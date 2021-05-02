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Как сейчас выглядит звезда клипа «Экспонат»

Полина Алферова
4 часа назад
2 мая родилась Юлия Топольницкая, которая стала популярной в январе 2016 года после премьеры клипа «Экспонат» на одноименную песню группы «Ленинград». «Рамблер» собрал свежие фотографии молодой актрисы.
2 мая родилась Юлия Топольницкая, которая стала популярной в январе 2016 года после премьеры клипа «Экспонат» на одноименную песню группы «Ленинград».
1/8 2 мая родилась Юлия Топольницкая, которая стала популярной в январе 2016 года после премьеры клипа «Экспонат» на одноименную песню группы «Ленинград».
Фото: Кадр из видеоклипа "Экспонат"
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Клип породил немало пародий, а Юлия в одночасье превратилась в самую узнаваемую актрису в Сети. Чаще всего такая слава мимолетна, однако актриса смогла развить свой успех.
2/8 Клип породил немало пародий, а Юлия в одночасье превратилась в самую узнаваемую актрису в Сети. Чаще всего такая слава мимолетна, однако актриса смогла развить свой успех.
Фото: @juliatopolnitskaya
Юлия родилась в Ленинграде, ее родители не связаны с искусством: отец — предприниматель, а мама — врач в детском доме. Девушка занималась балетом с 12 лет, но решила стать актрисой.
3/8 Юлия родилась в Ленинграде, ее родители не связаны с искусством: отец — предприниматель, а мама — врач в детском доме. Девушка занималась балетом с 12 лет, но решила стать актрисой.
Фото: @juliatopolnitskaya
Актриса два года проработала в театре клоунады «Лицедеи», наверно поэтому она так убедительно сыграла свою комическую героиню в клипе.
4/8 Актриса два года проработала в театре клоунады «Лицедеи», наверно поэтому она так убедительно сыграла свою комическую героиню в клипе.
Фото: @juliatopolnitskaya
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А в 2015 году участвовала в шоу «Comedy Баттл» и «Рассмеши комика». Кстати, сотрудничество с Сергеем Шнуровым не ограничилось только «Экспонатом». Юлия также снялась в клипах на песни «Сиськи» и «Кольщик».
5/8 А в 2015 году участвовала в шоу «Comedy Баттл» и «Рассмеши комика». Кстати, сотрудничество с Сергеем Шнуровым не ограничилось только «Экспонатом». Юлия также снялась в клипах на песни «Сиськи» и «Кольщик».
Фото: @juliatopolnitskaya
Юлия сыграла одну из главных ролей в популярном сериале «Вы все меня бесите».
6/8 Юлия сыграла одну из главных ролей в популярном сериале «Вы все меня бесите».
Фото: Кадр из сериала "Вы все меня бесите"
И в 2016 году вышла замуж за актера Игоря Чехова. Прежде чем принять такое решение, пара встречалась восемь лет.
7/8 И в 2016 году вышла замуж за актера Игоря Чехова. Прежде чем принять такое решение, пара встречалась восемь лет.
Фото: @igorchehov
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В 2021 году запланирована премьера сериала «Мама рулит», где актриса играет главную роль.
8/8 В 2021 году запланирована премьера сериала «Мама рулит», где актриса играет главную роль.
Фото: @juliatopolnitskaya
«Экспонат» возглавил российский чарт на iTunes, а клип был признан лучшим музыкальным видео года. Он породил немало пародий, а Юлия в одночасье превратилась в самую узнаваемую актрису в Сети. Чаще всего такая слава мимолетна, однако актриса смогла развить свой успех.
Юлия родилась в Ленинграде, ее родители не связаны с искусством: отец — предприниматель, а мама — врач в детском доме. Девушка занималась балетом с 12 лет, но решила стать актрисой. Два года актриса проработала в театре клоунады «Лицедеи», наверно поэтому Юлия так убедительно сыграла свою комическую героиню в клипе. А в 2015 году участвовала в шоу «Comedy Баттл» и «Рассмеши комика». Кстати, сотрудничество с Сергеем Шнуровым не ограничилось только «Экспонатом». Топольницкая также снялась в клипах на песни «Сиськи» и «Кольщик».
В 2016 году Юлия сыграла одну из главных ролей в популярном сериале «Вы все меня бесите» и тогда же вышла замуж за актера Игоря Чехова. Прежде чем принять такое решение, пара встречалась восемь лет. В 2018 году актриса появилась в сериале «Улетный экипаж», а в 2019 вышло сразу три фильма с ее участием — «Лови момент», «Элефант» и «Подкидыш».
В 2020 году Юлия порадовала поклонников сразу двумя успешными сериалами: «257 причин, чтобы жить» и «Беспринципные». В этом же году она появилась сразу в двух проектах, посвященных последствиям пандемии коронавируса: «Окаянные дни» и «Все вместе». Герои, как и миллионы людей во всем мире, переживают изоляцию и перемены, которые принес вирус. В 2021 году запланирована премьера сериала «Мама рулит», где Топольницкая играет главную роль.
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