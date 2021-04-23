Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Самые красивые актрисы Болливуда

BigPicture.ru
3 часа назад
Женщины Индии с древних времен известны своей красотой. Но эти красавицы Болливуда даже на их фоне сияют, как яркие бриллианты! Кого сегодня называют самыми красивыми женщинами Индии?
Дипика Падуконе – дочь Пракаша Падуконе, игрока в бадминтон, когда-то занимавшего первую строчку мирового рейтинга. Дипика сыграла в нескольких фильмах в Болливуде и однажды даже снялась в голливудском фильме вместе с Вином Дизелем.
1/10 Дипика Падуконе – дочь Пракаша Падуконе, игрока в бадминтон, когда-то занимавшего первую строчку мирового рейтинга. Дипика сыграла в нескольких фильмах в Болливуде и однажды даже снялась в голливудском фильме вместе с Вином Дизелем.
Фото: BigPicture.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Киара Алия Адвани – известнейшая актриса Болливуда, сыгравшая во многих очень популярных в Индии фильмах, включая «Ужасно до чертиков», «Видение Бхарата» и «Хорошие новоззди».
2/10 Киара Алия Адвани – известнейшая актриса Болливуда, сыгравшая во многих очень популярных в Индии фильмах, включая «Ужасно до чертиков», «Видение Бхарата» и «Хорошие новоззди».
Фото: BigPicture.ru
Приянка Чопра Джонас, жена Ника Джонаса, – индийская актриса, продюсер, певица и победительница конкурса «Мисс Мира» 2000 года. Приянка – одна из самых титулованных индийских актрис за всю историю Болливуда.
3/10 Приянка Чопра Джонас, жена Ника Джонаса, – индийская актриса, продюсер, певица и победительница конкурса «Мисс Мира» 2000 года. Приянка – одна из самых титулованных индийских актрис за всю историю Болливуда.
Фото: BigPicture.ru
Айшвария Рай Баччан – победительница конкурса «Мисс Мира» 1994 года, который проложил ей дорогу в Болливуд, где она до сих пор остается на первых ролях.
4/10 Айшвария Рай Баччан – победительница конкурса «Мисс Мира» 1994 года, который проложил ей дорогу в Болливуд, где она до сих пор остается на первых ролях.
Фото: BigPicture.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Читрангада Сингх – одна из ярчайших звезд Болливуда, среди фильмов которой – «Отчаянный», «Габбар вернулся», «Я, я и только я».
5/10 Читрангада Сингх – одна из ярчайших звезд Болливуда, среди фильмов которой – «Отчаянный», «Габбар вернулся», «Я, я и только я».
Фото: BigPicture.ru
Катрина Каиф – английская актриса, работающая в Болливуде. Она начала карьеру в кино в 18 лет и до сих пор остается одной из самых высокооплачиваемых актрис Болливуда.
6/10 Катрина Каиф – английская актриса, работающая в Болливуде. Она начала карьеру в кино в 18 лет и до сих пор остается одной из самых высокооплачиваемых актрис Болливуда.
Фото: BigPicture.ru
Сара Али Хан – член королевской семьи Патауди, дочь Амирты Сингх и Саифа Али Хана, внучка Мансура Али Хана Патауди и Шармилы Тагор. Однако высокое происхождение не помешало ей сделать успешную актерскую карьеру в Болливуде.
7/10 Сара Али Хан – член королевской семьи Патауди, дочь Амирты Сингх и Саифа Али Хана, внучка Мансура Али Хана Патауди и Шармилы Тагор. Однако высокое происхождение не помешало ей сделать успешную актерскую карьеру в Болливуде.
Фото: BigPicture.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Адити Рао Хидари – певица и танцовщица, вершиной карьеры которой стала работа в Болливуде. Она дебютировала в кино в 2006 году, и с тех пор ее актерская карьера постоянно идет вверх.
8/10 Адити Рао Хидари – певица и танцовщица, вершиной карьеры которой стала работа в Болливуде. Она дебютировала в кино в 2006 году, и с тех пор ее актерская карьера постоянно идет вверх.
Фото: BigPicture.ru
Санни Леоне (Каренджит Каур Вохра) начинала актерскую карьеру в фильмах для взрослых на Западе. Но затем ее жизнь круто изменилась: она уехала в Индию и нашла себя в Болливуде.
9/10 Санни Леоне (Каренджит Каур Вохра) начинала актерскую карьеру в фильмах для взрослых на Западе. Но затем ее жизнь круто изменилась: она уехала в Индию и нашла себя в Болливуде.
Фото: BigPicture.ru
Таманнаах Бхатия была широко известна как танцовщица прежде, чем прийти в Болливуд и стать одной из самых ярких звезд своего поколения.
10/10 Таманнаах Бхатия была широко известна как танцовщица прежде, чем прийти в Болливуд и стать одной из самых ярких звезд своего поколения.
Фото: BigPicture.ru

