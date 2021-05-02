Как сейчас выглядит звезда клипа «Экспонат»

2 мая родилась Юлия Топольницкая , которая стала популярной в январе 2016 года после премьеры клипа «Экспонат» на одноименную песню группы «Ленинград». «Рамблер» собрал свежие фотографии молодой актрисы.

«Экспонат» возглавил российский чарт на iTunes, а клип был признан лучшим музыкальным видео года. Он породил немало пародий, а Юлия в одночасье превратилась в самую узнаваемую актрису в Сети. Чаще всего такая слава мимолетна, однако актриса смогла развить свой успех.

Юлия родилась в Ленинграде, ее родители не связаны с искусством: отец — предприниматель, а мама — врач в детском доме. Девушка занималась балетом с 12 лет, но решила стать актрисой. Два года актриса проработала в театре клоунады «Лицедеи», наверно поэтому Юлия так убедительно сыграла свою комическую героиню в клипе. А в 2015 году участвовала в шоу «Comedy Баттл» и «Рассмеши комика». Кстати, сотрудничество с Сергеем Шнуровым не ограничилось только «Экспонатом». Топольницкая также снялась в клипах на песни «Сиськи» и «Кольщик».

В 2016 году Юлия сыграла одну из главных ролей в популярном сериале «Вы все меня бесите» и тогда же вышла замуж за актера Игоря Чехова. Прежде чем принять такое решение, пара встречалась восемь лет. В 2018 году актриса появилась в сериале «Улетный экипаж», а в 2019 вышло сразу три фильма с ее участием — «Лови момент», «Элефант» и «Подкидыш».