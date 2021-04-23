Самые красивые актрисы Болливуда

Женщины Индии с древних времен известны своей красотой. Но эти красавицы Болливуда даже на их фоне сияют, как яркие бриллианты! Кого сегодня называют самыми красивыми женщинами Индии?
Дипика Падуконе
Дата рождения: 5 января 1986 г.
Место рождения: Копенгаген
Рост: 174 см.
Профессия: актриса.
Дипика Падуконе – дочь Пракаша Падуконе, игрока в бадминтон, когда-то занимавшего первую строчку мирового рейтинга. Дипика сыграла в нескольких фильмах в Болливуде и однажды даже снялась в голливудском фильме вместе с Вином Дизелем.
Киара Адвани
Дата рождения: 31 июля 1992 г.
Место рождения: Мумбаи, Индия
Рост: 157 см.
Профессия: актриса.
Киара Алия Адвани – известнейшая актриса Болливуда, сыгравшая во многих очень популярных в Индии фильмах, включая «Ужасно до чертиков», «Видение Бхарата» и «Хорошие новоззди».
Приянка Чопра
Дата рождения: 18 июля 1982 г.
Место рождения: Ямшедпур, Индия
Рост: 169 см.
Профессия: актриса
Приянка Чопра Джонас, жена Ника Джонаса, – индийская актриса, продюсер, певица и победительница конкурса «Мисс Мира» 2000 года. Приянка – одна из самых титулованных индийских актрис за всю историю Болливуда.
Айшвария Рай Баччан
Дата рождения: 1 ноября 1973 г.
Место рождения: Мангалор, Индия
Рост: 170 см.
Профессия: актриса.
Айшвария – победительница конкурса «Мисс Мира» 1994 года, который проложил ей дорогу в Болливуд, где она до сих пор остается на первых ролях.
Читрангада Сингх
Дата рождения: 30 августа 1976 г.
Место рождения: Йодпур, Индия
Рост: 168 см.
Профессия: актриса, модель.
Читрангада Сингх – одна из ярчайших звезд Болливуда, среди фильмов которой – «Отчаянный», «Габбар вернулся», «Я, я и только я».
Катрина Каиф
Дата рождения: 16 июля 1983 г.
Место рождения: Гонконг
Рост: 168 см.
Профессия: актриса.
Катрина Каиф – английская актриса, работающая в Болливуде. Она начала карьеру в кино в 18 лет и до сих пор остается одной из самых высокооплачиваемых актрис Болливуда.
Сара Али Хан
Дата рождения: 12 августа 1995 г.
Место рождения: Мумбаи, Индия
Рост: 163 см.
Профессия: актриса.
Сара Хан – член королевской семьи Патауди, дочь Амирты Сингх и Саифа Али Хана, внучка Мансура Али Хана Патауди и Шармилы Тагор. Однако высокое происхождение не помешало ей сделать успешную актерскую карьеру в Болливуде.
Адити Рао Хидари
Дата рождения: 28 октября 1986 г.
Место рождения: Хидерабад, Индия
Рост: 163 см.
Профессия: актриса.
Адити – певица и танцовщица, вершиной карьеры которой стала работа в Болливуде. Она дебютировала в кино в 2006 году, и с тех пор ее актерская карьера постоянно идет вверх.
Санни Леоне (Каренджит Каур Вохра)
Дата рождения: 13 мая 1981 г.
Место рождения: Сарния, Канада
Рост: 163 см.
Профессия: актриса.
Санни Леоне начинала актерскую карьеру в фильмах для взрослых на Западе. Но затем ее жизнь круто изменилась: она уехала в Индию и нашла себя в Болливуде.
Таманнаах Бхатия
Дата рождения: 21 декабря 1989 г.
Место рождения: Мумбаи, Индия
Рост: 165 см.
Профессия: актриса.
Таманнаах была широко известна как танцовщица прежде, чем прийти в Болливуд и стать одной из самых ярких звезд своего поколения.