Дипика Падуконе

Дата рождения: 5 января 1986 г.
Место рождения: Копенгаген
Рост: 174 см.
Профессия: актриса.
Дипика Падуконе – дочь Пракаша Падуконе, игрока в бадминтон, когда-то занимавшего первую строчку мирового рейтинга. Дипика сыграла в нескольких фильмах в Болливуде и однажды даже снялась в голливудском фильме вместе с Вином Дизелем.

Киара Адвани

Дата рождения: 31 июля 1992 г.
Место рождения: Мумбаи, Индия
Рост: 157 см.
Профессия: актриса.
Киара Алия Адвани – известнейшая актриса Болливуда, сыгравшая во многих очень популярных в Индии фильмах, включая «Ужасно до чертиков», «Видение Бхарата» и «Хорошие новоззди».

Приянка Чопра

Дата рождения: 18 июля 1982 г.
Место рождения: Ямшедпур, Индия
Рост: 169 см.
Профессия: актриса
Приянка Чопра Джонас, жена Ника Джонаса, – индийская актриса, продюсер, певица и победительница конкурса «Мисс Мира» 2000 года. Приянка – одна из самых титулованных индийских актрис за всю историю Болливуда.

Айшвария Рай Баччан

Дата рождения: 1 ноября 1973 г.
Место рождения: Мангалор, Индия
Рост: 170 см.
Профессия: актриса.
Айшвария – победительница конкурса «Мисс Мира» 1994 года, который проложил ей дорогу в Болливуд, где она до сих пор остается на первых ролях.

Читрангада Сингх

Дата рождения: 30 августа 1976 г.
Место рождения: Йодпур, Индия
Рост: 168 см.
Профессия: актриса, модель.
Читрангада Сингх – одна из ярчайших звезд Болливуда, среди фильмов которой – «Отчаянный», «Габбар вернулся», «Я, я и только я».

Катрина Каиф

Дата рождения: 16 июля 1983 г.
Место рождения: Гонконг
Рост: 168 см.
Профессия: актриса.
Катрина Каиф – английская актриса, работающая в Болливуде. Она начала карьеру в кино в 18 лет и до сих пор остается одной из самых высокооплачиваемых актрис Болливуда.

Сара Али Хан

Дата рождения: 12 августа 1995 г.
Место рождения: Мумбаи, Индия
Рост: 163 см.
Профессия: актриса.
Сара Хан – член королевской семьи Патауди, дочь Амирты Сингх и Саифа Али Хана, внучка Мансура Али Хана Патауди и Шармилы Тагор. Однако высокое происхождение не помешало ей сделать успешную актерскую карьеру в Болливуде.

Адити Рао Хидари

Дата рождения: 28 октября 1986 г.
Место рождения: Хидерабад, Индия
Рост: 163 см.
Профессия: актриса.
Адити – певица и танцовщица, вершиной карьеры которой стала работа в Болливуде. Она дебютировала в кино в 2006 году, и с тех пор ее актерская карьера постоянно идет вверх.

Санни Леоне (Каренджит Каур Вохра)

Дата рождения: 13 мая 1981 г.
Место рождения: Сарния, Канада
Рост: 163 см.
Профессия: актриса.
Санни Леоне начинала актерскую карьеру в фильмах для взрослых на Западе. Но затем ее жизнь круто изменилась: она уехала в Индию и нашла себя в Болливуде.

Таманнаах Бхатия

Дата рождения: 21 декабря 1989 г.
Место рождения: Мумбаи, Индия
Рост: 165 см.
Профессия: актриса.
Таманнаах была широко известна как танцовщица прежде, чем прийти в Болливуд и стать одной из самых ярких звезд своего поколения.
Актеры,Фото,Отчаянный,Читрангада Сингх,Катрина Каиф,Али Хан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители