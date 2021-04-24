Красавица-суперзвезда, чей дед выжил в Освенциме

По этой актрисе сходят с ума мужчины по всему миру. Звучное загадочное имя, копна темных волос и взгляд с поволокой — голливудская актриса Галь Гадот давно вскружила всем голову.

1/8 Красавица Галь Гадот начинала свой путь как модель. Фото: @gal_gadot Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Еще в 18 лет она получила титул "Мисс Израиль", после чего на нее посыпались рекламные контракты и предложения ролей в кино. Фото: @gal_gadot 3/8 Девушка быстро заработала популярность в Голливуде. Фото: @gal_gadot 4/8 Но мало кто знал о тяжелом прошлом ее семьи. Все ее родственники, жившие до 1940 года в закарпатском городе Мукачево, погибли во время Холокоста. Живым из концлагеря Освенцим вернулся лишь её дед, Абрахам Вайс. Фото: @gal_gadot Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Отец девушки работал инженером, а мать была простой учительницей. Фото: @gal_gadot 6/8 Девочка с детства отличалась красотой. Фото: @gal_gadot 7/8 Сейчас ей 35 лет. Она счастлива замужем, растит двоих детей и беременна третьим. Фото: @gal_gadot Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 В мире ее зовут "Чудо-женщиной" из-за роли богини Дианы в одноименном фильме. А российские фанаты ласково называют девушку Галей. Фото: @gal_gadot

Мир знает Галь по популярным кинокартинам «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости», «Чудо-женщина», «Шпионы по соседству», а также серии фильмов «Форсаж» (4—6). Но мало кто знает о тяжелом прошлом ее семьи.

35-летняя звезда гордится своим еврейским происхождением. Все ее родственники, жившие до 1940 года в закарпатском городе Мукачево, погибли во время Холокоста. Живым из концлагеря Освенцим вернулся лишь её дед, Абрахам Вайс.

Когда родители будущей актрисы поженились, они по собственной инициативе прошли процесс ивритизации, чтобы завершить ассимиляцию, поэтому сменили свою фамилию Гринстейн на Гадот, что на иврите означает «берег реки». Дочери они дали не менее красивое имя, также связанное с водой. Галь переводится как "волна".

Интересно также, что девушка пробовала себя в модельном бизнесе и уже в 18 лет победила в конкурсе "Мисс Израиль", после чего представляла страну на конкурсе "Мисс Вселенная". Дальше девушку то и дело стали приглашать на съемки, предлагали рекламные контракты и даже роли в кино. Так и началась ее карьера в Голливуде.