилась со своим мужем, режиссером Франко Кристальди, с которым связала свою жизнь в 1983 году. Пара прожила вместе всего 9 лет – в 1992 Кристальди умер.
Овдовев, Арая оставляет актерскую работу и полностью погружается в бизнес покойного мужа. Женщина стала партнером по бизнесу Массимо Кристальди, своего пасынка. С тех пор Зеуди Арая занимается продюсерской деятельностью в кино и на телевидении.
Сейчас Арае 70 лет, она замужем за режиссером Массимо Спано и, несмотря на далеко не юный возраст, полна энергии и планов.
Актеры,Фото,Эротика,Даниэль Дефо,Паоло Вилладжо,
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