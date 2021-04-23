Самые красивые актрисы Болливуда

Женщины Индии с древних времен известны своей красотой. Но эти красавицы Болливуда даже на их фоне сияют, как яркие бриллианты! Кого сегодня называют самыми красивыми женщинами Индии?

1/10 Дипика Падуконе – дочь Пракаша Падуконе, игрока в бадминтон, когда-то занимавшего первую строчку мирового рейтинга. Дипика сыграла в нескольких фильмах в Болливуде и однажды даже снялась в голливудском фильме вместе с Вином Дизелем. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Киара Алия Адвани – известнейшая актриса Болливуда, сыгравшая во многих очень популярных в Индии фильмах, включая «Ужасно до чертиков», «Видение Бхарата» и «Хорошие новоззди». Фото: BigPicture.ru 3/10 Приянка Чопра Джонас, жена Ника Джонаса, – индийская актриса, продюсер, певица и победительница конкурса «Мисс Мира» 2000 года. Приянка – одна из самых титулованных индийских актрис за всю историю Болливуда. Фото: BigPicture.ru 4/10 Айшвария Рай Баччан – победительница конкурса «Мисс Мира» 1994 года, который проложил ей дорогу в Болливуд, где она до сих пор остается на первых ролях. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Читрангада Сингх – одна из ярчайших звезд Болливуда, среди фильмов которой – «Отчаянный», «Габбар вернулся», «Я, я и только я». Фото: BigPicture.ru 6/10 Катрина Каиф – английская актриса, работающая в Болливуде. Она начала карьеру в кино в 18 лет и до сих пор остается одной из самых высокооплачиваемых актрис Болливуда. Фото: BigPicture.ru 7/10 Сара Али Хан – член королевской семьи Патауди, дочь Амирты Сингх и Саифа Али Хана, внучка Мансура Али Хана Патауди и Шармилы Тагор. Однако высокое происхождение не помешало ей сделать успешную актерскую карьеру в Болливуде. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Адити Рао Хидари – певица и танцовщица, вершиной карьеры которой стала работа в Болливуде. Она дебютировала в кино в 2006 году, и с тех пор ее актерская карьера постоянно идет вверх. Фото: BigPicture.ru 9/10 Санни Леоне (Каренджит Каур Вохра) начинала актерскую карьеру в фильмах для взрослых на Западе. Но затем ее жизнь круто изменилась: она уехала в Индию и нашла себя в Болливуде. Фото: BigPicture.ru 10/10 Таманнаах Бхатия была широко известна как танцовщица прежде, чем прийти в Болливуд и стать одной из самых ярких звезд своего поколения. Фото: BigPicture.ru

Дипика Падуконе

Дата рождения: 5 января 1986 г.

Место рождения: Копенгаген

Рост: 174 см.

Профессия: актриса.

Дипика Падуконе – дочь Пракаша Падуконе, игрока в бадминтон, когда-то занимавшего первую строчку мирового рейтинга. Дипика сыграла в нескольких фильмах в Болливуде и однажды даже снялась в голливудском фильме вместе с Вином Дизелем.

Киара Адвани

Дата рождения: 31 июля 1992 г.

Место рождения: Мумбаи, Индия

Рост: 157 см.

Профессия: актриса.

Киара Алия Адвани – известнейшая актриса Болливуда, сыгравшая во многих очень популярных в Индии фильмах, включая «Ужасно до чертиков», «Видение Бхарата» и «Хорошие новоззди».

Приянка Чопра

Дата рождения: 18 июля 1982 г.

Место рождения: Ямшедпур, Индия

Рост: 169 см.

Профессия: актриса

Приянка Чопра Джонас, жена Ника Джонаса, – индийская актриса, продюсер, певица и победительница конкурса «Мисс Мира» 2000 года. Приянка – одна из самых титулованных индийских актрис за всю историю Болливуда.

Айшвария Рай Баччан

Дата рождения: 1 ноября 1973 г.

Место рождения: Мангалор, Индия

Рост: 170 см.

Профессия: актриса.

Айшвария – победительница конкурса «Мисс Мира» 1994 года, который проложил ей дорогу в Болливуд, где она до сих пор остается на первых ролях.

Читрангада Сингх

Дата рождения: 30 августа 1976 г.

Место рождения: Йодпур, Индия

Рост: 168 см.

Профессия: актриса, модель.

Читрангада Сингх – одна из ярчайших звезд Болливуда, среди фильмов которой – «Отчаянный», «Габбар вернулся», «Я, я и только я».

Катрина Каиф

Дата рождения: 16 июля 1983 г.

Место рождения: Гонконг

Рост: 168 см.

Профессия: актриса.

Катрина Каиф – английская актриса, работающая в Болливуде. Она начала карьеру в кино в 18 лет и до сих пор остается одной из самых высокооплачиваемых актрис Болливуда.

Сара Али Хан

Дата рождения: 12 августа 1995 г.

Место рождения: Мумбаи, Индия

Рост: 163 см.

Профессия: актриса.

Сара Хан – член королевской семьи Патауди, дочь Амирты Сингх и Саифа Али Хана, внучка Мансура Али Хана Патауди и Шармилы Тагор. Однако высокое происхождение не помешало ей сделать успешную актерскую карьеру в Болливуде.

Адити Рао Хидари

Дата рождения: 28 октября 1986 г.

Место рождения: Хидерабад, Индия

Рост: 163 см.

Профессия: актриса.

Адити – певица и танцовщица, вершиной карьеры которой стала работа в Болливуде. Она дебютировала в кино в 2006 году, и с тех пор ее актерская карьера постоянно идет вверх.

Санни Леоне (Каренджит Каур Вохра)

Дата рождения: 13 мая 1981 г.

Место рождения: Сарния, Канада

Рост: 163 см.

Профессия: актриса.

Санни Леоне начинала актерскую карьеру в фильмах для взрослых на Западе. Но затем ее жизнь круто изменилась: она уехала в Индию и нашла себя в Болливуде.

Таманнаах Бхатия

Дата рождения: 21 декабря 1989 г.

Место рождения: Мумбаи, Индия

Рост: 165 см.

Профессия: актриса.