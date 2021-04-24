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Красавица-суперзвезда, чей дед выжил в Освенциме

Диана Товсепова
4 часа назад
По этой актрисе сходят с ума мужчины по всему миру. Звучное загадочное имя, копна темных волос и взгляд с поволокой — голливудская актриса Галь Гадот давно вскружила всем голову.
Красавица Галь Гадот начинала свой путь как модель.
1/8 Красавица Галь Гадот начинала свой путь как модель.
Фото: @gal_gadot
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Еще в 18 лет она получила титул "Мисс Израиль", после чего на нее посыпались рекламные контракты и предложения ролей в кино.
2/8 Еще в 18 лет она получила титул "Мисс Израиль", после чего на нее посыпались рекламные контракты и предложения ролей в кино.
Фото: @gal_gadot
Девушка быстро заработала популярность в Голливуде.
3/8 Девушка быстро заработала популярность в Голливуде.
Фото: @gal_gadot
Но мало кто знал о тяжелом прошлом ее семьи. Все ее родственники, жившие до 1940 года в закарпатском городе Мукачево, погибли во время Холокоста. Живым из концлагеря Освенцим вернулся лишь её дед, Абрахам Вайс.
4/8 Но мало кто знал о тяжелом прошлом ее семьи. Все ее родственники, жившие до 1940 года в закарпатском городе Мукачево, погибли во время Холокоста. Живым из концлагеря Освенцим вернулся лишь её дед, Абрахам Вайс.
Фото: @gal_gadot
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Отец девушки работал инженером, а мать была простой учительницей.
5/8 Отец девушки работал инженером, а мать была простой учительницей.
Фото: @gal_gadot
Девочка с детства отличалась красотой.
6/8 Девочка с детства отличалась красотой.
Фото: @gal_gadot
Сейчас ей 35 лет. Она счастлива замужем, растит двоих детей и беременна третьим.
7/8 Сейчас ей 35 лет. Она счастлива замужем, растит двоих детей и беременна третьим.
Фото: @gal_gadot
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В мире ее зовут "Чудо-женщиной" из-за роли богини Дианы в одноименном фильме. А российские фанаты ласково называют девушку Галей.
8/8 В мире ее зовут "Чудо-женщиной" из-за роли богини Дианы в одноименном фильме. А российские фанаты ласково называют девушку Галей.
Фото: @gal_gadot
Мир знает Галь по популярным кинокартинам «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости», «Чудо-женщина», «Шпионы по соседству», а также серии фильмов «Форсаж» (4—6). Но мало кто знает о тяжелом прошлом ее семьи.
35-летняя звезда гордится своим еврейским происхождением. Все ее родственники, жившие до 1940 года в закарпатском городе Мукачево, погибли во время Холокоста. Живым из концлагеря Освенцим вернулся лишь её дед, Абрахам Вайс.
Когда родители будущей актрисы поженились, они по собственной инициативе прошли процесс ивритизации, чтобы завершить ассимиляцию, поэтому сменили свою фамилию Гринстейн на Гадот, что на иврите означает «берег реки». Дочери они дали не менее красивое имя, также связанное с водой. Галь переводится как "волна".
Интересно также, что девушка пробовала себя в модельном бизнесе и уже в 18 лет победила в конкурсе "Мисс Израиль", после чего представляла страну на конкурсе "Мисс Вселенная". Дальше девушку то и дело стали приглашать на съемки, предлагали рекламные контракты и даже роли в кино. Так и началась ее карьера в Голливуде.
Еще один факт, отличающий Галь от голливудских красоток, это ее звание. Девушка два года служила в израильской армии и получила звание сержанта."Рамблер" разбирался в интересной жизни красавицы Галь Гадот.
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